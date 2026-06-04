Հաշիվը բացված է. վերլուծաբան Տիգրան Դումիկյան

«Ուժեղ Հայաստան» կուսակցությունների դաշինքի՝ մայրաքաղաքի գլխավոր հրապարակում կազմակերպած հանրահավաքը, որին մասնակցել է մոտ 80 հազար քաղաքացի, նախևառաջ ապացուցեց, որ Սամվել Կարապետյանի առաջնորդությամբ մեր երկրում արդեն իսկ տեղի է ունեցել առաջին մեծ համախմբումը։
Թե՛ բեմին , թե՛ հրապարակում միավորվել էին տարբեր քաղաքական ուժերի, մասնագիտությունների և սոցիալական խավերի ներկայացուցիչներ։ Օդը հագեցած էր ոգով, համընդհանուր ըմբռնումով, միավորող մտահոգություններով, ընդհանուր նպատակով ու էմոցիայով։ Այլ կերպ ասած՝ դա համաժողովրդական համախմբում էր, ինչից սարսափում է օրվա իշխանությունը։ Վերջինս դեռևս 2018 թվականից ի վեր բոլոր հնարավոր և անհնար ջանքերն է գործադրել հանրությանը «սևերի» և «սպիտակների» բաժանելու համար՝ քաջ գիտակցելով, որ սեփական ձախողումները քողարկելու միակ միջոցը պառակտված և բարոյալքված հասարակությունն է։
Ի դեպ, փաստ է, որ հայ ժողովրդի միասնականությունը տարիներ շարունակ խորապես մտահոգել է Բաքվին և Անկարային։ Բայց այս մասին՝ մեկ այլ առիթով։
Փաստորեն, կարելի է միանշանակ արձանագրել, որ հունիսի 7-ի ընտրությունների նախաշեմին Կարապետյան-Փաշինյան դիմակայությունն արդեն իսկ ավարտվել է Փաշինյանի անշրջելի պարտությամբ։ Մնում է, որ մեր ժողովուրդը կատարի վերջին, բայց ամենակարևոր քայլը՝ ներկայանա ընտրատեղամասեր և քվեարկի հանուն ուժեղ Հայաստան ունենալու։
Վերլուծաբան Տիգրան Դումիկյան
Բաց մի թողեք
Հունիսի 7-ին պետք է անպայման գնալ ընտրության, ընտրել իրական ընդդիմադիր ուժերից մեկին
Արթուր Օսիպյանը ուղերձ է հղել քրեակատարողական հիմնարկից
Կասկածներով պայքարի մեջ մտնել չի կարելի