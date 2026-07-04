Թեժ պայքար է սպասվում` նախագահների ընտրությանն է իշխող թիմը հասել. Լուսանկարներ

Խորհրդարանի ղեկավար պաշտոններում թեկնածուների ընտրությունից հետո հերթը ԱԺ մշտական հանձնաժողովների նախագահների ընտրությանն է իշխող թիմը հասել:
Հաջորդ շաբաթ կսկսեն առաջադրվել թեկնածուներ, որոնց ըստ նախնական որոշման՝ ֆրակցիան կընտրի, թեպետ չի բացառվում, որ այս ընտրությունն էլ վարչությունը կայացնի:
Տեղեկացանք,որ թեժ մրցակցություն է սպասվում ԱԺ պաշտպանության մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղի համար։
Մեզ ասացին,որ առաջադրվելու ցանկություն ունեն գործող նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը, վարչության անդամներ Արմեն Խաչատրյանը եւ Վիլեն Գաբրիելյանը։
Նշենք, որ հանձնաժողովի նախագահները մոտ երկու հարյուր հազարով ավել աշխատավարձ են ստանում եւ ծառայողական մեքենա, որը համատեղ օգտագործում են այլ հանձնաժողովի նախագահի հետ։
Բաց մի թողեք
Ինչով է իշխանության եկել և ինչով է հեռանում Հակոբ Արշակյանը
Կենդանաբանական այգու մոտ տրոլեյբուսի հոսանքընդունիչ ձողը վնասել է էլեկտրական լարերը, որոնք էլ ընկել են ավտոբուսի վրա
Ովքեր ընտրվեցին. Լուսանկարներ