Ամերիկայի պատասխանատվության ճգնաժամը մոտենում է նաև Եվրոպային

Մինչդեռ հարաբերությունների խաթարման անմիջական պատճառը կարելի է գտնել ամերիկյան քաղաքականության և քաղաքականության մեջ, նպաստող պատճառը մայրցամաքի թուլությունն ու ինքնախաբեությունն է։
ՆԱՏՕ-ում ԱՄՆ նախկին դեսպան Իվո Դաալդերը Հարվարդի համալսարանի Բելֆեր կենտրոնի ավագ գիտաշխատող է և «Աշխարհի ակնարկ Իվո Դաալդերի հետ» շաբաթական փոդքասթի հաղորդավարը։
Մենք ապրում ենք Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտից ի վեր տրանսատլանտյան հարաբերությունների ամենածանր ճգնաժամը։ Մենք ունենք տվյալներ դա ապացուցելու համար։
Ամենամյա «Անպատժելիության ատլասը», որի խորհրդատվական խորհրդում ես եմ, դասակարգում է 172 երկրներ մեկ չափանիշով՝ որքանով է պետության իշխանությունը գործում առանց պատասխանատվության։ Իր վերջին հրատարակության մեջ ԱՄՆ-ն՝ երկիրը, որը կառուցել է հետպատերազմյան կարգը և երաշխավորել այն 80 տարի, այժմ զբաղեցնում է 117-րդ տեղը։
Իր արևմտյան դաշնակիցների համեմատ, ԱՄՆ-ն այս ցուցակում զբաղեցնում է միակ տեղը։ Անպատժելիության առումով այն Լեհաստանից 25 կետով առաջ է, մինչդեռ Կանադան, Ճապոնիան, Գերմանիան, Ֆրանսիան, Մեծ Բրիտանիան և Ավստրալիան բոլորն էլ ավելի պատասխանատու են՝ 30-ից 50 կետով։
Թվում է, թե Ամերիկայի կողմից այդ բոլոր տասնամյակների ընթացքում հավաքված և պահպանված ժողովրդավարությունների ակումբն այժմ իր կենտրոնում մեծացող անցք ունի՝ ԱՄՆ-ն ինքը։ Սակայն սխալ կլինի ենթադրել, որ Արևմուտքի մնացած մասը անձեռնմխելի է։
Վաշինգտոնի համար սա ակնթարթային շեղում չէ։ Սա հիմնարար խախտում է։
ԱՄՆ-ն ներկայումս ինդեքսում միակ հարուստ ժողովրդավարությունն է, որը անպատժելիության առումով ցուցակում բարձրանում է։ Վնասը կենտրոնացած է երկրի կառավարման և տնտեսության մեջ, և հիմնական թվերը ապշեցուցիչ են. քաղաքական սպանություններից ազատության գնահատականը մեկ տարվա ընթացքում երեք անգամ վատացել է, մինչդեռ անաչառ պետական կառավարման գնահատականը կտրուկ նվազել է։
Այս ցուցանիշները չեն ենթադրում անկման մեղմ թեքություն։ Դրանք ներկայացնում են ժայռեր։ Եվ հենց ԱՄՆ-ի և նրա արևմտյան դաշնակիցների միջև հաշվետվողականության անհավասարությունն է, ինչպես նաև այս փոփոխության արագությունը, որը ընկած է ներկայիս տրանսատլանտյան ճգնաժամի հիմքում։
Նույնքան մտահոգիչ է այն փաստը, որ Վաշինգտոնի ներկայիս վարչակազմը, կարծես, չի մտահոգվում։ Ընդհակառակը, այն պաշտպանում է իր նոր ուղղությունը որպես իր «Ամերիկան առաջինը» տեսակետի հիմնարար։ 2025 թվականի Ազգային անվտանգության ռազմավարությունը սա հստակեցրեց՝ դաշնակիցներին վերաձևակերպելով որպես ազատ ուղևորներ, իսկ դաշինքները՝ որպես ԱՄՆ անմիջական շահերով պայմանավորված գործարքներ։ Այն աշխարհաքաղաքականության և համաշխարհային տնտեսության վերաբերյալ զրոյական գումարի տեսակետ ներկայացրեց և պաշտպանեց գլոբալ ներգրավվածության «հզորությունը ճիշտ է» հեռանկարը։
