06/06/2026

EU – Armenia

Ո՞ր ընտրախախտումներին ուշադրություն դարձնել վաղը. Փաստաբան Տաթևիկ Սողոյանը մանրամասնում է․ Տեսանյութ

infomitk@gmail.com 06/06/2026 1 min read

Փաստաբան Տաթևիկ Սողոյանը վստահված անձանց, դիտորդների, ընտրողների ուշադրությունը հրավիրում է մի քանի ընտրախախտումների վրա։

Նա հիշեցնում է՝  արգելվում է`

Նկարել քվեախցիկի ներսում քվեարկությունը

Դուրս բերել քվեաթերթիկը

Քվեարկել քվեախցիկից դուրս

Քվեարկել ընտանիքով, ընկերներով ազգուտակով միաժամանակ նույն խցիկում

Նշում կատարել քվեաթերթիկի վրա

Ծալել քվեաթերթիկը

Մեկից ավել քվեաթերթիկ դնել ծրարի մեջ

Թուղթ ու գիր (ցանկացած ավելորդ բան) դնել ծրարի մեջ

Ուղղորդել մարդկանց քվեարկությունը

Գալ ընտրատեղանաս քարոզչական նյութերով։

Բաց մի թողեք

1 min read

Որոշների համար Արթուր Օսիպյանի հարցով «լռության օրը» սկսվել էր 18 օր առաջ. Կարապետյանց

06/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լռության օրը քաղաքական ուժերը լռում են, բայց խոսում են քննչական մարմինները

06/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Շրջանառվում է պատմական իրականության հետ ոչ մի աղերս չունեցող «առասպել»

06/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Որպես ՀՀ քաղաքացի՝ հունիսի 7-ին պարտավոր եմ մասնակցել ընտրությանը. Լուսանկար

06/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Զուլալի». լռության, ցավի և մարդկային լույսի պատմությունը՝ պրեմիերա «Երվանդ Ղազանչյան» թատերասրահում․ Լուսանկարներ

06/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանցի զինծառայող է մահացել Օմարի լեռնանցքում

06/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Որոշների համար Արթուր Օսիպյանի հարցով «լռության օրը» սկսվել էր 18 օր առաջ. Կարապետյանց

06/06/2026 infomitk@gmail.com