12/06/2026

EU – Armenia

Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Վլադիմիր Պուտինին

infomitk@gmail.com 12/06/2026 1 min read

Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին՝ Ռուսաստանի օրվա առթիվ: Ուղերձում, մասնավորապես, նշված է.

«Հարգելի Վլադիմիր Վլադիմիրի,

Ընդունեք շնորհավորանքներս Ռուսաստանի Դաշնության պետական տոնի՝ Ռուսաստանի օրվա առթիվ։

Այս նշանակալի տոնը մարմնավորում է Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիների պատասխանատվությունը իրենց երկրի ապագայի հանդեպ, ինչպես նաև պետության զարգացման ուղու անկախ ընտրությանն ուղղված բարեկամ ռուս ժողովրդի ձգտումը։

Համոզված եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության ժողովուրդների բազմակողմանի կապերը, ինչպես նաև միմյանց ինքնիշխանության և պետական շահերի հարգման վրա հիմնված բաց ու կառուցողական երկխոսության երկկողմ պատրաստակամությունը այսուհետ ևս կնպաստեն փոխգործակցության ամրապնդմանը և մեր երկրների միջև համագործակցության հնարավորությունների ողջ շրջանակի օգտագործմանը։

Մաղթում եմ Ձեզ, հարգելի Վլադիմիր Վլադիմիրի, բարօրություն և հաջողություններ պետական գործունեության մեջ, իսկ Ռուսաստանի ժողովրդին՝ ամենայն բարիք և բարգավաճում»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ներքևում Իջևանն է, իսկ այստեղ՝ ես իմ հեծանիվով. Նիկոլ Փաշինյան. Լուսանկար

12/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԿԸՀ-ն՝ անվավեր է ճանաչված քվեարկության արդյունքների մասին

12/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ են առաջարկել Օսիպյանին

10/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԲՀԿ – Ծառուկյանը դուրս եկավ փողոց` բողոքի. ինչ է կատարվում. ՈՒՂԻՂ

12/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վերաքվեարկություն լինելո՞ւ է անվավեր ճանաչված երկու ընտրատեղամասերում

12/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Վլադիմիր Պուտինին

12/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ընդդիմության բարդ դիլեման

12/06/2026 infomitk@gmail.com