Պարզվում է, որ կանոնները գրած ազգը պաշտոնապես հայտարարել է, որ այլևս չի զգում դրանցով կապված։
Այս հեռանկարը, հավանաբար, ժամանակավոր չի լինի, քանի որ ներկայիս ճգնաժամի հիմքում ընկած երկրորդ դաժան ճշմարտությունն այն է. ԱՄՆ-ն այլևս չի կրելու համաշխարհային առաջնորդության բեռը, ինչպես կրել է 1945 թվականից հետո, և ոչ միայն մեկ նախագահի պատճառով, այլև այն պատճառով, որ այսօրվա Ամերիկան այլևս այն երկիրը չէ, ինչ որ էր։ Այն ավելի մեկուսացված է, ավելի եսասեր, ավելի անապահով և շատ ավելի քիչ հաշվետու։
Մինչդեռ այս ճգնաժամի անմիջական պատճառը ամերիկյան քաղաքականությունն ու քաղաքականությունն է, նպաստող պատճառներից մեկը Եվրոպայի թուլությունն ու ինքնախաբեությունն է։
Տարիներ շարունակ մայրցամաքը կախվածությունը շփոթում էր գործընկերության հետ և ամերիկյան անվտանգության երաշխիքները համարում էր բնության օրենք։ Շատ երկար ժամանակ այն հույսը դնում էր ռուսական էժան էներգիայի և չինական բաց շուկայի վրա՝ իր տնտեսությունը խթանելու համար։ Այժմ, երբ ռազմավարական կախվածության այս երեք տարրերն էլ փլուզվել են, Եվրոպան ստիպված է միաժամանակ առաջ շարժվել բոլոր ճակատներում։
Ավելի խորը ինքնախաբեությունը, սակայն, կարող է լինել այն համոզմունքը, որ խնդիրն ամբողջությամբ գտնվում է Ատլանտյան օվկիանոսից այն կողմ։ Անլիբերալ ալիքն արդեն իր ճանապարհը հարթել է Եվրոպայի տան ներսում։
Նովի Սադի աղետից հետո Սերբիայի կողմից ձեռնարկված ճնշումներից և Ռումինիայի չեղյալ հայտարարված նախագահական ընտրություններից մինչև Հունգարիայի նահանջը նախկին վարչապետ Վիկտոր Օրբանի օրոք և Սլովակիայի ծայրահեղ աջ շրջադարձը, տվյալները ընդգծում են, որ սա պատահական չէ: Անլիբերալիզմի առաջընթացն ունի շատ եվրոպական ուղի։
Պատահական չէ, որ Արևմտյան Եվրոպայի չորս խոշոր երկրներում ծայրահեղ աջերը ներկայումս առաջատար են կամ մրցակցում են առաջատարի հետ հարցումներում՝ Մեծ Բրիտանիայի «Reform UK»-ը, Գերմանիայի «Alternative for Germany»-ն, Ֆրանսիայի «Ancient Union»-ը և Իտալիայի կառավարող կոալիցիան: Հաջորդ 18 ամիսների ընթացքում ընտրությունները տեղի կունենան այս երկրների մեծ մասում, եթե ոչ բոլորում, ինչպես նաև Լեհաստանում։
Թե արդյոք այս հարցումը կդառնա ընտրական իրականություն, դեռ պարզ չէ։ Սակայն առաջին անգամ ԱՄՆ-ն դեմոկրատական կենտրոնին չի կանգնեցնում այս ալիքի դեմ։ Այն ֆինանսավորում է ալիքը։ Ազգային անվտանգության ռազմավարությունը զգուշացրել է, որ եվրոպական երկրները բախվում են «քաղաքակրթական ոչնչացման» և խոստացել է պաշտպանել իրենց «մեծությունը»՝ իրենց ընտրյալ կառավարությունների դեմ։
