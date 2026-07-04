Մեկ շաբաթ տևած ԵՄ արտաքին քաղաքականության ոլորտին նվիրված կարևոր հոդվածներով POLITICO-ն հարց է բարձրացնում, թե արդյոք բյուջետային սահմանափակումները, գործիքների պակասը և Եվրոպական հանձնաժողովի հետ տարածքային պատերազմը սպառնում են դրա գոյատևմանը։
Երբ ԵՄ առաջնորդները 2011 թվականին գործարկեցին դաշինքի դիվանագիտական ծառայությունը, գաղափարն այն էր, որ Եվրոպային համաշխարհային ասպարեզում տրվի շատ ավելի հզոր և միասնական ձայն։
Սակայն ԵՄ-ի բնորոշ ձևով առաջնորդները չէին ցանկանում, որ այդ ձայնը չափազանց ուժեղ լինի։ Այսպիսով, նրանք իրենց նոր գլխավոր դիվանագետին՝ «բարձրագույն ներկայացուցչին», տվեցին երկու ղեկավար՝ իրենց և Եվրոպական հանձնաժողովին։
«Սա լուծվեց առավոտյան ժամը երեքին տեղի ունեցած խառնաշփոթ փոխզիջման միջոցով», – հիշում է Պիեռ Սելալը, ով 10 տարի եղել է ԵՄ-ում Ֆրանսիայի հզոր դեսպանը և խորապես ներգրավված է եղել Եվրոպական արտաքին գործողությունների ծառայության (ԵԱԳԾ) ստեղծման բանակցություններում։
Մեկուկես տասնամյակ անց այդ խառնաշփոթ ԵՄ փոխզիջումը քանդվում է
Բյուջեի կրճատումների, տաղանդների համար պայքարի և իր դիվանագիտական դերը պահպանելու համար քաղաքական գործիքների բացակայության բախվելով՝ Էստոնիայի նախկին վարչապետ Կայա Կալլասի գլխավորած EEAS-ը պարտվել է Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի գլխավորած հանձնաժողովի հետ երկարատև տարածքային պատերազմում, մինչդեռ ազգային կառավարությունները, որոնք մեծ մասամբ պահպանել են իրենց արտաքին քաղաքականության անկախությունը, նույնպես քննարկում են բարեփոխումների հարցը։
Վերջին երեք ամիսների ընթացքում POLITICO-ի հետ տասնյակից ավելի զրույցներում ԵՄ 10 ներկա և նախկին պաշտոնյաներ և դիվանագետներ նկարագրել են EEAS-ը ճգնաժամի մեջ, որը չունի հստակ առաքելություն և մեծ մասամբ անկարող է մրցակցել Հանձնաժողովի շատ ավելի մեծ ֆինանսական ռեսուրսների և քաղաքական ուժի հետ։
Մինչ Կալլասը պայքարում է, ներկայացնում է նոր բարձրաստիճան աշխատակիցների և խոստանում ներքին բարեփոխումներ, ԵՄ երկրները դեռևս հրապարակայնորեն չեն ներկայացրել ծառայությունը հզորացնելու ծրագրերը։
Այսօր և հաջորդ մի քանի օրերի ընթացքում POLITICO-ն համապարփակ կերպով ուսումնասիրում է խնդիրները՝ հարցնելով, թե ինչպես է EEAS-ը հասել այստեղ, և ուսումնասիրում է հնարավոր լուծումները, որոնցով պաշտոնյաները, դիվանագետներն ու քաղաքական գործիչները պտտվում են Բրյուսելում և ամբողջ Եվրոպայում։
«Լուծարո՞ւմ» EEAS-ը
