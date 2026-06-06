Սիսիանում բողոքի ակցիա են իրականացրել ոչ թե ադրբեջանցիները, այլ իրանցիները. Ոստիկանությունը մանրամասներ է հրապարակել. Լուսանկար

ՆԳ նախարարության ոստիկանությունը տարածել է հերքում՝ նշելով, որ Սիսիանում ադրբեջանցիների կողմից բողոքի ակցիա իրականացնելու մասին լուրը ապատեղեկատվություն է։
«Այսօր Համայնքային ոստիկանության Սիսիանի բաժնի դիմաց Իրանի Իսլամական Հանրապետության 25 քաղաքացիներ, որոնք Սյունիքի մարզի Անգեղակոթ գյուղում իրականացնում են շինարարական աշխատանքներ, դիմել են Ոստիկանություն՝ իրենց գործատուի կողմից աշխատավարձը չվճարելու հարցով:
Տարածվող տեղեկությունները, թե իբր ադրբեջանցիներ են ժամանել և բողոքի ակցիա են իրականացնում, չեն համապատասխանում իրականությանը։
Կոչ ենք անում զերծ մնալ չստուգված ու մանիպուլյատիվ տեղեկությունների տարածումից և չնպաստել ապատեղեկատվության տարածմանը»,-ասված է ոստիկանության տարածած հաղորդագրության մեջ։
Բաց մի թողեք
Ադրբեջանցի զինծառայող է մահացել Օմարի լեռնանցքում
Խոշոր վթար Երևանում. Ցուցանակը կոտրվել է, իսկ երկաթե էլեկտրասյունը՝ տապալվել. Լուսանկար
Ավետիք Չալաբյանը կդիմի իրավապահ մարմիններին