ԱՄՆ Պետդեպարտամենտը այժմ պատրաստվում է իր Դեմոկրատիայի հիմնադրամից գումար ուղղել Եվրոպայի ազգային-պոպուլիստական շարժումներին իրենց գաղափարներով մատակարարող վերլուծական կենտրոններին և քաղաքացիական հասարակության խմբերին։
80 տարի շարունակ ամերիկյան իշխանությունը կենտրոնը պահել է։ Հիմա այն ֆինանսավորում է ծայրամասը։
Ահա թե ինչու է տրանսատլանտյան հարաբերություններում ճգնաժամն այդքան լուրջ։ Երբ համակարգի խարիսխը կանոնները հայտարարում է ընտրովի՝ հրամանագրով սակագներ, միջազգային դատարանի նկատմամբ պատժամիջոցներ, Գրենլանդիայի վերաբերյալ անեքսիոնիստական խոսակցություններ, Իրանի նկատմամբ պատերազմի օրենքները անտեսող հարվածներ, դա ոչ միայն վերացնում է պաշտպանիչ պատնեշը, այլև տալիս է թույլտվության կտրոն։
Ատլասը սա անվանում է «անպատժելիության կրկնօրինակ»՝ աննորմալի նորմալացում։ Եվ դա այլևս հեռավոր ավտոկրատների պահուստ չէ։ Այն կուսակցությունների համար է, որոնք ընդամենը մեկ ընտրություն հեռու են իշխանությունից Փարիզում, Լոնդոնում և Բեռլինում՝ ուղեկցվող ամերիկյան ֆինանսավորմամբ։
Այս միտման շրջադարձը սկսվում է այն հստակ տեսնելուց։ Տվյալները ցույց են տալիս, որ ամենաշատ և ամենաքիչ հաշվետու երկրների միջև եղած բացն ավելի մեծ է, քան վերջին տարիների ցանկացած պահի, որ ԱՄՆ-ն է խթանում այդ տարանջատումը ժողովրդավարական ճամբարի ներսից, և որ անպատժելիության ուժերն այժմ իրենց ետևում ունեն ամերիկյան ռազմավարությունն ու փողը։
Սակայն նույն տվյալները նաև ցույց են տալիս, որ իրավիճակը կարող է շրջվել։ Վերջին հինգ տարիների ընթացքում Ֆիջիի, Չեռնոգորիայի և Սուրինամի նման փոքր երկրները վերականգնել են իրենց հաշվետվողականությունը խիստ սահմանափակումների պայմաններում։ ԵՄ անդամակցության ձգողականության ուժը Չեռնոգորիային և Ալբանիային տարավ դեպի կանոններ, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ Վաշինգտոնը հեռացավ նրանցից։
Այս օրինակները ապացույցն են, որ միջին տերությունների վճռական գործողությունները կարող են պահպանել սահմանը։ Հարցն այն է, թե արդյոք Եվրոպայի, Կանադայի և Ասիայի ժողովրդավարությունները ժամանակին կճանաչեն վտանգը և կգործեն ոչ թե որպես կախյալներ, որոնք սպասում են ԱՄՆ-ի վերադարձին, այլ որպես այն կարգի պահապաններ, որը նրանք այլևս չեն կարող թույլ տալ թողնել ուրիշի ձեռքում։
Բաց մի թողեք
Լեհաստանը սահման է կառուցում Բելառուսի և ԵՄ-ի միջև
Փարիզն ու Բեռլինը ձգտում են ԵՄ արտաքին քաղաքականությունը՝ ինչ-որ կերպ դարձնել հիանալի
«Խառնաշփոթ». ԵՄ հանձնաժողովը մեղադրվում է արտաքին քաղաքականությունը խախտելու մեջ