12/06/2026

EU – Armenia

Ավելի քան 3 ամիս․ ե՞րբ են վերջապես թաղելու Ալի Խամենիին

infomitk@gmail.com 12/06/2026 1 min read

Իրանի նախկին գերագույն առաջնորդ այաթոլլա Ալի Խամենեիի հուղարկավորությունը տեղի կունենա հունիսի 26-ից հետո, ըստ Tasnim լրատվական գործակալության։

Գործակալությունը նշում է, որ արտասահմանյան լրատվամիջոցներում Խամենեիի հուղարկավորության ամսաթվի մասին շրջանառվող հաղորդագրությունները ճշգրիտ չեն։ Ալի Խամենեիի հրաժեշտի և հուղարկավորության արարողությունները, ըստ որոշ տեղեկությունների, նախատեսված են Մուհարրամի առաջին տասնօրյակից հետո։

Մինչդեռ, Թեհրանի քաղաքապետ Ալիռեզա Զաքանին հայտարարել է, որ Իրանի նախկին գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեիի հուղարկավորությունը տեղի կունենա Մուհարրամի երկրորդ տասնօրյակում, որը մոտավորապես համապատասխանում է հունիսի վերջին և հուլիսի սկզբին, ըստ Iran International-ի։

Խամենեիի հուղարկավորությունը կկատարվի պետական ​​բոլոր պատիվներով և կտևի երեք օր երկրի տարբեր քաղաքներում։ Արարողությունները կներառեն մայրաքաղաքը և հիմնական կրոնական կենտրոնները, որտեղ սպասվում են լայնածավալ սգո միջոցառումներ։ Թեհրանում հուղարկավորության արարողությունը կտևի առնվազն 24 ժամ, ըստ քաղաքային պաշտոնյաների։

Թաղման վայրը ընտրվել է արևելյան Մաշհադ քաղաքը, որտեղ սպասվում է, որ սգացողներ կժամանեն հարևան երկրներից, մասնավորապես՝ Պակիստանից և Աֆղանստանից։ Մեկ այլ մեծ երթ նախատեսված է նաև Ղոմի կրոնական կենտրոնում։

Հիշեցնենք, որ Ալի Խամենեին և նրա ընտանիքի մի քանի անդամներ սպանվել են փետրվարի 28-ին Թեհրանի վրա ԱՄՆ-ի և Իսրայելի համատեղ հարձակման ժամանակ։ Նրա որդին՝ Մոջթաբան, ավելի ուշ ընտրվել է նրա իրավահաջորդ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Իրանն ու ԱՄՆ-ն մոտ են խաղաղության պայմանագիր կնքելուն

12/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մինչ ոստիկանությունը պայքարում է Հյուսիսային Իռլանդիայում միգրանտների ապստամբության դեմ, ուշադրությունը կենտրոնանում է Իռլանդիայի սահմանի բացման վրա

12/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երեք մարդ զոհվել է Նիդեռլանդներում մեքենան մխրճվել է դպրոցական հեծանվորդների խմբի մեջ

12/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ֆուտբոլային տոնի առաջին օրը․ գոլեր, կարմիր քարտ և ոչ միայն. Լուսանկար

12/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանն ու ԱՄՆ-ն մոտ են խաղաղության պայմանագիր կնքելուն

12/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավելի քան 3 ամիս․ ե՞րբ են վերջապես թաղելու Ալի Խամենիին

12/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանի իշխող վերնախավը փորձել է ֆրանսիական արդարադատության հետ գործարքի գնալ

12/06/2026 infomitk@gmail.com