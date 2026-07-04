Նախընտրական բլեֆ

ԱԺ ընտրություններից առաջ՝ մարտին, Տավուշի սահմանամերձ գյուղերի վարչական ղեկավարները մարզպետի աշխատակազմից ստացված ցուցումով հաշվառում էին առանձնատների, տարբեր շինությունների ասբոշիֆերով ծածկերը, որ դրանք փոխարինեն մետաղյա թիթեղներով։
Հրապարակ թերթը գրել է․ Բնակչությանն ասել էին, որ ասբեստից շիֆերները քաղցկեղածին են, պետությունն իր հաշվին փոխելու է, մարդիկ էլ ուրախացել էին։
Մարտի 19-ին այդ ծրագրի վերաբերյալ հարցում էի արել տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարություն, որտեղից հայտնել էին․ «ՀՀ ՏԿԵՆ-ը մշակում է ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ, որով նախատեսվում է քննարկել ասբեստից պատրաստված տանիքների ծածկաթիթեղները փոխարինելու հարցը՝ դիտարկելով անհատական բնակելի տների, ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց սեփականության իրավունքով պատկանող շենքերի ու շինությունների ասբեստից տանիքների փոխարինման աշխատանքների համար ներգրավված վարկերի տոկոսադրույքը սուբսիդավորելու հնարավորությունը, իսկ բազմաբնակարան շենքերի հին տանիքները սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում համաֆինանսավորելու հնարավորությունը։
Նախնական հաշվառում, որոշակի հաշվարկներ իրականացնելու եւ ծրագրին նախնական գնահատական տալու նպատակով համապատասխան հանձնարարական է ուղարկվել ՀՀ մարզպետներին եւ հանձնարարվել է ՏԿԵ նախարարություն ներկայացնել տեղեկատվություն ասբեստից տանիք ունեցող բազմաբնակարան բնակելի շենքերի, անհատական բնակելի տների, ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց սեփականության իրավունքով պատկանող շենքերի եւ շինությունների եւ պետական եւ համայնքային սեփականություն հանդիսացող շենքերի վերաբերյալ։ Անհրաժեշտ ուսումնասիրությունների եւ քննարկումների ավարտից հետո միայն նախագիծը կշրջանառվի, եւ կհստակեցվեն ժամկետներն ու պայմանները»։
Հունիսի 22-ին նոր հարցում եմ արել ՏԿԵ նախարար Դավիթ Խուդաթյանին. «Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղերի տների, շինությունների ասբոշիֆերից ծածկերը հունիսի 19-20-ի կարկտահարությունից մեծապես վնասվել են, այդ ծածկերը փոխելու վերոհիշյալ ծրագիրը ե՞րբ կիրականացվի»։ Փոխնախարար Ավետիք Դարբինյանը հայտնել է․ «ՀՀ կառավարության «Ասբեստից տանիքների փոխարինման «Առողջ տանիք» ծրագիրը հաստատելու մասին» որոշման նախագիծը գտնվում է քննարկման փուլում»։ Այսինքն, 4 ամիս է՝ որոշման նախագիծը կառավարությունում քննարկում են։
Բաց մի թողեք
Դա հիշեցում էր` ուղղված Անկարային
Մարզպետն իր խորհրդականին խրախուսել է
96 միլիոնի մեջ 1 միլիոնը արտահանում չէ