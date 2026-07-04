ԵՄ պահպանողականները փորձում են ընտանեկան թերապիա անցնել Վաշինգտոնում

Մի խումբ կենտրոնամետ աջակողմյան ԵՄ քաղաքական գործիչներ այցելեցին Վաշինգտոն՝ վերականգնելու կապերը Սպիտակ տան հետ, որը խոստացել էր զարգացնել եվրոպացի պահպանողականներին։
Լեհաստանի աջակողմյան «Իրավունք և արդարադատություն» (PiS) կուսակցության անդամ և Եվրախորհրդարանի անդամ Պատրիկ Յակին, լուսանկարված 2019 թվականի հոկտեմբերին Վարշավայում, Լեհաստան։
«Մենք չենք ուզում թույլ տալ տրանսատլանտյան հարաբերությունների [փչացումը], քանի որ մենք ունենք շատ ընդհանուր շահեր», – ասաց Լեհաստանի աջակողմյան «Իրավունք և արդարադատություն» կուսակցության անդամ և ECR խմբի համանախագահ Պատրիկ Յակին։
Որոշ պահպանողական եվրոպացի քաղաքական գործիչներ փորձում են փրկել նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ հարաբերությունները, որոնք վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում զարմանալիորեն անկայուն են դարձել։
Նրանք ստացան իրենց հնարավորությունը, քանի որ մոտ 20 աջակողմյան ԵՄ օրենսդիրներ ժամանեցին Վաշինգտոն՝ երկարատև այցով, որը հատկապես հրատապ դարձավ Իրանի պատերազմի պատճառով տրանսատլանտյան լարվածության սրումից հետո։
«Մենք պետք է հաղթահարենք նախագահի և մեր վարչապետի միջև առկա տարաձայնությունները, անկասկած», – ասաց ԵՄ խորհրդարանի իտալացի անդամ Կառլո Ֆիդանզան, որը խմբի անդամ էր։ «Մեր առաքելությունը կարող է նպաստել այս դիրքորոշումներից մի քանիսի բացատրությանը մեր ամերիկացի ընկերներին»։
Վերջերս տեղի ունեցած մի շարք միջադեպեր ընդգծեցին լարվածությունը MAGA ճամբարի և նրա եվրոպացի գործընկերների միջև՝ շեղում Թրամփի երկրորդ ժամկետի սկզբում շատերի կողմից սպասվող հարմարավետ հարաբերություններից։
Հունիսին Թրամփը ծաղրեց Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնիին՝ այն բանի համար, ինչը նա պնդեց, որ «աղաչում է» միասին լուսանկարվել G7 տնտեսությունների հանդիպման ժամանակ, մի միջադեպ, որը, նրա խոսքով, «լիովին հորինված» էր։ Մի քանի օր առաջ Ֆրանսիայի ծայրահեղ աջ «Ազգային միավորում» կուսակցության առաջնորդ Ջորդան Բարդելան մերժեց Թրամփի հավանության գաղափարը, եթե նա հաջորդ տարի առաջադրվի նախագահի պաշտոնում։ Իսկ Գերմանիայի AfD կուսակցությունը մարտին դադարեցրեց իր բարձրաստիճան հանդիպումները Թրամփի պաշտոնյաների հետ՝ ամերիկյան ռազմական միջամտությունների նկատմամբ սկեպտիկ վերաբերմունքի պատճառով։
Թեև եվրոպացի խորհրդարանականների՝ բոլորն էլ ԵՄ աջակողմյան Եվրոպական պահպանողականների և ռեֆորմիստների խմբից, ուղևորությունը պլանավորված էր այս վեճերից շատ առաջ, օրենսդիրները իրենց այցը համարեցին վերականգնման հնարավորություն։
