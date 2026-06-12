Մեծ ողբերգության մեջ է հայ ազգը․ Լուսանկար

Խորհրդարանական ընտրություններն ավարտվեցին, Նիկոլ Փաշինյանը 49,9 տոկոս քվե ստացավ մի շարք կեղծիքների, ընտրախախտումների արդյունքում, ընդդիմադիր երեք ուժ` «Ուժեղ Հայաստան», «Հայաստան» դաշինքներ եւ ԲՀԿ, անցնում են խորհրդարան, սակայն կա տեսակետ, որ ընդդիմադիր ուժերը պետք է հրաժարվեն իրենց մանդատներից եւ պայքարը շարունակեն փողոցում:
Հրապարակ թերթը գրել է․ Այս ընտրություններն անցան աննախադեպ խախտումներով, մենք հետաքրքրվեցինք, թե բանասիրական գիտությունների դոկտոր Լիլիթ Արզումանյանը, որը «Հայաքվեին» է անդամագրվել, ինչ է մտածում այս ամենի մասին:
«Նախ ասեմ, որ այս ընտրություններին եղավ այն, ինչ պետք է լիներ, եղավ այն, ինչ սպասելի էր: Ինչպես որ իշխանությունն է խայտառակություն, այնպես էլ իշխանության կազմակերպած ընտրությունն էր խայտառակություն: Սպասելի էր ինձ համար: Ինչ վերաբերում է ընդդիմությանը, ապա ընդդիմադիր ուժերն արեցին առավելագույնը` այն, ինչ կարող էին անել: Եթե ութ տարի շարունակ՝ այսքան աղետներից հետո դրանք այնքան շատ են, որ ասելու չէ՝ Արցախի կորուստ, Եռաբլուր, հաշմանդամ տղաներ, սրբությունների դեմ հարձակումներ, Հայ առաքելական եկեղեցու դեմ հարձակում, հասարակության պառակտում, եւ այսպես շարունակ… եթե այս լիուլի աղետներից հետո Նիկոլ Փաշինյանը ստանում է ձայներ, իսկ սրանք ահռելի պատճառներ են, որպեսզի նա ոչ մի ձայն չստանար, ապա դա նշանակում է, որ մեծ ողբերգության մեջ է հայ ազգը: Մենք պետք է ընդունենք, որ մեր հասարակության մեջ քիչ չեն շահամոլները, չկայացածները, անտարբերները, թերհասները: Շատ ցավալի իրողություն է սա, բայց մենք պետք է ընդունենք այն: Ինչ վերաբերում է մանդատների հարցին, ապա ասեմ, որ եթե ԲՀԿ-ն անցնի, այնուամենայնիվ, իշխանության լիազորությունները պակասելու են, եւ ես կարծում եմ, որ այդ պարագայում մանդատները վերցնելը ճիշտ քայլ կլինի: Թեպետ ես անձամբ զզվել եմ նախորդ 5 տարվա Ազգային ժողովի անդաստիարակ շոուներից, սակայն ամեն դեպքում գտնում եմ, որ մանդատները պետք է վերցնել: Թեպետ նրանք ինձնից շրջահայաց են, եւ իրենք պետք է կայացնեն որոշում: Եթե Հայաստանի շահը պահանջում է վերցնել մանդատները, ապա պետք է վերցնեն, պետք է վերցնեն առանց էմոցիաների եւ կարծիքները մի կողմ թողնելով… Եթե մանդատ վերցնելը նպաստում է իրավիճակի լավացմանը, եթե այն օգտակար է, ապա չվերցնելուց լավ է` պետք է հաշվարկեն»: Հարցրինք նաեւ` իսկ Դուք սպասո՞ւմ էիք, որ այս չափի ընտրախախտումներ կլինեին։ «Իսկ Դուք ուրիշ ի՞նչ էիք սպասում: Մենք միամիտ էինք, որ հավատում էինք, թե իբրեւ կարող են արդար ընտրություններ լինել: Ես էլ էի միամտաբար կարծում, որ ամեն ինչ հեշտ կլինի, բայց մի միամիտ էլ ես էի, վատ ենք ճանաչում մենք այս մարդուն, եթե կարծում ենք, որ նա հեշտությամբ իշխանություն կտա»:
Բաց մի թողեք
Այդ կառույցներն առաջ էլ էին ասում` կա ժողովրդավարության աճ. Նինա Կարապետյանց
Մեր որոշ գործընկերներ, գլխավորը թողած, ընկել են երկրորդականի հետեւից․ Մեսրոպ Առաքելյան
Լավ եմ անում… Մեղադրեք այն 700 հազարին, որ հունիսի 7-ին սրանց քվե տվեցին…