Ճգնաժամը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ Ուկրաինայում և Մերձավոր Արևելքում հակամարտությունները, ինչպես նաև տրանսատլանտյան հարաբերություններում լարվածությունը, ԵՄ-ին ստիպել են դժվարությունների հանդիպել ավելի կոշտ համաշխարհային միջավայրի հետ՝ իր արտաքին քաղաքականության ռազմավարությունը դարձնելով ուշադրության կենտրոնում, ինչպես երբեք։ ԱՄՆ Պետդեպարտամենտի կամ Փարիզի, Բեռլինի կամ Լոնդոնի արտաքին գործերի նախարարությունների նման հզոր լինելով՝ և իր 16-րդ տարվա կեսին գտնվելով՝ EEAS-ը վստահ չէ, թե ինչ տեսք կունենա հասուն տարիքը։
Կալասի ղեկավարությամբ այն համախմբել է ԵՄ երկրներին՝ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 20 փաթեթ ընդունելու և միևնույն ժամանակ Պարսից ծոցի և Մերձավոր Արևելքի երկրների հետ հարաբերությունները խթանելու համար։ Սակայն քննադատները նշում են, որ մարմնի նպատակը՝ խթանել եվրոպական շահերը ամբողջ աշխարհում, որը հատկապես հետաքրքրում է փոքր երկրներին, որոնք չունեն իրենց սեփական լայնածավալ դիվանագիտական ցանցը, ձախողվել է աշխատանքը կատարելու հստակ նպատակների և գործիքների բացակայության պատճառով։
Սա իրական ժամանակում է դրսևորվում։ Կալասը որոշակի արձագանք է սկսել՝ ներկայացնելով նոր ղեկավարության կառուցվածք և խոստանալով ամռանից հետո իրականացնել ներքին բարեփոխումներ՝ EEAS-ը ամրապնդելու համար, ըստ ԵՄ բարձրաստիճան պաշտոնյայի։
Սակայն ոչ բոլորն են համոզված, որ դա բավարար կլինի իրավիճակը փոխելու համար։
Կայա Կալասը խոսում է լրատվամիջոցների հետ՝ Բրյուսելում 2026 թվականի հունիսի 18-ին կայանալիք Եվրոպական խորհրդի նիստից առաջ։ | Մարկո Տակկա/Getty Images
«Ե՛վ Խորհրդում [որը ներկայացնում է 27 ազգային կառավարությունները], և՛ Հանձնաժողովում կա մի խումբ, որը կցանկանար լուծարել ԵՄ արտաքին գործերի ծառայությունը», – ասաց ԵՄ պաշտոնյաներից մեկը, ով, ինչպես այս հոդվածի համար POLITICO-ին տված հարցազրույցում խոսած մյուսները, անանուն մնաց՝ նման զգայուն հարցի մասին գաղտնի խոսելու համար։ «Մյուսները պաշտպանում են այն, բայց նրանք այնքան ուժեղ չեն»։
Կալլասը նաև անընդհատ քննադատության է ենթարկվել ԵՄ-ում բնակվող դիվանագետների կողմից, ովքեր կարծում են, որ նա Բրյուսելում իր պաշտոնավարման առաջին ամիսներին կոպիտ է վարվել իրենց հետ։
«Դժվարությունները կային սկզբից», – ասաց Սելալը։ «Պարզապես հիմա դրանք անտեսելը դառնում է անհնար»։
Թրամփ, Չինաստան, առևտուր, միգրացիա
Աշխարհը արմատապես փոխվել է 2010 թվականին Խորհրդի որոշմամբ Եվրասիական արտաքին գործերի ծառայության (EEAS) ստեղծումից ի վեր, ինչպես նշել են POLITICO-ին տված հարցազրույցում խոսած բազմաթիվ դիվանագետներ և պաշտոնյաներ։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը փոխել է ընդունելի հանրային քննարկման չափանիշները՝ խաթարելով դիվանագիտությունը։ Պատերազմները և համակարգային մրցակիցների միջև բաց մրցակցությունը փոխարինել են հետպատերազմյան դարաշրջանի կանոնների վրա հիմնված կարգին։
