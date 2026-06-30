30/06/2026

EU – Armenia

Կողոպտել են աշխարհահռչակ օպերային երգչի տունը. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 30/06/2026 1 min read

Կողոպտել են աշխարհահռչակ իտալացի օպերային երգիչ, տենոր Անդրեա Բոչելիի առանձնատունը, որը գտնվում է Թիրենյան ծովի ափին՝ իտալական Տոսկանայում, Ֆորտե-դեյ-Մարմի առողջարանում։

«Il Tirreno» պարբերականի հաղորդմամբ՝ պատճառվել է 500 հազար եվրոյի վնաս։ Կողոպուտի ժամանակ տանը ոչ ոք չի եղել։ Իրավապահները նշում են, որ կողոպուտն իրականացվել է բանդայի կողմից։ Սեփականատերերը առանձնատունը ժամանակավորապես վարձով են տված եղել ամերիկացի տուրիստների ընտանիքի։

Գողերը տարել են թանկարժեք զարդեր, ժամացույցներ, ֆիրմային պայուսակներ եւ կանխիկ փող։ Հայտնի է դարձել նաեւ, որ տունը պահնորդական որեւէ կազմակերպության կողմից չի հսկվել, ազդանշանային համակարգ անցկացված չի եղել։

Պարբերականը նշում է, որ Բոչելիի ընտանիքին այդ շրջանում մի քանի թանկարժեք անշարժ գույք է պատկանում, որոնց մի մասը վարձակալությամբ է տրվում հարուստ տուրիստներին։

Կողոպտել են աշխարհահռչակ օպերային երգչի տունը

Բաց մի թողեք

1 min read

Իսկ Սյունիքում 869 անապահով ընտանիք զրկվեց ընտանեկան նպաստից՝ հանապազօրյա հաց գնելու հնարավորությունից․ Միքայելյան. Տեսանյութ

30/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դերասան Հայկ Հովհաննիսյանն անդրադարձել է Անահիտ Մանուկյանից բաժանվելու լուրերին. Լուսանկար

30/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կոչ՝ պահպանելու մեր ինքնությունը․ «Խոստում» համահայկական նախաձեռնության պաշտոնական մեկնարկը

30/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ-ն Ուկրաինային հատկացնում է 3.9 միլիարդ եվրո

30/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսկ Սյունիքում 869 անապահով ընտանիք զրկվեց ընտանեկան նպաստից՝ հանապազօրյա հաց գնելու հնարավորությունից․ Միքայելյան. Տեսանյութ

30/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավտովթար՝ Երևանում․ Մալաթիայում՝ վերգետնյա անցման մոտ, բախվել են «Chevrolet Volt»-ը, «Hyundai Elantra»-ն ու «Opel»-ը. Լուսանկար

30/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի՞նչ «բացահայտեց» Նաթանյահուն Հայաստանում

30/06/2026 infomitk@gmail.com