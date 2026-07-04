04/07/2026

EU – Armenia

Հայկական կողմի հաղթանակը սկսվում է հայերի միջև փոխադարձ հարգանքից ․․․ Տաթևիկ Սողոյան

infomitk@gmail.com 04/07/2026 1 min read

Հարգելի, սիրելի լրագրողներ, լրատվական կայքեր և բլոգներ,

նիկոլական Հայաստանում, երբ գիտակից մարդը որոշում է ոչ իշխանահաճո հրապարակային հասարակական, իրավապաշտպանական, քաղաքական գործունեությամբ զբաղվել, հստակ գիտակցում է, որ ֆեյքերի ատելության, վիրավորանքների ու հայհոյանքների հստկայական ալիքի տակ է ընկնելու:

Բայց միևնույն ժամանակ այդ հայհոյանքների թիրախում ոչ այնքան կոնկրետ հանրային անձն է, որքան նրա ընտանիքը, ընկերները և առհասարակ հանրությունը:

Ուստի խնդրում եմ, առանց որևէ մեղադրանքի և հետին մտքի, երբ որևէ մեկի հարցազրույցը կամ անձնական էջի կոնտենտը տեղադրում եք ձեր էջում, հետևեք նաև որ հայհոյանքների աղբանոց մեկնաբանություններում չլինի կամ առհասարակ փակեք մեկնաբանությունների դաշտը:

Հայկական կողմի հաղթանակը սկսվում է հայերի միջև փոխադարձ հարգանքից🤗
Ու քանի որ մինչև այստեղ կարդացիք, ասեմ, որ ՍԴ որոշման հրապարակման նիստի ժամից նորություն չունեմ: Ձեզ պես ևս սպասում ենք ՍԴ ֆեյսբուքյան էջով կամ էլ. փոստով ծանուցման:

Իմանալուն պես կգրեմ ․․․

Փաստաբան Տաթևիկ Սողոյանի էջից

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչ է ակնարկել Իրանի նախագահը Փաշինյանին. Լուսանկար

04/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սպանել վիշապին

04/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մինչև ՍԴ-ի որոշման հրապարակումը, կուզեի մի քանի բան ասել. Տեսանյութ

04/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ուկրաինան և Մոլդովան ԵՄ անդամակցության առաջխաղացման շրջանակներում կանցնեն արտաքին քաղաքականության կլաստերի

04/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆոն դեր Լեյենը պաշտպանում է Իսրայելի հարցով հանձնաժողովին և մեղադրում ԵՄ կառավարություններին անգործության համար

04/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հունգարական լրատվամիջոցները խառնաշփոթի մեջ են

04/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իտալիայի SAFE ծրագրի անորոշությունը մթագնում է Մելոնիի Անկարա կատարած այցը

04/07/2026 infomitk@gmail.com