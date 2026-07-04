Հայկական կողմի հաղթանակը սկսվում է հայերի միջև փոխադարձ հարգանքից ․․․ Տաթևիկ Սողոյան

Հարգելի, սիրելի լրագրողներ, լրատվական կայքեր և բլոգներ,
նիկոլական Հայաստանում, երբ գիտակից մարդը որոշում է ոչ իշխանահաճո հրապարակային հասարակական, իրավապաշտպանական, քաղաքական գործունեությամբ զբաղվել, հստակ գիտակցում է, որ ֆեյքերի ատելության, վիրավորանքների ու հայհոյանքների հստկայական ալիքի տակ է ընկնելու:
Բայց միևնույն ժամանակ այդ հայհոյանքների թիրախում ոչ այնքան կոնկրետ հանրային անձն է, որքան նրա ընտանիքը, ընկերները և առհասարակ հանրությունը:
Ուստի խնդրում եմ, առանց որևէ մեղադրանքի և հետին մտքի, երբ որևէ մեկի հարցազրույցը կամ անձնական էջի կոնտենտը տեղադրում եք ձեր էջում, հետևեք նաև որ հայհոյանքների աղբանոց մեկնաբանություններում չլինի կամ առհասարակ փակեք մեկնաբանությունների դաշտը:
Հայկական կողմի հաղթանակը սկսվում է հայերի միջև փոխադարձ հարգանքից🤗
Ու քանի որ մինչև այստեղ կարդացիք, ասեմ, որ ՍԴ որոշման հրապարակման նիստի ժամից նորություն չունեմ: Ձեզ պես ևս սպասում ենք ՍԴ ֆեյսբուքյան էջով կամ էլ. փոստով ծանուցման:
Իմանալուն պես կգրեմ ․․․
Փաստաբան Տաթևիկ Սողոյանի էջից
Բաց մի թողեք
Ինչ է ակնարկել Իրանի նախագահը Փաշինյանին. Լուսանկար
Սպանել վիշապին
Մինչև ՍԴ-ի որոշման հրապարակումը, կուզեի մի քանի բան ասել. Տեսանյութ