Ավելի քան 3 ամիս․ ե՞րբ են վերջապես թաղելու Ալի Խամենիին

Իրանի նախկին գերագույն առաջնորդ այաթոլլա Ալի Խամենեիի հուղարկավորությունը տեղի կունենա հունիսի 26-ից հետո, ըստ Tasnim լրատվական գործակալության։
Գործակալությունը նշում է, որ արտասահմանյան լրատվամիջոցներում Խամենեիի հուղարկավորության ամսաթվի մասին շրջանառվող հաղորդագրությունները ճշգրիտ չեն։ Ալի Խամենեիի հրաժեշտի և հուղարկավորության արարողությունները, ըստ որոշ տեղեկությունների, նախատեսված են Մուհարրամի առաջին տասնօրյակից հետո։
Մինչդեռ, Թեհրանի քաղաքապետ Ալիռեզա Զաքանին հայտարարել է, որ Իրանի նախկին գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեիի հուղարկավորությունը տեղի կունենա Մուհարրամի երկրորդ տասնօրյակում, որը մոտավորապես համապատասխանում է հունիսի վերջին և հուլիսի սկզբին, ըստ Iran International-ի։
Խամենեիի հուղարկավորությունը կկատարվի պետական բոլոր պատիվներով և կտևի երեք օր երկրի տարբեր քաղաքներում։ Արարողությունները կներառեն մայրաքաղաքը և հիմնական կրոնական կենտրոնները, որտեղ սպասվում են լայնածավալ սգո միջոցառումներ։ Թեհրանում հուղարկավորության արարողությունը կտևի առնվազն 24 ժամ, ըստ քաղաքային պաշտոնյաների։
Թաղման վայրը ընտրվել է արևելյան Մաշհադ քաղաքը, որտեղ սպասվում է, որ սգացողներ կժամանեն հարևան երկրներից, մասնավորապես՝ Պակիստանից և Աֆղանստանից։ Մեկ այլ մեծ երթ նախատեսված է նաև Ղոմի կրոնական կենտրոնում։
Հիշեցնենք, որ Ալի Խամենեին և նրա ընտանիքի մի քանի անդամներ սպանվել են փետրվարի 28-ին Թեհրանի վրա ԱՄՆ-ի և Իսրայելի համատեղ հարձակման ժամանակ։ Նրա որդին՝ Մոջթաբան, ավելի ուշ ընտրվել է նրա իրավահաջորդ։
Բաց մի թողեք
Իրանն ու ԱՄՆ-ն մոտ են խաղաղության պայմանագիր կնքելուն
Մինչ ոստիկանությունը պայքարում է Հյուսիսային Իռլանդիայում միգրանտների ապստամբության դեմ, ուշադրությունը կենտրոնանում է Իռլանդիայի սահմանի բացման վրա
Երեք մարդ զոհվել է Նիդեռլանդներում մեքենան մխրճվել է դպրոցական հեծանվորդների խմբի մեջ