Միևնույն ժամանակ, Եվրոպայում տնտեսական լճացման տարիների հետ կապված խիստ բյուջետային սահմանափակումները ստիպում են ընտրողների ծարավ կառավարություններին կենտրոնանալ այնպիսի նպատակների հետապնդման վրա, որոնք կտան շոշափելի արդյունքներ, մասնավորապես՝ միգրացիայի և պաշտպանության նման բարդ թեմաների վրա։
Ահա թե որտեղ է գործի դրվում EEAS-ի և Հանձնաժողովի միջև պարտականությունների շփոթված բաժանումը, որը թուլացնում է դիվանագիտական ծառայության դերը։
ԵՄ առաջնորդները մեծ մասամբ ուրախ են թույլ տալ, որ Հանձնաժողովը՝ իր ֆինանսական ուժով և քաղաքականության գործիքներով, որոնք ընդգրկում են առևտուրը, տեխնոլոգիաները, միգրացիան և արդյունաբերական քաղաքականությունը, իրենց անունից իշխանություն իրականացնի թեմաների աճող շրջանակի շուրջ, որը ավելի ու ավելի է ներառում դաշինքի համար պաշտպանական գնումների համակարգումը։
Ի տարբերություն դրա, EEAS-ը հիմնականում սահմանափակվում է հետախուզական տվյալներ հավաքելով և ԵՄ մայրաքաղաքների կողմից աջակցվող արտաքին և անվտանգության քաղաքականության դիրքորոշումների համակարգմամբ։ Դժվար թե դա հզոր դիվանագիտական գերատեսչության գործ լինի։
Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստայի դերը, ով (նրա կայքում ասվում է) «սերտորեն համագործակցել է ամբողջ աշխարհի գործընկերների հետ՝ ԵՄ-ի դերը և նրա գլոբալ հարաբերությունները ամրապնդելու համար», ավելացնում է մեկ այլ չափում։ Հենց Կոստայի աշխատակազմի ղեկավար Պեդրո Լուրտիեն էր, ով վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում երկու անգամ կապ հաստատեց Մոսկվայում գտնվող պաշտոնյաների հետ, քանի որ ԵՄ-ն փնտրում էր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ բանակցությունները վերսկսելու ուղիներ։
Մինչդեռ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժան-Նոել Բարոն հրապարակավ պաշտպանել է EEAS-ը և դրա առաջնորդ Կալլասին, իսկ փոքր երկրները ասում են, որ օգտվում են դրա դիվանագիտական ցանցից, կառավարությունները հրաժարվել են ներկայացնել դրա իշխանությունն ու ռեսուրսները ուժեղացնելու կոնկրետ ծրագրեր։
«Այսօրվա աշխարհում դուք չեք կարող առանձնացնել դիվանագիտությունը առևտրից, տեխնոլոգիական քաղաքականությունից, արդյունաբերական քաղաքականությունից», – ասաց ԵՄ դիվանագետը: «Այս բոլոր գործիքները գտնվում են Հանձնաժողովի ձեռքում»:
Սա մի կառույց է, որը կարող է շփոթության պատճառ դառնալ, քանի որ տեսականորեն ԵՄ գործադիր մարմինը նախատեսված է քաղաքականություն առաջարկել և իրականացնելու համար, իսկ բարձր մակարդակի դիվանագիտությունը թողնում է Կալլասին՝ որպես բարձրագույն ներկայացուցչի, որի պաշտոնը ներառում է «արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականություն»:
