06/06/2026

EU – Armenia

ԿԸՀ-ն հորդորում է քվեարկության գնալիս թվեր կրող հագուստ չկրել

infomitk@gmail.com 06/06/2026 1 min read

ՀՀ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ընտրական գործընթացում ներգրավված քաղաքացիներին՝ հանձնաժողովի անդամներ, տեխնիկական սարքավորման մասնագետներ, վստահված անձինք, ԶԼՄ-ներ, դիտորդներ, հիշեցնում է, որ քվեարկության օրը մինչ 20։00-ն, նախընտրական քարոզչությունն արգելվում է։

«Կոչ ենք անում ուշադիր լինել հագուստի հարցում, որպեսզի այն որևէ կերպ չասոցացվի ընտրությունների մասնակից քաղաքական ուժերի հետ։ Ընտրողներին ևս հորդորում ենք կրել այնպիսի հագուստ, որի վրա չլինի ընտրություններում գրանցված քաղաքական ուժերին համադրելի թիվ»,- նշված է ԿԸՀ տարածած հաղորդագրությունում։

ՀՀ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հունիսի 6-ին հրավիրել է տեղեկատվական հանդիպում՝ ԿԸՀ հրավերով ՀՀ ժամանած 14 պետությունների ընտրական մարմինների, օտարերկրյա հասարակական կազմակերպությունների, ՀՀ-ում հավատարմագրված դիվանագիտական և հյուպատոսական ներկայացուցչությունների մասնակցությամբ:

Հանդիպմանը հանձնաժողովի անդամները ներկայացրել են ԱԺ հերթական ընտրությունների նախապատրաստական աշխատանքները՝ սկսած դեռ նախորդ տարվանից։ Հյուրերին ներկայացվել է ՀՀ օրենսդրությունը, ԿԸՀ գործառույթները, ինչպես նաև ընտրական հանձնաժողովի հիմնական գործառույթները։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Որքան է կազմում ընտրողների ընդհանուր թիվը

06/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՄՔԾ տարածքային ստորաբաժանումներն աշխատելու են շաբաթ և կիրակի օրերին

06/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հունիսի 6-ին և 7-ին մինչ 20։00-ն քարոզչություն իրականացնող ԶԼՄ-ները պատասխանատվության կենթարկվեն. Տեսանյութ

06/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Որպես ՀՀ քաղաքացի՝ հունիսի 7-ին պարտավոր եմ մասնակցել ընտրությանը. Լուսանկար

06/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Զուլալի». լռության, ցավի և մարդկային լույսի պատմությունը՝ պրեմիերա «Երվանդ Ղազանչյան» թատերասրահում․ Լուսանկարներ

06/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանցի զինծառայող է մահացել Օմարի լեռնանցքում

06/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Որոշների համար Արթուր Օսիպյանի հարցով «լռության օրը» սկսվել էր 18 օր առաջ. Կարապետյանց

06/06/2026 infomitk@gmail.com