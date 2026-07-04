04/07/2026

EU – Armenia

Անդրեի եւ նախկին կնոջ հարաբերությունները սրվում են. Երգչի դեմ հաղորդում է տրվել. Լուսանկարներ

infomitk@gmail.com 04/07/2026 1 min read

Երգիչ Անդրեի եւ նրա նախկին կնոջ` Անի Օհանյանի հարաբերությունները գնալով սրվում են։

«Հրապարակ»-ի տեղեկություններով` Անին օրերս հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել ՀՀ իրավապահներին` նախկին ամուսնու դեմ։ Ըստ լուրերի` ամուսնալուծության, երեխայի հետ կապված հարցերով դատական պրոցեսներում գտնվող Անդրեն դատարանին բժշկական փաստաթղթեր է ներկայացրել, որոնք վերաբերում են նախկին կնոջ առողջությանը, Անին էլ դրանք դատարանին ներկայացնելը, համարել է բժշկական գաղտնիքի հրապարակում եւ հաղորդման մեջ նշել, թե նախկին ամուսինը դրդել է բժշկին այդ թղթերն իրեն փոխանցել։

Նշենք, որ Անի Օհանյանը բնակվում է ՌԴ-ում, Անդրեն` եւ ՀՀ-ում, եւ ԱՄՆ-ում։

Օրեր շարունակ մենք փորձեցինք կապ հաստատել կողմերի հետ, սակայն մեր նամակներն ու զանգերը մնացին անպատասխան։

Հիշեցնենք, որ Անի Օհանյանը երգիչ Անդրեի հետ նախորդ տարի է բաժանվել, ապա տևական լռությունից հետո ինստագրամյան իր էջում գրառում էր կատարել՝ երգչին փաստացի մեղադրելով ընտանեկան բռնության մեջ։ Երգիչը հերքել էր տեղեկությունը, իսկ ՆԳՆ-ն ուսումնասիրություն էր սկսել։

Անդրեի եւ նախկին կնոջ հարաբերությունները սրվում են. Երգչի դեմ հաղորդում է տրվել

Բաց մի թողեք

1 min read

ՍԴ դատավորների մեջ անհամաձայնությո՞ւն կա

04/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բագրատ Նալբանդյանն ինքնասպան է եղել` արդարացման վճռին չհասնելով

04/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երեւանի բնակչուհին ինչո՞ւ է Դիլիջանի իր հրաշք հողը նվիրել համայնքին

04/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Արտակարգ դեպք` Սպիտակում. վիրավորվել են նախկին ղեկավարը, հայրն ու մայրը

04/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բարի գալուստ, Մարի՝ ամեն նոր ծնունդի հետ կրկին հավատալ, որ աշխարհը դեռ արժե սիրել․ Լուսանկար

04/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երբ բեմն այլևս սահման չէր. «JAZZ Պոետիկա․ Պոետիկ թռիչք մեկ գործողությամբ». Լուսանկարներ

04/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՍԴ դատավորների մեջ անհամաձայնությո՞ւն կա

04/07/2026 infomitk@gmail.com