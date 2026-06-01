EU – Armenia

Թամաշ Սուլյոկը հրաժարական չի տա Հունգարիայի նախագահի պաշտոնից

infomitk@gmail.com 01/06/2026

Կառավարության հրաժարականի վերջնաժամկետը լրացել է կիրակի երեկոյան, սակայն Սուլյոկը հայտարարել է, որ կսպասի Վենետիկի հանձնաժողովի կարծիքին և պնդել է, որ հարցը պետք է լուծվի սահմանադրությանը համապատասխան։

Թամաշ Սուլյոկը չի հրաժարական տա Հունգարիայի նախագահի պաշտոնից։ Facebook-յան տեսանյութում Սուլյոկը նշել է, որ ցանկանում է շարունակել համագործակցել կառավարության հետ և կաջակցի ԵՄ միջոցները բացելու համար անհրաժեշտ օրենսդրությանը։

Վարչապետ Պետեր Մագյարը պատասխանել է Facebook-յան գրառմամբ. «Թամաշ Սուլյոկը երբեք չի պաշտպանել ճնշվածներին, հարձակման ենթարկվածներին կամ օրենքի գերակայությունը։ Նույնիսկ Երեխաների օրը նա պաշտպանում է միայն իր ամսական 6.3 միլիոն ֆորինտ աշխատավարձը՝ ներողություն խնդրելու փոխարեն»։

Վարչապետը պետության ղեկավարի և մի շարք այլ բարձրաստիճան պետական ​​պաշտոնյաների, այդ թվում՝ նախագահ Թամաշ Սուլյոկի և գլխավոր դատախազ Գաբոր Բալինտ Նագիի հրաժարականի վերջնաժամկետ էր սահմանել մայիսի 31-ը։

Կիրակի կեսօրին Մադյարը Facebook-ի իր գրառման մեջ հիշեցրեց իր հետևորդներին մոտեցող վերջնաժամկետի մասին և հայտարարեց, որ երկուշաբթի օրը՝ ժամը 8-ին, ինքը և արդարադատության նախարարը կայցելեն նախագահին։

Մադյարը նախկինում Սուլյոկին անվանել էր Վիկտոր Օրբանի «խամաճիկ նախագահ»՝ պնդելով, որ Օրբանը ցանկանում է պետության ղեկավար, որի հիմնական հավատարմությունը կլինի Ֆիդեշին, մինչդեռ սահմանադրականության և ազգային միասնության պաշտպանությունը երկրորդական է։

Կիրակի օրը Սուլյոկը կրկին հայտարարեց, որ հրաժարական չի տա և ասաց, որ դիմել է Վենետիկի հանձնաժողովին, և որ իր գործը պետք է քննարկվի սահմանադրության համաձայն։

Հունգարիայի սահմանադրական համակարգի համաձայն՝ նախագահն ընտրվում է խորհրդարանի կողմից և ունի հիմնականում արարողակարգային լիազորություններ, չնայած պաշտոնը նաև դեր է խաղում օրենսդրության սահմանադրական վերանայման գործում։ Ֆիդեշի սահմանադրական մեծամասնությամբ ընտրված նախագահները՝ Պալ Շմիթը, որը հրաժարական տվեց գրագողության սկանդալից հետո, Յանոշ Ադերը, Կատալին Նովակը, որը հրաժարական տվեց վիճահարույց ներման գործի պատճառով, և Թամաշ Սուլյոկը, բոլորը համարվում են Վիկտոր Օրբանի կառավարությունների հավատարիմ կողմնակիցներ։

