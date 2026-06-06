Լռության օրը քաղաքացիների վրա ազդում է, իշխանական իրավապահների վրա` ո՞չ

Իշխանությունը շարունակում է ռեպրեսիվ գործողությունները: Վաղ առավոտյան իրավապահները շարունակել են ընտրություններին մասնակցող ընդդիմադիր ուժերի գրասենյակներում խուզարկությունները, իբրև թե ընտրակաշառքի և ընտրական խախտումների ենթադրյալ կասկածներով: Խուզարկություններ են իրականացվել հատկապես մարզային գրասենյակներում:
Ոչ միայն քարոզարշավի ավարտը, այլ Լռության օրն էլ իրավապահներին հետ չի պահում հակաօրինական գործողություններ անելուց և ընտրությունների ընթացքի վրա անօրինական ներգործության փորձերից:
Պատգամավորի թեկնածուներից 6-ի նկատմամբ կայացվել է ձերբակալման որոշում։ Այս մասին հաղորդում է Քննչական կոմիտեն։
ՀՀ քննչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչության ընդհանուր բնույթի և ընտրական հանցագործությունների քննության վարչությունում բազմաթիվ անձանց նյութապես շահագրգռելու և առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման վերաբերյալ քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում պատգամավորի թեկնածուներից 6-ի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում՝ Քրեական օրենսգրքի 46-236-րդ հոդվածի 2-րդ մասով և 296-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետով:
Վերջիններիս վերաբերյալ կայացվել են ձերբակալման որոշումներ, որոնց կատարումը հանձնարարվել է ՆԳՆ ոստիկանությանը:
Քրեական վարույթի նախաքննությունը շարունակվում է:
Բաց մի թողեք
Ինչու են ձերբակալել օրենքով գող Բջեին. Լուսանկար
27 տարի անց արտաշիրիմում, նոր փորձաքննություն. պարզվել է՝ Արծրուն Մարգարյանն ինքնասպան չի եղել, այլ սպանվել է. Տեսանյութ, Լուսանկար
Դատախազությունը «Արարատցեմենտ»-ի մասնավորեցման գործընթացում հայտնաբերած խախտումների հիմքով հայց է ներկայացրել