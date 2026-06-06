Ո՞ր ընտրախախտումներին ուշադրություն դարձնել վաղը. Փաստաբան Տաթևիկ Սողոյանը մանրամասնում է․ Տեսանյութ

Փաստաբան Տաթևիկ Սողոյանը վստահված անձանց, դիտորդների, ընտրողների ուշադրությունը հրավիրում է մի քանի ընտրախախտումների վրա։
Նա հիշեցնում է՝ արգելվում է`
Նկարել քվեախցիկի ներսում քվեարկությունը
Դուրս բերել քվեաթերթիկը
Քվեարկել քվեախցիկից դուրս
Քվեարկել ընտանիքով, ընկերներով ազգուտակով միաժամանակ նույն խցիկում
Նշում կատարել քվեաթերթիկի վրա
Ծալել քվեաթերթիկը
Մեկից ավել քվեաթերթիկ դնել ծրարի մեջ
Թուղթ ու գիր (ցանկացած ավելորդ բան) դնել ծրարի մեջ
Ուղղորդել մարդկանց քվեարկությունը
Գալ ընտրատեղանաս քարոզչական նյութերով։
Բաց մի թողեք
Որոշների համար Արթուր Օսիպյանի հարցով «լռության օրը» սկսվել էր 18 օր առաջ. Կարապետյանց
Լռության օրը քաղաքական ուժերը լռում են, բայց խոսում են քննչական մարմինները
Շրջանառվում է պատմական իրականության հետ ոչ մի աղերս չունեցող «առասպել»