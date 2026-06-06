Որոշների համար Արթուր Օսիպյանի հարցով «լռության օրը» սկսվել էր 18 օր առաջ. Կարապետյանց

Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը ֆեյսբուքյան էջում գրել է․
«Որոշների համար Արթուր Օսիպյանի հարցով «լռության օրը» սկսվել էր 18 օր առաջ»
Նա դեռ հացադուլի մեջ է։
Նա դեռ ապօրինի կալանքի տակ է։
Հանցակցությունը դեռ չի չեղարկվել»։
Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը ֆեյսբուքյան էջում գրել է․
«Որոշների համար Արթուր Օսիպյանի հարցով «լռության օրը» սկսվել էր 18 օր առաջ»
Նա դեռ հացադուլի մեջ է։
Նա դեռ ապօրինի կալանքի տակ է։
Հանցակցությունը դեռ չի չեղարկվել»։
Բաց մի թողեք
Ո՞ր ընտրախախտումներին ուշադրություն դարձնել վաղը. Փաստաբան Տաթևիկ Սողոյանը մանրամասնում է․ Տեսանյութ
Լռության օրը քաղաքական ուժերը լռում են, բայց խոսում են քննչական մարմինները
Շրջանառվում է պատմական իրականության հետ ոչ մի աղերս չունեցող «առասպել»