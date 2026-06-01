FlixBus-ը վերակենդանացնում է Լեհաստանի հայտնի 666 «Հել տանող մայրուղին»

666 երթուղին վերադարձել է. FlixBus-ը մեկնարկում է ամառային երթուղի դեպի Հել
Հել թերակղզի տանող հայտնի 666 ավտոբուսի անհետացումից երեք տարի անց երթուղին կվերադառնա լեհական ճանապարհներ, այս անգամ՝ FlixBus-ի կողմից սպասարկվող։
FlixBus-ի նոր 666 երթուղին պետք է կապի Կրակովը Հելի հետ՝ անցնելով Վարշավայով և Հել թերակղզու ամենահայտնի հանգստավայրերով։
666 համարի վերականգնման մասին լուրը անմիջապես մեծ հետաքրքրություն առաջացրեց լրատվամիջոցների և ուղևորների շրջանում։ Խոսքը ոչ միայն նոր արձակուրդային կապի, այլև Լեհաստանի ամենաճանաչելի ավտոբուսային համարներից մեկի վերադարձի մասին է։
666 երթուղի դեպի Հել
666 երթուղու պատմությունը սկիզբ է առնում տարիներ առաջ։ Երկար ժամանակ PKS Gdynia-ի կողմից սպասարկվող ծառայությունը Դեբկին կապում էր Հելի հետ։ Երթուղու համարը հայտնի դարձավ բառախաղի շնորհիվ. քաղաքի անունը հնչում է ինչպես անգլերեն «դժոխք» բառը, իսկ 666 թիվը լայնորեն կապված է աստվածաշնչյան «գազանի թվի» հետ։
Համընկնումների պատճառով գիծը ուշադրություն գրավեց Պոմերանիայից շատ ավելի հեռու։ Զբոսաշրջիկները լուսանկարում էին ավտոբուսները, տեղադրում լուսանկարները սոցիալական ցանցերում և ծառայությունը անվանում «դժոխք տանող ավտոբուս»։
Ավտոբուսը տարիներ շարունակ գնում էր դեպի Հել, բայց 2023 թվականին որոշ կրոնական խմբերի բողոքներից հետո համարը փոխվեց 669-ի։ Խնդրի վերաբերյալ միջնորդություններ էին ներկայացվել, և պատմությունը տարածվեց նաև արտասահմանյան լրատվամիջոցների կողմից։
FlixBus-ը վերակենդանացնում է 666 համարի երթուղին
2026 թվականի ամառային սեզոնին 666 համարը կվերադառնա։ FlixBus-ը գործարկում է Կրակովից դեպի Հել նոր երկար հեռավորության գիծ, որը կանցնի Վարշավայով, Վլադիսլավովոյով, Չալուպիով, Կուժնիցայով, Յաստարնիայով և Յուրատայով, ինչպես նաև այլ վայրերով։
Ընկերության ներկայացուցիչները չեն թաքցրել, որ համարի ընտրությունը միտումնավոր է եղել։
«Ավելի լավ է, երբ երթուղին ինքնին բացատրում է, թե ուր է այն գնում։ Այս դեպքում իրականում ասելու բան չկա։ Բոլորը կհասկանան», – մամուլի ասուլիսում ասել է Արևելյան Եվրոպայում FlixBus-ի կառավարիչ տնօրեն Միխալ Լեմանը, ինչպես մեջբերել է Trójmiasto.pl կայքը։
FlixBus-ից դեպի Հել. ավելի քան մեկ տասնյակ ժամ տևողությամբ ճանապարհորդություն
Օպերատորը, սակայն, պնդում է, որ խոսքը միայն մարքեթինգի մասին չէ։ Ընկերության տվյալներով՝ մի քանի եղանակ շարունակ ուղևորները ակտիվորեն փնտրում են Լեհաստանի խոշոր քաղաքներից Հել թերակղզի ուղիղ կապեր։
Նոր երթուղին նախատեսվում է ամեն օր իրականացնել ամառային սեզոնի ընթացքում։ Կրակովից մեկնումը նախատեսված է առավոտյան ժամը 6:00-ին, Վարշավա ժամանումը մոտավորապես ժամը 10:30-ին, իսկ Հելում՝ մինչև ժամը 20:00-ն։ Ամբողջ ճանապարհորդությունը կտևի մոտ տասներեք ժամ։
Օպերատորը պնդում է, որ ուշադիր ընտրված ժամանակացույցը նախատեսված է Հել թերակղզի մուտքերի վրա ամենածանր խցանումներից խուսափելու համար։ Սա հատկապես կարևոր է տոնական շրջանում, երբ Բալթյան ափ տանող գնացքներն ու ճանապարհները աշխատում են ամբողջ հզորությամբ։
Հել. որտեղի՞ց է ծագում Բալթյան քաղաքի անվանումը
Չնայած իր «դժոխային ավտոբուս» հեգնական մականվանը, 666 երթուղին ուղևորներին չի տանում դժոխք, այլ Հել քաղաք (գրվում է մեկ «լ»-ով), որը գտնվում է Հել թերակղզու ծայրին, որն ինքնին խոսակցական լեզվով կոչվում է նաև Հել։ Այս 35 կիլոմետր երկարությամբ ավազոտ գետը Լեհաստանի Բալթյան ափի ամենահաճախ այցելվող տեսարժան վայրերից մեկն է։
Անունը քիչ կապ ունի անգլոսաքսոնական դժոխքի հետ և փոխարենը ծագում է հին գերմանական լեզուներից, որոնցում հել բառը նշանակում էր «ավազաբլուր» կամ ափամերձ բլուր։ Մինչդեռ միջնադարյան դանիական քարտեզների վրա թերակղզին կոչվում էր Հիլ (կրունկ), ենթադրաբար՝ իր ձևի պատճառով։
