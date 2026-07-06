06/07/2026

EU – Armenia

Թուրքիայում Զելենսկուն թույլ չեն տա ելույթ ունենալ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում

infomitk@gmail.com 06/07/2026 1 min read

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիին թույլ չեն տա ելույթ ունենալ այս տարվա ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում՝ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին զայրացնելուց խուսափելու համար, հաղորդում է The Telegraph-ի սյունակագիր Օուեն Մեթյուզը։

«Զելենսկու համար իրավիճակն ավելի է բարդանում այն ​​​​հաղորդագրություններով, որ նա չի մասնակցելու հաջորդ օրը կայանալիք գլխավոր գագաթնաժողովին և, ի տարբերություն նախորդ տարիների, ելույթ չի ունենալու ՆԱՏՕ-ի առաջնորդների առջև։ Դրա փոխարեն, դաշինքը որոշել է անտեսել Զելենսկուն և ուկրաինական հարցը՝ ձգտելով խուսափել Թրամփին զայրացնելուց», – գրում է լրագրողը։

Վաղը Թուրքիայում մեկնարկելիք գագաթնաժողովի շրջանակներում նախատեսվում է Զելենսկի-Թրամփ հանդիպում։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ֆլեշի Արմենը հրամայել է վերացնել խասկիին եւ նրա ձագերին․ Լուսանկար

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Իվանիշվիլին պետք է տապալվի» հայտարարության համար դատապարտվել է Վրաստանի ՊՆ նախկին նախարարը. Լուսանկար

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թուրքիան ամրապնդել է իր առաջատար դերը ՆԱՏՕ-ում․ Էրդողանը հանդիպել է Ռյուտեի հետ. Լուսանկար

06/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Քոլեջների ընդունելության նոր կարգ է սահմանվել․ ինչ է պետք իմանալ

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի՞նչ մեղադրանք է առաջադրվել Գագիկ Ծառուկյանին, ձերբակալվել է ու կներկայացվի դատարան՝ կալանքի համար

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թուրքիայում Զելենսկուն թույլ չեն տա ելույթ ունենալ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող առանձնատնից առգրավվել է 3 առյուծ և 1 վագր․ ՔԿ

06/07/2026 infomitk@gmail.com