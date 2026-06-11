11/06/2026

EU – Armenia

Ղազախստանը սահմանադրությամբ փակել է Նազարբաևի դարաշրջանը

infomitk@gmail.com 11/06/2026 1 min read

Հունիսի 12-ին և 14-ին Ղազախստանում սպասվում է համապատասխանաբար «Ամանաթ» և «Ադիլեթ» կուսակցությունների համագումար։ Առաջին դեպքում խոսքը նախկին նախագահ Նազարբաևի հիմնադրած քաղաքական ուժի մասին է։

Երկրորդ կուսակցությունը հիմնադրվել է մի քանի ամիս առաջ։ Այն գլխավորում է գործող նախագահ Տոկաևի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Այբեկ Դադիբեյը։ Ղազախստանը նոր սահմանադրություն է ընդունել։ Ըստ այդմ, երկպալատ խորհրդարանը կլուծարվի։ Օգոստոսին նշանակված են խորհրդարանական ընտրություններ։

Tengrinewsi-ի ներկայացմամբ, նախագահ Տոկաևի հռչակած «Արդար Ղազախստան» քաղաքական ուղեգիծը «պահանջում է վերնախավային վերադասավորումներ»։ Այդ զգուշավոր ձևակերպումը, ըստ երեւույթին, պետք է հասկանալ այն իմաստով, որ նախկին նախագահ Նազարբաևի գրեթե երեսունամյա իշխանության տարիներին ձևավորված «թիմը» պետք է վերափոխվի։

Նոր սահմանադրությունը Ղազախստանի նախագահին վերապահում է բացառապես երկու ժամկետով պաշտոնավարելու իրավունք։ Տոկաևը հայտարարել է, որ դա «վերջնական և ուղենիշային ամրագրում» է։ Այդ խոստումը պահպանելու համար, որքանով հասկացվում է, նա քաղաքական համակարգի բարեփոխում է անցկացնում։ Ըստ էության, խոսքը նախկին նախագահի հիմնադրած կուսակցությունը լուծարելու մասին է, բայց դա արվում է «կամավոր միավորման» անվան տակ։

Քաղաքագետ Բաքիրովը «Նեզավիսիմայա գազետա»-ին ասել է, որ երկու կուսակցությունների միավորումը «կարող է բերել քաղաքական սիներգիայի, եթե դա տեղի ունենա սկզբունքային համաձայնությունների հիմքով»։ Նա միաժամանակ մտավախություն ունի, որ «ամեն ինչ կարող է վերածվել ձևական անվանափոխության»։

Քաղաքագետը դիտարկել է, որ ապագա խորհրդարանի ղեկավարության, կառավարության անդամների և մարզային գործադիր իշխանության ղեկավարների նշանակման համար նախագահ Տոկաևը «կադրային մեծ հնարավորություններ չունի»։

Քաղաքական ի՞նչ համակարգ կձևավորվի Ղազախստանում, դժվար է կանխատեսել։ Կենտրոնական Ասիայում և հատկապես Ղազախստանում ձևավորվել է քաղաքական նոր սերունդ, որի համար գերակա են ազգային, անգամ «թուրանական» միասնությունը և քաղաքակրթական արժեհամակարգը։

Տոկաևը մայիսի 15-ին Ղազախստանը հռչակել է Ոսկե հորդայի իրավահաջորդ և «թուրքական նախահայրենիք»։ Պատմա-քաղաքակրթական այդ նարատիվը վկայում է, որ Ղազախստանում ընտրությունը այլևս ոչ թե էթնիկ պատկանելիության և ռուսական ծայրագավառի բնակչի, այլ համաթուրքականության և քաղաքացիական ինքնության միջև է։

Ամեն դեպքում ակնհայտ է, որ Ղազախստանը սահմանադրությամբ փակել է Նազարբաևի դարաշրջանը և անցնում է քաղաքական ամրագրումների։

Բաց մի թողեք

1 min read

Բարդ է ասել, թե Հայաստանին ի՞նչ կտա այդ ընթացակարգի կիրառումը ՌԴ-ի կողմից

11/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կրեմլը չէր ձգտում ՀՀ-ում ձևավորել այն արդյունքը, որը կցանկանար ընտրություններում․ Ստանկևիչ

11/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կոպիրկինը վերադարձավ Հայաստան․ ի՞նչ է անելու

11/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հազարավոր մարդիկ բողոքի ակցիա են անցկացնում՝ պահանջելով Ալբանիայի վարչապետ Ռամայի հրաժարականը

11/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանը պատերազմը դադարեցնելու ոչ մի մտադրություն չունի, «միջուկային» վերջնագիր է ներկայացրել

11/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Էրդողանը վերջին մարդն է, որը կարող է Իսրայելին բարոյականության դասեր տալ». Նեթանյահու

11/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանցիների մեջ էլ լավ մարդիկ կան, ես չեմ ուզում, որ էլ սեւազգեստ մայրեր լինեն. Լուսանկար

11/06/2026 infomitk@gmail.com