Սակայն գործնականում Հանձնաժողովի քաղաքականության և միջազգային դիվանագիտության միջև սահմանը մշուշոտ է: Եվ ֆոն դեր Լեյենը, ով, ի տարբերություն Կալլասի, յուրաքանչյուր քաղաքական քայլի համար ԵՄ կառավարությունների միաձայն աջակցության կարիք չունի, օգտվել է ճգնաժամային իրավիճակներից՝ իր դիվանագիտական պրոֆիլը ամրապնդելու և այդպիսով Հանձնաժողովը ամրապնդելու համար:
Սա այն դեպքն էր, երբ նա 2024 թվականին մեկնեց Եգիպտոս՝ Կահիրեի հետ 7 միլիարդ եվրոյի տնտեսական գործընկերություն ստորագրելու համար, չնայած ԵՄ առաջնորդների կողմից պաշտոնական մանդատ չունենալուն:
Այդպես էր նաև այն դեպքում, երբ ֆոն դեր Լեյենի աշխատակազմի ղեկավար Բյորն Զայբերտը մասնակցեց ԱՄՆ-ի հետ բարձր մակարդակի բանակցություններին՝ Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմի ավարտի վերաբերյալ 2025 թվականի նոյեմբերին։
Եվ այդպես էր անցյալ շաբաթ, երբ Հանձնաժողովը ողջունեց Թալիբանի պաշտոնյաների պատվիրակությանը՝ միգրացիոն հարցերը լուծելու համար։
Այս օրինակներից յուրաքանչյուրը վերաբերում է ԵՄ գործադիր մարմնի իրավասության ներքո գտնվող հարցերին՝ հիմնականում միգրացիային և զարգացման օգնությանը, նշում են Հանձնաժողովի պաշտոնյաները։ Սակայն միասին վերցրած՝ դրանք ակնարկում են EEAS-ի համար նեղացող տիրույթի մասին։
Միջերկրածովյան հանձնակատարի տարօրինակ դեպքը
EEAS-ի և Հանձնաժողովի միջև պայքարը ոչ մի տեղ այնքան դաժան չի եղել, որքան ԵՄ-ի Իսրայելի նկատմամբ մոտեցման մեջ, մասնավորապես՝ Համասի գլխավորած 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ի հարձակումներից հետո։
Ֆոն դեր Լեյենը օգտագործել է իր Միջերկրածովյան հանձնակատարին՝ խորվաթ Դուբրավկա Շուիցային, որպեսզի առաջնորդի այն ոլորտում, որը, կրկին, EEAS-ի շատերը կարծում են, որ պետք է լինի իրենց տիրույթը։
Շուիցան ժամանակ առ ժամանակ հանդես է եկել որպես ֆոն դեր Լեյենի ոչ պաշտոնական ներկայացուցիչ արտասահմանյան առաքելությունների համար, այդ թվում՝ մասնակցելով Թրամփի Խաղաղության խորհրդի փետրվարին կայացած առաջին նիստին, որը ԱՄՆ-ի գլխավորած միջազգային կազմակերպություն է, որը նպատակ ունի վերահսկել Ղազայում հրադադարի և վերակառուցման ջանքերը։
Սակայն հենց այս ամսվա գործունեությունն էր, որը ամենաշատը զարմացրեց։ Շուիցան հունիսի 22-ին մեկնել է Իսրայել՝ Պաղեստինի տարածքներում ԵՄ երկու առաքելությունների մանդատը երկարաձգելու քաղաքական հիմքը դնելու համար, որը պահանջում է Իսրայելի հաստատումը։
Այնտեղ գտնվելու ընթացքում նա մամուլի ասուլիս է անցկացրել Իսրայելի արտաքին գործերի նախարար Գիդեոն Սաարի հետ, ով ընդամենը մի քանի օր առաջ հայտարարել էր, որ խզում է Կալլասի հետ բոլոր կապերը՝ կապված այն հաղորդագրությունների հետ, որ նա օգտագործել է «ապարտհեյդ» բառը իր երկիրը նկարագրելու համար, դիտողություններ, որոնք նա չի հերքել կամ ներողություն չի խնդրել։
