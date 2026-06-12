Լուրեր ԲՀԿ – Ծառուկյանը դուրս եկավ փողոց` բողոքի. ինչ է կատարվում. ՈՒՂԻՂ infomitk@gmail.com 12/06/2026 1 min read Like this:Like Loading… Related Post navigation Previous Վերաքվեարկություն լինելո՞ւ է անվավեր ճանաչված երկու ընտրատեղամասերում Բաց մի թողեք 1 min read Լուրեր Վերաքվեարկություն լինելո՞ւ է անվավեր ճանաչված երկու ընտրատեղամասերում 12/06/2026 infomitk@gmail.com 1 min read Լուրեր «Ուժեղ Հայաստան»-ը ընտրության արդյունքներն անվավեր ճանաչելու մասին դիմում է ներկայացնում ԿԸՀ․ Տեսանյութ 12/06/2026 infomitk@gmail.com 1 min read Լուրեր Կոչ` ժամը 13։00-ին հավաքվել ԿԸՀ-ի մոտ․ ԲՀԿ. Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարությունը 12/06/2026 infomitk@gmail.com
Բաց մի թողեք
Վերաքվեարկություն լինելո՞ւ է անվավեր ճանաչված երկու ընտրատեղամասերում
«Ուժեղ Հայաստան»-ը ընտրության արդյունքներն անվավեր ճանաչելու մասին դիմում է ներկայացնում ԿԸՀ․ Տեսանյութ
Կոչ` ժամը 13։00-ին հավաքվել ԿԸՀ-ի մոտ․ ԲՀԿ. Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարությունը