04/07/2026

EU – Armenia

Արտակարգ դեպք` Սպիտակում. վիրավորվել են նախկին ղեկավարը, հայրն ու մայրը

infomitk@gmail.com 04/07/2026 1 min read

Այսօր արտակարգ դեպք է տեղ ունեցել Լոռու մարզում։ Ժամը 14։40-ի սահմաններում «Սպիտակ» բժշկական կենտրոն են տեղափոխել 3 քաղաքացի՝ դանակահարված վիճակում։

Վիրավորներն են Սպիտակ խոշորացված համայնքի Ջրաշեն բնակավայրի նախկին վարչական ղեկավար Արմեն Եղիազարյանը, նրա հայրն ու մայրը։

Փորձեցինք մեկնաբանություն ստանալ համայնքի ներկայիս ղեկավարից, սակայն նա մեր զանգերին չպատասխանեց։

Բաց մի թողեք

1 min read

ՀՀ–ում դատապարտյալներին այլևս չեն զրկի հարազատների հետ տեսակցություններից

04/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բագրատ սրբազանը դատարանում հաղթել է Անի Խաչատրյանին

04/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սևանի գերեզմանատանը մեքենայում երիտասարդ տղայի դի է հայտնաբերվել․ Լուսանկար

03/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Արտակարգ դեպք` Սպիտակում. վիրավորվել են նախկին ղեկավարը, հայրն ու մայրը

04/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բարի գալուստ, Մարի՝ ամեն նոր ծնունդի հետ կրկին հավատալ, որ աշխարհը դեռ արժե սիրել․ Լուսանկար

04/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երբ բեմն այլևս սահման չէր. «JAZZ Պոետիկա․ Պոետիկ թռիչք մեկ գործողությամբ». Լուսանկարներ

04/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՍԴ դատավորների մեջ անհամաձայնությո՞ւն կա

04/07/2026 infomitk@gmail.com