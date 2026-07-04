Արտակարգ դեպք` Սպիտակում. վիրավորվել են նախկին ղեկավարը, հայրն ու մայրը

Այսօր արտակարգ դեպք է տեղ ունեցել Լոռու մարզում։ Ժամը 14։40-ի սահմաններում «Սպիտակ» բժշկական կենտրոն են տեղափոխել 3 քաղաքացի՝ դանակահարված վիճակում։
Վիրավորներն են Սպիտակ խոշորացված համայնքի Ջրաշեն բնակավայրի նախկին վարչական ղեկավար Արմեն Եղիազարյանը, նրա հայրն ու մայրը։
Փորձեցինք մեկնաբանություն ստանալ համայնքի ներկայիս ղեկավարից, սակայն նա մեր զանգերին չպատասխանեց։
Բաց մի թողեք
ՀՀ–ում դատապարտյալներին այլևս չեն զրկի հարազատների հետ տեսակցություններից
Բագրատ սրբազանը դատարանում հաղթել է Անի Խաչատրյանին
Սևանի գերեզմանատանը մեքենայում երիտասարդ տղայի դի է հայտնաբերվել․ Լուսանկար