Ե՛վ Հանձնաժողովի, և՛ ԵՄ արտաքին գործերի ծառայության պաշտոնյաները նվազեցրել են անհարմարությունը՝ մամուլի ասուլիս անցկացնելու եվրոպացի հանձնակատարի և նախարարի միջև, ով չի խոսում Եվրոպայի պաշտոնական գլխավոր դիվանագետի հետ։ Շուիցայի ուղևորությունը «երկար ժամանակացույցով» էր նախատեսված, ինչպես նաև Կալլասի միաժամանակյա ուղևորությունը Ամման, Հորդանան, ըստ ԵՄ պաշտոնյաների։
Սակայն տեսանկյունը անհերքելի էր. ԵՄ-ի մի կողմը՝ նրա գործադիր մարմինը, Իսրայելի հետ շարունակում էր իր սովորական գործերը: Մյուս կողմը՝ տեսականորեն ներկայացնելով իր անդամ երկրները՝ այլևս չէր կարող խոսել իր իսրայելցի գործընկերոջ հետ:
«Մենք պարզապես բառեր չունենք սրա համար», – ասաց մեկ այլ ԵՄ դիվանագետ: «Դա անհամատեղելի է»:
Ֆոն դեր Լեյենի դիվանագիտական ներխուժումները հանգեցրել են ազգային մայրաքաղաքների կողմից անսովոր հակադարձումների, ինչպես, օրինակ, երբ Ֆրանսիայի Բարոն մարտին ԵՄ դեսպանների առջև ունեցած ելույթում Հանձնաժողովի նախագահին ասաց հարգել իր դերի սահմանները:
Սակայն ԵՄ մայրաքաղաքների դիմադրությունը այն բանին, ինչը մի քանի պաշտոնյաներ անվանում են Հանձնաժողովի «իշխանության զավթում», մինչ այժմ սահմանափակվել է միայն հռետորաբանությամբ։
Անձնականանալ
Ճգնաժամի զգացողությանը գումարվում է այն, ինչը Հանձնաժողովի և ԵՄ արտաքին գործերի ծառայության անթիվ աշխատակիցներ անվանում են Կալլասի և ֆոն դեր Լեյենի միջև անձնական մրցակցություն։
Չնայած Հանձնաժողովի նախագահը հաստատել է Կալլասի նշանակումը, և երկուսն էլ սերում են Բրյուսելի դինաստիաներից՝ Կալլասի հայրը Հանձնաժողովի փոխնախագահ էր, իսկ ֆոն դեր Լեյենը՝ Եվրոպայի առաջին պետական ծառայողներից մեկը, բարձրաստիճան ներկայացուցչի անկեղծ ոճը դժգոհել է ֆոն դեր Լեյենի ավելի զգույշ մոտեցումից։
Հանձնաժողովի խոսնակները մեկ անգամ չէ, որ պաշտոնապես հեռացել են Կալլասի հրապարակային արտահայտություններից, օրինակ՝ երբ նա օգտագործել է «քաղցկեղ» բառը՝ նկարագրելու Չինաստանի արդյունաբերական գերհզորության ազդեցությունը Հանձնաժողովի վրա։
Մյուս կողմից, Կալլասը երբեմն թույլ է տվել, որ հիասթափությունը ֆոն դեր Լեյենի վերևից ներքև կառավարման ոճից դուրս գա՝ առնվազն մեկ անգամ գաղտնի համեմատելով Հանձնաժողովի նախագահին բռնապետի հետ, ըստ ԵՄ բարձրաստիճան պաշտոնյայի։
Եվ այնուամենայնիվ, նույնիսկ Կալլասի քննադատները նշում են, որ EEAS-ի առջև ծառացած հիմնական խնդիրը կառուցվածքային է, այլ ոչ թե անձնային հակամարտություն, ինչը երկու քաղաքական գործիչներն էլ հրապարակավ հերքել են։
