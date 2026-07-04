Ֆոն դեր Լեյենը խոստովանում է ԵՄ օդանավակայանների սահմանային նոր ստուգումների հետ կապված «տեխնիկական խնդիրների մասին»

Ավիաընկերությունները մեղադրում են մուտքի/ելքի համակարգին ժամերով երկար հերթերի և բաց թողնված միացնող չվերթների համար։
ԵՄ նոր թվային մուտքի/ելքի համակարգը «տեխնիկական խնդիրներ» ունի, ուրբաթ օրը խոստովանեց Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը։
«Մենք աշխատում ենք անդամ պետությունների հետ, որպեսզի տեխնիկական խնդիրները լուծվեն», – ասաց ֆոն դեր Լեյենը Իռլանդիայի Կորկ քաղաքում կայացած մամուլի ասուլիսում։
Էլեկտրաէներգիայի սահմանային համակարգը մտահոգության առարկա է եղել անցյալ տարի դրա աստիճանական ներդրումից ի վեր, սակայն խնդիրներն ավելի են սրվել, քանի որ օդային երթևեկությունը մեծանում է Եվրոպայի ամառային ճանապարհորդական սեզոնի գագաթնակետին։
Օդանավակայաններն ու ավիաընկերությունները մեղադրում են սահմանային վերահսկողության նոր համակարգին, որը պահանջում է, որ ԵՄ անդամ չհանդիսացող երկրներից ճանապարհորդները գրանցեն իրենց կենսաչափական տվյալները, ժամերով երկար հերթերի, շահագործման խափանումների և բաց թողնված միացնող չվերթների համար։
«Դեռ շատ աշխատանք կա անելու, որպեսզի այս տեխնիկական խնդիրները լուծվեն անդամ պետությունների հետ համատեղ», – ասաց ֆոն դեր Լեյենը։
Մեկնաբանությունները վկայում են Հանձնաժողովի տոնի փոփոխության մասին, որը նվազեցրել էր EES-ի հետ կապված խափանումները: «ԵՄ օդանավակայանների մեծ մասում այս ազդեցությունն իսկապես սահմանափակ է», – չորեքշաբթի օրը հայտարարել է Հանձնաժողովի ներքին գործերի խոսնակ Մարկուս Լամերտը։
Հանձնաժողովը այս տարվա սկզբին հայտարարել էր, որ մուտքի կամ ելքի գրանցումը սովորաբար տևում է մոտ 70 վայրկյան։
Ավիացիոն արդյունաբերությունը շատ այլ կերպ է նայում իրերին։
EES-ի պարտադիր դառնալուց ի վեր «սահմանային վերահսկողության մոտ սպասման ժամանակը զգալիորեն աճել է՝ այժմ հասնելով մինչև հինգ ժամի գագաթնակետային երթևեկության ժամանակահատվածներում», – չորեքշաբթի օրը ֆոն դեր Լեյենին ուղղված բաց նամակում գրել են օդանավակայանների լոբբին ACI Europe-ը և IATA ու Airlines for Europe ավիաընկերությունների խմբերը։
«Այս ուշացումները ազդում են Շենգենյան գոտի մտնող միլիոնավոր ուղևորների վրա… Միևնույն ժամանակ, օդանավակայաններն ու ավիաընկերությունները բախվում են աճող գործառնական խափանումների, այդ թվում՝ թռիչքների ուշացումների, կապերի կորստի և առաջնագծի աշխատակիցների վրա ճնշման աճի», – գրել են երեք կազմակերպությունները։
Նրանք կոչ են արել Հանձնաժողովին ավելի մեծ ճկունություն տրամադրել երկրներին «EES-ը լիովին կասեցնելու» անհրաժեշտության դեպքում, «գոնե հուլիս և օգոստոս ամիսներին»։
ԵՏՄ-ի համաձայն, ԵՄ-ի անդամ չհանդիսացող երկրներից, ինչպիսիք են Մեծ Բրիտանիան և ԱՄՆ-ն, ճանապարհորդները պետք է գրանցեն իրենց մատնահետքերը և դեմքի պատկերը կարճատև մնալու համար ԵՄ առաջին մուտք գործելիս։
Համակարգը նախատեսված է երկարաձգված մնալու և կեղծ ճանապարհորդական փաստաթղթերի օգտագործման դեմ պայքարելու համար՝ անձնագրի կնիքները փոխարինելով թվային գրառմամբ։ Գրանցումը կարող է արագացվել ինքնասպասարկման տաղավարների կամ նախնական գրանցման հատուկ հավելվածների միջոցով։
Այնուամենայնիվ, երբ համակարգը պարտադիր դարձավ ապրիլի 10-ին, սահմանապահները դեռևս ձեռքով մուտքագրում էին տվյալներ խոշոր կենտրոններում, ինչպիսին է Հռոմի Ֆյումիչինո օդանավակայանը։ Մինչ այժմ միայն Շվեդիան և Պորտուգալիան են ակտիվացրել ուղևորների մշակումը արագացնելու համար նախատեսված հավելվածները։
Մի քանի օդանավակայաններ և նավահանգիստներ ժամանակավորապես դադարեցրել են կենսաչափական տվյալների հավաքագրումը գագաթնակետային ժամանակահատվածներում՝ գերբեռնվածությունը մեղմելու համար։
ԵՏՄ-ն «չի փոխել ԵՄ մուտք գործելու և դուրս գալու կանոնների վերաբերյալ իրավական շրջանակը. այն պարզապես ստեղծում է թափանցիկություն կանոններին հետևելու վերաբերյալ», – ասել է ֆոն դեր Լեյենը Կորկում։
Հանձնաժողովը պաշտպանել է համակարգը՝ նշելով դրա անվտանգության առավելությունները։ Անցյալ տարվա հոկտեմբերին սկզբնական գործարկումից մինչև ապրիլ ընկած ժամանակահատվածում «ավելի քան 700 անձ նույնականացվել է որպես Եվրոպայի համար անվտանգության սպառնալիք ներկայացնող», – ասվում է հաղորդագրության մեջ։
Իռլանդիայի ներքին գործերի նախարար Ջիմ Օ’Քալահանն ասել է, որ այդ թվերը այդ ժամանակվանից ի վեր հասել են «մոտավորապես հազար մարդու»՝ հավելելով, որ համակարգի ներդրումից ի վեր մոտ 110 միլիոն ուղևոր անցել է EES ստուգումներով։
«Այն արդյունավետ է Եվրոպական Միության անվտանգությունը պաշտպանելու առումով», – ասել է Օ’Քալահանը։
Բաց մի թողեք
Ֆոն դեր Լեյենը պաշտպանում է Իսրայելի հարցով հանձնաժողովին և մեղադրում ԵՄ կառավարություններին անգործության համար
Եվրոպայի անպատժելի հիմարությունը
Մեծ Բրիտանիայի ապագա վարչապետ Էնդի Բըրնհեմը բացառում է վաղաժամկետ խորհրդարանական ընտրությունները