«Մենք չենք ուզում թույլ տալ տրանսատլանտյան հարաբերությունների [փչացումը], քանի որ մենք ունենք շատ ընդհանուր շահեր», – ասաց Լեհաստանի աջակողմյան «Իրավունք և արդարադատություն» կուսակցության անդամ և Եվրոպական պահպանողականների և ռեֆորմիստների խմբի համանախագահ Պատրիկ Ջակին։
«Այս պահին Եվրոպայի հասարակական կարծիքի, այդ թվում՝ պահպանողական ընտրողների, նկատմամբ ընդհանուր ընկալումը մի փոքր անհամապատասխան է», – ասաց Ֆիդանզան, Մելոնիի «Իտալիայի եղբայրներ» կուսակցության անդամ և Եվրոպական պահպանողականների և ռեֆորմիստների խմբի իտալական պատվիրակության ղեկավարը։
Պառակտումը ձևավորվել է մի քանի ամիս շարունակ
Հունվարին Գրենլանդիան գրավելու Թրամփի սպառնալիքները «առաջին ցնցումներից մեկն էին», – ասաց Մարկ Էպիսկոպոսը, Եվրասիայի հարցերով զբաղվող գիտաշխատող Քվինսիի պատասխանատու պետականաշինության ինստիտուտում, որը Վաշինգտոնի վերլուծական կենտրոն է, որը կողմ է ռազմական զսպվածությանը։ Նա ասաց, որ ազգայնական կուսակցությունները, որոնք գնահատում են իրենց ինքնիշխանությունը, զարմացած էին ԱՄՆ-ի կողմից գերիշխող հետապնդումից։
Ֆիդանզան ասաց, որ Գրենլանդիայի դեպքը ապշեցրել է «մեր քաղաքական ընտանիքի» անդամներին, մասնավորապես Դանիայում։ (Դանիայի աջակողմյան ժողովրդական կուսակցության ղեկավար Մորտեն Մեսերշմիդտն այն ժամանակ ասել էր, որ Դանիան «ոչ մի դեպքում չի հանդուրժի» իր դեմ ուղղված ԱՄՆ սպառնալիքները)։
Այդ ժամանակվանից ի վեր հարաբերություններին հարվածներ են հասցվել՝ սկսած Թրամփի շարունակական սակագնային սպառնալիքներից մինչև նրա պահանջները, որ Եվրոպան աջակցի ԱՄՆ-Իսրայել Իրանի դեմ պատերազմին, մինչև Հորմուզի նեղուցի փակման հետևանքով էներգիայի գների աճը։ Այս հարցերը մեծապես վրդովեցրել են Եվրոպային և վիրավորել ազգայնական կուսակցությունների զգացմունքները, որոնք դա համարում էին Թրամփի միջամտություն մայրցամաքի գործերին։
Լարվածությունը չի համապատասխանում այն տեսլականին, որը Թրամփի վարչակազմը ներկայացրել էր անցյալ տարվա վերջին իր Ազգային անվտանգության ռազմավարության մեջ, որը գովաբանում էր «հայրենասիրական եվրոպական կուսակցությունների աճող ազդեցությունը» որպես պոտենցիալ փրկություն այն մայրցամաքի համար, որը նա համարում է ձախողված, և խոստանում էր զարգացնել այդ խմբերը։
Սպիտակ տունը չի արձագանքել մեկնաբանության խնդրանքին։ Այնուամենայնիվ, վարչակազմի բարձրաստիճան պաշտոնյան ասել է, որ «միշտ կա անձնական շահագրգռվածություն ունենալ համաշխարհային առաջնորդներ, որոնք կարող են աշխատել նախագահի հետ, կամ ովքեր պատրաստ են աշխատել նախագահի հետ և ունեն ընդհանուր իդեալներ, և պատրաստ են աշխատել ԱՄՆ-ի հետ մի շարք հարցերի շուրջ»։ Պաշտոնյան ասել է, որ Մելոնին «շատ քննադատական» և «ագրեսիվ» էր։
Պաշտոնյային թույլատրվել է անանուն մնալ՝ քննարկելու Եվրոպայի աջակողմյան առաջնորդների հետ հարաբերությունների վիճակը։
