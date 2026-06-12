12/06/2026

EU – Armenia

«Ուժեղ Հայաստան»-ը ընտրության արդյունքներն անվավեր ճանաչելու մասին դիմում է ներկայացնում ԿԸՀ․ Տեսանյութ

infomitk@gmail.com 12/06/2026 1 min read

Բաց մի թողեք

1 min read

Կոչ` ժամը 13։00-ին հավաքվել ԿԸՀ-ի մոտ․ ԲՀԿ. Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարությունը

12/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հանձնաժողովների կազմերը դեռ 1-2 տարի առաջ էին փոխել

12/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մանրամասներ՝ կամրջի փլուզումից. Լուսանկար

11/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ֆուտբոլային տոնի առաջին օրը․ գոլեր, կարմիր քարտ և ոչ միայն. Լուսանկար

12/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանն ու ԱՄՆ-ն մոտ են խաղաղության պայմանագիր կնքելուն

12/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավելի քան 3 ամիս․ ե՞րբ են վերջապես թաղելու Ալի Խամենիին

12/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանի իշխող վերնախավը փորձել է ֆրանսիական արդարադատության հետ գործարքի գնալ

12/06/2026 infomitk@gmail.com