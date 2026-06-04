Ներկայացուցիչների պալատն ընդունել է Իրանի դեմ Թրամփի պատերազմական լիազորությունները սահմանափակող բանաձև

Ներկայացուցիչների պալատի 215 անդամ հաստատել է Իրանի դեմ նախագահ Թրամփի պատերազմական լիազորությունները սահմանափակող բանաձևը։
208 օրենսդիր քվեարկել է դրա դեմ: 4 Հանրապետական քվեարկել է Դեմոկրատների հետ։ Հանրապետական դասալիքների թվում են եղել Կենտուկիից Թոմաս Մասին, Փենսիլվանիայից Բրայան Ֆիցպատրիկը, Օհայոյից Ուորեն Դեւիդսոնը և Միչիգանից Թոմ Բարեթը։
ԱՄՆ Ներկայացուցիչների պալատը ընդունել է բանաձև, որը սահմանափակում է նախագահ Դոնալդ Թրամփի Իրանի դեմ պատերազմական լիազորությունները։ Օրենսդիրները աջակցել են այս միջոցառմանը, որը պահանջում է, որ ԱՄՆ նախագահը կա՛մ պետք է ստանա Կոնգրեսի հաստատումը, կա՛մ պետք է դադարեցնի պատերազմը։
Ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի դեմոկրատ անդամները քվեարկությունը գնահատել են որպես «ամերիկյան ժողովրդի կողմից Դոնալդ Թրամփին ուղղված հզոր և միանշանակ ուղերձ»։ «Ժամանակն է վերջ դնել այս անօրինական և խորապես ոչ պոպուլյար պատերազմին», – ասել են նրանք։
«Բավական է», – ասել է Նյու Յորքից կոնգրեսական, Ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի Դեմոկրատ անդամ Գրեգորի Միքսը, որը ղեկավարել է նախաձեռնությունը։
Բաց մի թողեք
Կարող ենք բոլորին ջնջել երկրի երեսից, դա հեշտ է անել․ Թրամփ
Եվրոպական ռազմական օգնությունը խթանում է Ուկրաինայի անօդաչու թռչող սարքերի բումը. Կիլ
Չեխ Եվրախորհրդարանի պատգամավորի չհայտարարագրված դերը վերլուծական կենտրոնում շահերի բախման հարցեր է առաջացնում