«Մի մոռացեք, որ ֆոն դեր Լեյենը լեզու չէր գտնում [Կալլասի նախորդ Ժոզեպ] Բորելի հետ», – ասել է ԵՄ դիվանագետը։ «Նրանք կարող են չսիրել միմյանց, բայց սա ավելի խորը խնդիր է»։
Տաղանդների տեղափոխում
Կալլասին չի օգնել այն, որ ֆոն դեր Լեյենը 2024 թվականին իր երկրորդ ժամկետի սկզբից ի վեր EEAS-ից հեռացրել է լավագույն տաղանդներին։
Նրանց թվում է Սայմոն Մորդյուն՝ ԵՄ վետերան բրիտանա-իռլանդական պաշտոնյա, որն ավելի քան երեք տասնամյակ աշխատանքային փորձ ունի հաստատություններում։ EEAS-ի նախկին գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Մորդյուն այժմ ծառայում է որպես Հանձնաժողովի գլխավոր դիվանագիտական խորհրդական։
Նա Հանձնաժողովի նոր Եվրոպական անվտանգության ռազմավարության գլխավոր ճարտարապետներից մեկն է, որտեղ, ըստ երկու պաշտոնյաների, ակնկալվում է, որ EEAS-ը կխաղա միայն սահմանափակ դեր։ Նախկին անվտանգության ռազմավարությունները մշակվել են EEAS-ի կողմից՝ Հանձնաժողովի հետ համակարգված։
Մորդյուն նաև Հանձնաժողովի Արտաքին համակարգման խմբում կարևոր դեմք է, որը վերահսկում է ամբողջ հաստատության արտաքին քաղաքականության համակարգումը, ըստ ԵՄ բարձրաստիճան պաշտոնյայի։
Այնտեղ Մորդյուն սերտորեն համագործակցում է Հանձնաժողովի ընդլայնման և արևելյան հարևանության հարցերով գլխավոր տնօրեն Գերտ Յան Կուպմանի հետ։
Պաշտոնյան ասել է, որ այս զույգը միասին աստիճանաբար Թուրքիայի պատասխանատվությունը, որը պաշտոնապես ԵՄ անդամ դառնալու թեկնածու է, փոխանցում է EEAS-ին։ (Կալլասը պետք է երեքշաբթի օրը մեկնի Թուրքիա՝ երկու այլ եվրոպացի հանձնակատարների հետ միասին)։
Մորդյուն 2016 թվականի մարտին սիրիական փախստականների ճգնաժամի ժամանակ կնքված ԵՄ-Թուրքիա միգրացիոն համաձայնագրի ճարտարապետներից մեկն էր։ Երկրի վերաբերյալ նրա ուժեղ փորձը և Կուպմանի ընդլայնման ֆինանսավորման նկատմամբ վերահսկողությունը Հանձնաժողովին ավելի ու ավելի են դրել հարաբերությունների կենտրոնում։
ԵԱԳԾ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար Ստեֆանո Սաննինոն, որը փաստացիորեն մարմնի բարձրագույն պետական ծառայողն էր, դարձավ Հանձնաժողովի Միջերկրածովյան ստորաբաժանման ղեկավարը, որը ստեղծվել էր ֆոն դեր Լեյենի կողմից: (Նա հեռացել է Բելգիայի ոստիկանության կողմից ԵՄ միջոցները չարաշահելու կասկածանքով հարցաքննվելուց հետո):
Ֆոն դեր Լեյենի հանձնաժողովը կրկնօրինակել կամ կրկնօրինակել է ԵԱԳԾ գործառույթները, ինչպիսիք են Մերձավոր Արևելքի և Հյուսիսային Աֆրիկայի հետ հարաբերությունների համար պատասխանատու ստորաբաժանումը, որը նախկինում հիմնականում գտնվում էր դիվանագիտական թևում:
Նոր մարդիկ, նոր ծրագրեր
ԵԱԳԾ-ն տուժել է հեռացումների ալիքից: Մայիսին POLITICO-ն հայտնեց, որ ԵԱԳԾ-ի գլխավոր քարտուղար Բելեն Մարտինես Կարբոնելը լքում է իր պաշտոնը՝ պաշտոնը երկու տարուց էլ պակաս ժամանակ անցկացնելուց հետո:
Կալլասը հակադարձել է՝ անցյալ շաբաթ ներկայացնելով նոր ղեկավար կազմ, որի մեջ է մտնում նաև Նիդեռլանդների նախկին պաշտպանության նախարար Կայսա Օլոնգրենը՝ Մարտինես Կարբոնելին փոխարինելու համար:
«Ես սա չափազանց դրական համարեցի», – ասաց ԵՄ պաշտոնյաներից մեկը: «Սա ամրապնդում է EEAS-ի անվտանգության հարցերը, քանի որ Կայսան ուղիղ կապ ունի [ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ] Ռուտեի հետ»։
ՆԱՏՕ-ում Ֆրանսիայի նախկին դեսպան Դեյվիդ Ցվաչի նշանակումը որպես խաղաղության և անվտանգության հարցերով գլխավոր քարտուղարի տեղակալ՝ Մատի Մաասիկասի հետ միասին, ով հաստատվել է որպես գլխավոր քարտուղարի տեղակալ՝ պաշտոնակատարի կարգավիճակով, ընդգծում է EEAS-ի անվտանգության լիազորությունները ամրապնդելու ցանկությունը։
Եվ ավելին է սպասվում. Կալլասը, ով իր աշխատակիցներին ասել է, որ ողջունում է EEAS-ի բարեփոխման վերաբերյալ քննարկումը, նախատեսում է ամռանից հետո ներկայացնել հետագա փոփոխություններ, ըստ ներքին գործընթացներին տեղյակ երկու ԵՄ պաշտոնյաների։
Ի՞նչ է հաջորդը
Այլ պաշտոնյաները շարունակում են կասկածամիտ լինել՝ ասելով, որ փոփոխությունները, հավանաբար, չեն փոխի Հանձնաժողովի հետ հիմնական թշնամական դինամիկան, հատկապես այն պատճառով, որ EEAS-ը կարող է տուժել բյուջետային կրճատումներից դաշինքի հաջորդ յոթամյա բյուջեում՝ Բազմամյա ֆինանսական շրջանակում, որը պետք է ուժի մեջ մտնի 2028 թվականին: 27 ազգային կառավարությունները և Եվրախորհրդարանը պետք է համաձայնվեն դրա հետ։
«Կարող է ավելին լինել», – ասել է ԵՄ պաշտոնյաներից մեկը՝ խոսելով նախատեսված բյուջեի մասին, այն բանից հետո, երբ EEAS-ը կրճատեց 10 պատվիրակություն և միավորեց մյուսներին Կալլասի ժամկետի սկզբում։
ԵՄ բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկին, երբ խնդրել են նկարագրել, թե ինչ կարող է դառնալ EEAS-ը, ասել է. «EEAS-ը պետք է լինի հետախուզական հավաքագրման մեքենա, որը կարող է արժեք ավելացնել վերլուծական աշխատանքի միջոցով»։
Խնդրելով իր լուծումը, Սելալը երկար լռեց։
«Ես սիրում եմ Կալլասին», – ասել է նա՝ հավելելով, որ նա տարիներ առաջ իր պրակտիկանտն էր Ֆրանսիայի մշտական ներկայացուցչությունում (ինչը EEAS-ը պնդել էր POLITICO-ին հրապարակումից հետո, որը տեղի չունեցավ)։ «Այս ինստիտուցիոնալ նորարարությունները ստեղծելով՝ մենք, հավանաբար, չափազանց բարդացրել ենք համակարգը։ Խոսքը մարդկանց մասին չէ»։
Բաց մի թողեք
ՆԱՏՕ-ի անօդաչու թռչող սարքերի խնդիրը. կարո՞ղ է եվրոպական արդյունաբերությունը լրացնել բացը. Լուսանկարներ
ԵՄ պահպանողականները փորձում են ընտանեկան թերապիա անցնել Վաշինգտոնում
ՄԹ-ն նյարդայնացնում է ԵՄ-ին՝ խնդրելով մասնակցել դաշինքի հանդիպումներին