06/06/2026

EU – Armenia

Լռության օրը քաղաքացիների վրա ազդում է, իշխանական իրավապահների վրա` ո՞չ

infomitk@gmail.com 06/06/2026 1 min read

Իշխանությունը շարունակում է ռեպրեսիվ գործողությունները: Վաղ առավոտյան իրավապահները շարունակել են ընտրություններին մասնակցող ընդդիմադիր ուժերի գրասենյակներում խուզարկությունները, իբրև թե ընտրակաշառքի և ընտրական խախտումների ենթադրյալ կասկածներով: Խուզարկություններ են իրականացվել հատկապես մարզային գրասենյակներում:

Ոչ միայն քարոզարշավի ավարտը, այլ Լռության օրն էլ իրավապահներին հետ չի պահում հակաօրինական գործողություններ անելուց և ընտրությունների ընթացքի վրա անօրինական ներգործության փորձերից:

Պատգամավորի թեկնածուներից 6-ի նկատմամբ կայացվել է ձերբակալման որոշում։ Այս մասին հաղորդում է Քննչական կոմիտեն։

ՀՀ քննչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչության ընդհանուր բնույթի և ընտրական հանցագործությունների քննության վարչությունում բազմաթիվ անձանց նյութապես շահագրգռելու և առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման վերաբերյալ քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում պատգամավորի թեկնածուներից 6-ի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում՝ Քրեական օրենսգրքի 46-236-րդ հոդվածի 2-րդ մասով և 296-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետով:

Վերջիններիս վերաբերյալ կայացվել են ձերբակալման որոշումներ, որոնց կատարումը հանձնարարվել է ՆԳՆ ոստիկանությանը:

Քրեական վարույթի նախաքննությունը շարունակվում է:

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչու են ձերբակալել օրենքով գող Բջեին. Լուսանկար

06/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

27 տարի անց արտաշիրիմում, նոր փորձաքննություն. պարզվել է՝ Արծրուն Մարգարյանն ինքնասպան չի եղել, այլ սպանվել է. Տեսանյութ, Լուսանկար

05/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դատախազությունը «Արարատցեմենտ»-ի մասնավորեցման գործընթացում հայտնաբերած խախտումների հիմքով հայց է ներկայացրել

05/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Պուտինն ու Զելենսկին պետք է ինքնուրույն լուծեն իրենց խնդիրները, ես եմ նրանց հասցրել այս կետին․ Թրամփ

06/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ստեփանավանում խոշոր կարկուտը սրբել է ամեն ինչ․ Լուսանկարներ

06/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վթարվել է Աբովյան քաղաքի 60 բարձրահարկ շենքերի ջրամատակարարումն ապահովող բարձր ճնշման ջրագիծը․ տեսանյութ

06/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ծաղկունքում գայլերի hարձակման հետևանքով 300-ից ավելի ոչխարներ ու գառներ են uատկել, գյուղը շnկի մեջ է

06/06/2026 infomitk@gmail.com