Պետդեպարտամենտի խոսնակ Թոմի Պիգոթը նշել է, որ վարչակազմի մոտեցումը Եվրոպայի նկատմամբ դեռևս արտացոլում է Ազգային անվտանգության ռազմավարությունը, ներառյալ «եվրոպական գործընկերների հետ համագործակցությունը՝ Եվրոպայի վերածննդի և քաղաքակրթական ինքնավստահության համատեղ աջակցության համար»։
Այցելուները հայտնել են, որ Թրամփի վարչակազմը մի շարք բարձրաստիճան աշխատակիցների է տրամադրել այցելող եվրոպական պատվիրակության հետ հանդիպելու համար, այդ թվում՝ հանրային դիվանագիտության հարցերով պետքարտուղարի տեղակալ Սառա Ռոջերսին, պաշտպանության քաղաքականության հարցերով տեղակալ Էլբրիջ Քոլբիին և ազգային անվտանգության հարցերով փոխխորհրդատու Էնդի Բեյքերին։
Պենտագոնը և Քոլբիի խոսնակը չեն արձագանքել մեկնաբանության խնդրանքին։
Քեն Բըրնսը Թրամփի Ամերիկայի 250-ի մասին. «Վաշինգտոնին հուշարձաններ պետք չէին»
ECR այցելուները նշել են, որ իրենց ոգևորել է այն, ինչ լսել են որպես վարչակազմի աջակցություն Ուկրաինային, ինչպես նաև միգրացիայի, կարգավորման և պահպանողական ձայների ենթադրյալ գրաքննության հարցերում ընդհանուր հիմքերի առկայությունը։ Նրանք նաև ասել են, որ ԱՄՆ-ի հետ կիսում են արհամարհանքը ԵՄ այն երկրների նկատմամբ, որոնք չեն արձագանքել Թրամփի կոչերին՝ ավելացնելու իրենց պաշտպանական ծախսերը։
«Ցավոք, մենք ունենք նաև այնպիսի երկրներ, ինչպիսին Իսպանիան է, որը չի հետաքրքրվում և մի տեսակ ազատ վարորդ է մյուս երկրների նկատմամբ, և շատ տխուր է, որ մենք դեռ Եվրոպայում ունենք երկրներ, որոնք չեն հասկանում, որ իրենք պետք է… վճարեն իրենց պաշտպանության համար», – ասաց Ադամ Բիելանը, Լեհաստանի «Իրավունք և արդարադատություն» կուսակցության ԵՄ պատգամավոր և Եվրոպական միության եվրոպական ռեֆորմիստների լեհական պատվիրակության ղեկավարը։
Այնուամենայնիվ, ԵՄ Եվրոպական պահպանողականների և ռեֆորմիստների խումբը արտացոլում է Եվրոպայի պահպանողականների միայն մի մասը։ Գերմանիայի AfD-ն կամ Ֆրանսիայի «Ազգային միաբանությունը» նրա աջ կողմում են, և այդ կուսակցություններից ոչ մեկը չի մասնակցել այս շաբաթվա Վաշինգտոն կատարած այցին։
«Ազգային միաբանության» պատգամավոր Ալեքսանդր Սաբատուն, որը մասնակցել է Թրամփի երդմնակալությանը, հարցազրույցում ասել է, որ պատերազմներն են «այնտեղ, որտեղ նա ինձ ամենաշատն է հիասթափեցրել»։
«Մենք պետք է դադարենք մտածել, որ ամերիկացիները միշտ մեր ընկերները կլինեն, որ նրանք միշտ մեզ հետ կլինեն։ Մենք պետք է կերտենք ֆրանսիական ուղի և այն տարածենք նաև Եվրոպայի վրա՝ մենք պետք է սովորենք կանգնել մեր սեփական ոտքերի վրա», – ասաց Սաբատուն։
Սաբատուն չանդրադարձավ այն հարցին, թե ինչը կարող է բարելավել Ֆրանսիայի քաղաքական աջերի և Թրամփի վարչակազմի միջև հարաբերությունները։
«Ալյամ Գերմանիայի դեմոկրատական կուսակցությունը» անմիջապես չպատասխանեց մեկնաբանության խնդրանքներին, ինչպես նաև Վաշինգտոնում Ֆրանսիայի և Գերմանիայի դեսպանատները։
