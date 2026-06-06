06/06/2026

EU – Armenia

Որոշների համար Արթուր Օսիպյանի հարցով «լռության օրը» սկսվել էր 18 օր առաջ. Կարապետյանց

infomitk@gmail.com 06/06/2026 1 min read

Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը ֆեյսբուքյան էջում գրել է․

«Որոշների համար Արթուր Օսիպյանի հարցով «լռության օրը» սկսվել էր 18 օր առաջ»

Նա դեռ հացադուլի մեջ է։

Նա դեռ ապօրինի կալանքի տակ է։

Հանցակցությունը դեռ չի չեղարկվել»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ո՞ր ընտրախախտումներին ուշադրություն դարձնել վաղը. Փաստաբան Տաթևիկ Սողոյանը մանրամասնում է․ Տեսանյութ

06/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լռության օրը քաղաքական ուժերը լռում են, բայց խոսում են քննչական մարմինները

06/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Շրջանառվում է պատմական իրականության հետ ոչ մի աղերս չունեցող «առասպել»

06/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Որպես ՀՀ քաղաքացի՝ հունիսի 7-ին պարտավոր եմ մասնակցել ընտրությանը. Լուսանկար

06/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Զուլալի». լռության, ցավի և մարդկային լույսի պատմությունը՝ պրեմիերա «Երվանդ Ղազանչյան» թատերասրահում․ Լուսանկարներ

06/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանցի զինծառայող է մահացել Օմարի լեռնանցքում

06/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Որոշների համար Արթուր Օսիպյանի հարցով «լռության օրը» սկսվել էր 18 օր առաջ. Կարապետյանց

06/06/2026 infomitk@gmail.com