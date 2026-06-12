Լուրեր «Ուժեղ Հայաստան»-ը ընտրության արդյունքներն անվավեր ճանաչելու մասին դիմում է ներկայացնում ԿԸՀ․ Տեսանյութ infomitk@gmail.com 12/06/2026 1 min read Like this:Like Loading… Related Post navigation Previous Շվեյցարիայում միգրացիայի սահմանափակման վերաբերյալ քվեարկությունը սպառնում է ԵՄ կապերինNext Ադրբեջանի իշխող վերնախավը փորձել է ֆրանսիական արդարադատության հետ գործարքի գնալ Բաց մի թողեք 1 min read Լուրեր Կոչ` ժամը 13։00-ին հավաքվել ԿԸՀ-ի մոտ․ ԲՀԿ. Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարությունը 12/06/2026 infomitk@gmail.com 1 min read Լուրեր Հանձնաժողովների կազմերը դեռ 1-2 տարի առաջ էին փոխել 12/06/2026 infomitk@gmail.com 1 min read Լուրեր Մանրամասներ՝ կամրջի փլուզումից. Լուսանկար 11/06/2026 infomitk@gmail.com
Բաց մի թողեք
Կոչ` ժամը 13։00-ին հավաքվել ԿԸՀ-ի մոտ․ ԲՀԿ. Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարությունը
Հանձնաժողովների կազմերը դեռ 1-2 տարի առաջ էին փոխել
Մանրամասներ՝ կամրջի փլուզումից. Լուսանկար