Ֆրանսիան և Գերմանիան հրաժարվում են համատեղ կործանիչ ինքնաթիռների նախագծից, քանի որ ընկերությունները չեն կարողանում համաձայնության գալ

Նախագիծը դիտվում էր որպես պաշտպանության ոլորտում ավելի սերտ համագործակցության եվրոպական ջանքերի կարևորագույն փորձություն, քանի որ նրանք ձգտում են միասնական ճակատով հանդես գալ թշնամական Ռուսաստանի դեմ՝ Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունների վատթարացման ժամանակաշրջանում։
Ֆրանսիան և Գերմանիան երկուշաբթի օրը հայտարարեցին, որ համաձայնել են հրաժարվել համատեղ կործանիչ ինքնաթիռների ծրագրից՝ ներգրավված ընկերությունների միջև առկա անհամաձայնությունների պատճառով, ինչը հարված է հասցնում պաշտպանական համագործակցությունը խթանելու եվրոպական ջանքերին։
Ապագայի մարտական օդային համակարգի (FCAS) ծրագիրը մեկնարկել է 2017 թվականին՝ փոխարինելու Ֆրանսիայի Rafale ինքնաթիռներին և Գերմանիայի ու Իսպանիայի կողմից օգտագործվող Eurofighter ինքնաթիռներին։
Այն պետք է լրացվեր անօդաչու թռչող սարքերով, սենսորներով և թվային կապի համակարգերով, որոնք նախատեսված են ցանցային մարտադաշտում միասին գործելու համար։
Նախագիծը դիտվում էր որպես պաշտպանության ոլորտում ավելի սերտ համագործակցության եվրոպական ջանքերի կարևորագույն փորձություն, քանի որ նրանք ձգտում են միասնական ճակատով հանդես գալ թշնամական Ռուսաստանի դեմ՝ Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունների վատթարացման ժամանակաշրջանում։
Սակայն բազմամիլիարդ դոլարանոց ծրագիրը խոչընդոտվել էր ներգրավված ընկերությունների՝ ֆրանսիական Dassault Aviation-ի և Գերմանիան ու Իսպանիան ներկայացնող Airbus-ի միջև տարաձայնություններով։
Նախագիծը երկար ժամանակ համարվում էր Եվրոպայի ամենակարևոր արդյունաբերական և անվտանգության քաղաքականության ձեռնարկումներից մեկը։ Սակայն տարիներ շարունակ այն դանդաղում էր ներգրավված ընկերությունների միջև առկա հակամարտությունների պատճառով, և ղեկավարության, աշխատանքային բաժնեմասի և մտավոր սեփականության իրավունքների շուրջ վեճը, ի վերջո, անլուծելի դարձավ։ Մինչ Dassault-ը պնդում էր կործանիչ ինքնաթիռների արտադրության առաջատարությունը ստանձնել, Airbus-ը հրաժարվում էր ընդունել կրտսեր գործընկերոջ դերը։
Հետագա բարդություններ առաջացան տարբեր ռազմական պահանջներից։ Ֆրանսիան պնդում էր իր զինված ուժերի համար միջուկային զենք կրող ինքնաթիռներ տեղափոխելու ունակությամբ ինքնաթիռի վրա, ինչը Գերմանիան անհրաժեշտություն չէր տեսնում։ Ծրագրի շրջանակներում երկու տարբեր ինքնաթիռների տարբերակներ մշակելու առաջարկները չստացան համատեղ հավանություն։
Հայտարարությունը հնչում է չնայած Եվրոպային ուղղված կոչերին՝ ավելի սերտորեն ինտեգրելու իր մասնատված բանակները, քանի որ աշխարհաքաղաքական խռովությունները սրվում են։
Ռուսաստանի պատերազմը Ուկրաինայի դեմ իր հինգերորդ տարում է, մինչդեռ եվրոպական երկրները ավելի ու ավելի են մտահոգվում ԱՄՆ-ի անվտանգության պարտավորություններով մայրցամաքի նկատմամբ՝ նախագահ Դոնալդ Թրամփի օրոք։
«Մարտական ամպի» վրա աշխատանքները շարունակվելու են
Չնայած համատեղ ինքնաթիռը չեղարկվել է, FCAS նախագիծը ամբողջությամբ չի դադարեցվում: Կառավարական աղբյուրների համաձայն, այսպես կոչված «Մարտական ամպի» մշակումը պետք է շարունակվի։
Սա թվային ցանց է, որը նախատեսված է ինքնաթիռների, անօդաչու թռչող սարքերի և այլ զենքի համակարգերի միացման համար։
Պաշտոնյան հավելել է, որ Ֆրանսիայի և Գերմանիայի պաշտպանության նախարարությունները պատրաստվում են առաջիկա հանդիպման ժամանակ մշակել պաշտպանական համագործակցության ծրագիր՝ «կենտրոնանալով մի քանի իրատեսական և համապատասխան նախագծերի վրա»։
Airbus-ի համար այս որոշումը բացում է դռներ նոր գործընկերների որոնման համար: Արդյունաբերության ներկայացուցիչները, որպես համագործակցության հնարավոր տարբերակներ, այլոց շարքում նշում են շվեդական Saab պաշտպանական խումբը և բրիտանա-ճապոնա-իտալական կործանիչ ինքնաթիռների ծրագիրը։
Իր հերթին, Dassault-ը, հավանաբար, կշարունակի ինքնուրույն մշակել Rafale-ի հաջորդ սերունդը։
Համատեղ մարտական ինքնաթիռի ձախողմամբ ավարտվում է վերջին տարիների ամենաամբիցիոզ եվրոպական սպառազինության ձեռնարկություններից մեկը։
Միևնույն ժամանակ, որոշումը նշանավորում է ուղղության փոփոխություն. մեկ համատեղ ինքնաթիռի փոխարեն, Բեռլինն ու Փարիզը այժմ, կարծես, պատրաստ են առանձին ազգային նախագծեր իրականացնել ընդհանուր տեխնոլոգիական հովանոցի ներքո։
Մերցը այս տարվա սկզբին ասել էր, որ «կանի ամեն ինչ, ինչ ինձնից կախված է, և կպայքարի մինչև վերջին պահը, որպեսզի այստեղ իրականացվեն համատեղ եվրոպական նախագծեր, և ամենից առաջ՝ գերմանա-ֆրանսիական նախագծեր»։
Մերցի հետ բանակցություններից հետո ապրիլին ելույթ ունենալով՝ Մակրոնը հերքել էր, որ նախագիծը մեռած է։
«Մենք շարունակում ենք առաջ շարժվել։ Եվրոպան երբեք այսքան կարիք չի ունեցել միասնության, ավելի մեծ անկախության և ավելի մեծ ինքնիշխանության, որքան հիմա», – ասել է նա։
Բաց մի թողեք
Կինը, որը օգնում է Եվրոպայի ծայրահեղ աջերին Բրյուսելում ճեղքել բոլոր պատնեշները
ԵՄ-ն առաջին անգամ պատժամիջոցներ է սահմանել Իրանի դեմ Հորմուզի նեղուցի փակման պատճառով․ Կալաս
Վիկտոր Օրբանը վերադառնում է Բրյուսել ընտրություններում կրած անհաջողությունից հետո