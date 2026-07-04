ժամը քանիսին ՍԴ-ն կհրապարակի ԱԺ ընտրությունների վերաբերյալ որոշումը. Տեսանյութ

Հուլիսի 4-ին՝ ժամը 17։55-ին կհրապարակվի Սահմանադրական դատարանի որոշումը` 2026 թվականի հունիսի 14-ի` «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2026 թվականի հունիսի 7-ի հերթական ընտրությունների արդյունքներն ամփոփելու մասին» որոշման հետ կապված վեճի վերաբերյալ:
Այս մասին հայտնել է ՍԴ-ն։
Հիշեցնենք, որ Սահմանադրական դատարանը հունիսի 26-ին էր սկսել գործի քննությունը։ Դատարանի որոշման հրապարակման վերջնաժամկետը հուլիսի 4-ն է։
Բաց մի թողեք
Այս որոշումը ոչ թե պայքարի ավարտն է, այլ դիմադրության փուլի սկիզբը․ հայտարարություն
9-րդ գումարման ԱԺ-ում ներկայացված կլինեն երեք խմբակցություն. ով քանի մանդատ ունի
Խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներն անվավեր չեն ճանաչվի․ ՍԴ-ն հրապարակեց որոշումը. Տեսանյութ