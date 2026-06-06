06/06/2026

EU – Armenia

Սիսիանում բողոքի ակցիա են իրականացրել ոչ թե ադրբեջանցիները, այլ իրանցիները. Ոստիկանությունը մանրամասներ է հրապարակել. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 06/06/2026 1 min read

ՆԳ նախարարության ոստիկանությունը տարածել է հերքում՝ նշելով, որ Սիսիանում ադրբեջանցիների կողմից բողոքի ակցիա իրականացնելու մասին լուրը ապատեղեկատվություն է։

«Այսօր Համայնքային ոստիկանության Սիսիանի բաժնի դիմաց Իրանի Իսլամական Հանրապետության 25 քաղաքացիներ, որոնք Սյունիքի մարզի Անգեղակոթ գյուղում իրականացնում են շինարարական աշխատանքներ, դիմել են Ոստիկանություն՝ իրենց գործատուի կողմից աշխատավարձը չվճարելու հարցով:

Տարածվող տեղեկությունները, թե իբր ադրբեջանցիներ են ժամանել և բողոքի ակցիա են իրականացնում, չեն համապատասխանում իրականությանը։

Կոչ ենք անում զերծ մնալ չստուգված ու մանիպուլյատիվ տեղեկությունների տարածումից և չնպաստել ապատեղեկատվության տարածմանը»,-ասված է ոստիկանության տարածած հաղորդագրության մեջ։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Ադրբեջանցի զինծառայող է մահացել Օմարի լեռնանցքում

06/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Խոշոր վթար Երևանում. Ցուցանակը կոտրվել է, իսկ երկաթե էլեկտրասյունը՝ տապալվել. Լուսանկար

06/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավետիք Չալաբյանը կդիմի իրավապահ մարմիններին

06/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Որպես ՀՀ քաղաքացի՝ հունիսի 7-ին պարտավոր եմ մասնակցել ընտրությանը. Լուսանկար

06/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Զուլալի». լռության, ցավի և մարդկային լույսի պատմությունը՝ պրեմիերա «Երվանդ Ղազանչյան» թատերասրահում․ Լուսանկարներ

06/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանցի զինծառայող է մահացել Օմարի լեռնանցքում

06/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Որոշների համար Արթուր Օսիպյանի հարցով «լռության օրը» սկսվել էր 18 օր առաջ. Կարապետյանց

06/06/2026 infomitk@gmail.com