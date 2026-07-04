04/07/2026

EU – Armenia

Թեժ պայքար է սպասվում` նախագահների ընտրությանն է իշխող թիմը հասել. Լուսանկարներ

infomitk@gmail.com 04/07/2026 1 min read

Խորհրդարանի ղեկավար պաշտոններում թեկնածուների ընտրությունից հետո հերթը ԱԺ մշտական հանձնաժողովների նախագահների ընտրությանն է իշխող թիմը հասել:

Հաջորդ շաբաթ կսկսեն առաջադրվել թեկնածուներ, որոնց ըստ նախնական որոշման՝ ֆրակցիան կընտրի, թեպետ չի բացառվում, որ այս ընտրությունն էլ վարչությունը կայացնի:

Տեղեկացանք,որ թեժ մրցակցություն է սպասվում ԱԺ պաշտպանության մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղի համար։

Մեզ ասացին,որ առաջադրվելու ցանկություն ունեն գործող նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը, վարչության անդամներ Արմեն Խաչատրյանը եւ Վիլեն Գաբրիելյանը։

Նշենք, որ հանձնաժողովի նախագահները մոտ երկու հարյուր հազարով ավել աշխատավարձ են ստանում եւ ծառայողական մեքենա, որը համատեղ օգտագործում են այլ հանձնաժողովի նախագահի հետ։

Թեժ պայքար է սպասվում

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչով է իշխանության եկել և ինչով է հեռանում Հակոբ Արշակյանը

04/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կենդանաբանական այգու մոտ տրոլեյբուսի հոսանքընդունիչ ձողը վնասել է էլեկտրական լարերը, որոնք էլ ընկել են ավտոբուսի վրա

04/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ովքեր ընտրվեցին. Լուսանկարներ

04/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Արտակարգ դեպք` Սպիտակում. վիրավորվել են նախկին ղեկավարը, հայրն ու մայրը

04/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բարի գալուստ, Մարի՝ ամեն նոր ծնունդի հետ կրկին հավատալ, որ աշխարհը դեռ արժե սիրել․ Լուսանկար

04/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երբ բեմն այլևս սահման չէր. «JAZZ Պոետիկա․ Պոետիկ թռիչք մեկ գործողությամբ». Լուսանկարներ

04/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՍԴ դատավորների մեջ անհամաձայնությո՞ւն կա

04/07/2026 infomitk@gmail.com