Եվրոպական երիտասարդական կուսակցության պատվիրակության անդամներից մեկը՝ Բելգիայի «Նոր ֆլամանդական դաշինք»-ի ներկայացուցիչ Ասիտա Կանկոն, ասաց, որ «մի փոքր հավակնոտ» կլինի պատկերացնել, որ այս ուղևորությունը բարելավել է ԵՄ-ԱՄՆ հարաբերությունները։ Այնուամենայնիվ, նա հանդիպումները համարում էր ընտանեկան թերապիայի մի տեսակ։ «Մենք ամենաշատը վիճում ենք այն մարդկանց հետ, որոնց հետ ամենամտերիմ ենք», – ասաց նա։ «Երբեմն դա ցավոտ կլինի, բայց դա ավելի լավ և ամուր հարաբերություններ կառուցելու գործընթացի մի մասն է»։
Լեհ Բիելանն ասաց, որ հույս ունի, որ վարչակազմի հետ զրույցները կարող են արագացնել 5000 ամերիկացի զինվորների տեղակայումը, որոնք Թրամփը խոստացել էր ուղարկել Լեհաստան, այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ-ն մայիսին հանկարծակի չեղարկեց Լեհաստան 4200 զինվորների տեղակայումը։
«Ես հիմնականում հետաքրքրված էի մեր ռազմական հարաբերություններով և Թրամփի համար Լեհաստանում մշտական ռազմական բազա հիմնելու հնարավորությամբ։ Իմ ինտուիցիան ինձ ասում է, որ մոտ ապագայում մենք լավ լուրեր կլսենք», – ասաց Բիելանը՝ հավելելով. «Ես բավականին լավատես եմ Վաշինգտոնում անցկացրած այս օրերից հետո»։
Ալեքսանդր Գրեյը, որը Թրամփի առաջին վարչակազմում ծառայել է որպես Ազգային անվտանգության խորհրդի աշխատակազմի ղեկավար, ասել է, որ ամերիկացի և եվրոպացի պահպանողականները պահպանում են համընկնող շահեր։
«Մենք պարզապես միշտ չէ, որ համաձայն ենք, և դա նորմալ է, և դա առողջարար է, և ես չեմ կարծում, որ դա հիմնարար կերպով փոխում է այն տեսակետը, որը ԱԱԾ-ն ձևակերպում է այն մասին, թե ինչու էր Թրամփի վարչակազմը կենտրոնացած աջակողմյան կուսակցությունների վրա», – ասել է նա։
Վարչակազմը Թրամփի երկրորդ ժամկետի ընթացքում համակարգված ջանքեր է գործադրել եվրոպացի ուղեկիցների հետ կապ հաստատելու համար։ Ապրիլին փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը պաշտպանեց Հունգարիայի պարտված վարչապետ Վիկտոր Օրբանին, իսկ անցյալ տարի հանդիպեց AfD-ի Ալիս Վայդելի հետ։ Նախկին հայրենիքի նախարար Քրիստի Նոեմը նույնպես անցյալ տարի մասնակցեց Լեհաստանում կայացած Պահպանողական քաղաքական գործողությունների համաժողովին։
CPAC-ի նախագահ Մեթ Շլապը մատնանշեց այս ամիս Մեծ Բրիտանիայում նախատեսված իր առաջիկա համաժողովը և Գերմանիայում ու Իտալիայում հնարավոր լրացուցիչ հավաքույթները՝ որպես ապացույց այն բանի, որ Եվրոպայում ընդհանուր պահպանողական արժեքների համար թափ է աճում։
«Անխուսափելի է, որ կլինի եվրոպական և ամերիկյան հեռանկարներ։ Նրանք միշտ չէ, որ համընկնում են։ Ես հույս ունեմ և վստահ եմ, որ նրանք կհամընկնեն մեծ հարցերի շուրջ», – ասաց նա։
Բաց մի թողեք
ՆԱՏՕ-ի անօդաչու թռչող սարքերի խնդիրը. կարո՞ղ է եվրոպական արդյունաբերությունը լրացնել բացը. Լուսանկարներ
Ինչո՞ւ է ԵՄ արտաքին քաղաքականության ծառայությունը պայքարում իր ապագայի համա
ՄԹ-ն նյարդայնացնում է ԵՄ-ին՝ խնդրելով մասնակցել դաշինքի հանդիպումներին