Թուրքիայում Զելենսկուն թույլ չեն տա ելույթ ունենալ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիին թույլ չեն տա ելույթ ունենալ այս տարվա ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում՝ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին զայրացնելուց խուսափելու համար, հաղորդում է The Telegraph-ի սյունակագիր Օուեն Մեթյուզը։
«Զելենսկու համար իրավիճակն ավելի է բարդանում այն հաղորդագրություններով, որ նա չի մասնակցելու հաջորդ օրը կայանալիք գլխավոր գագաթնաժողովին և, ի տարբերություն նախորդ տարիների, ելույթ չի ունենալու ՆԱՏՕ-ի առաջնորդների առջև։ Դրա փոխարեն, դաշինքը որոշել է անտեսել Զելենսկուն և ուկրաինական հարցը՝ ձգտելով խուսափել Թրամփին զայրացնելուց», – գրում է լրագրողը։
Վաղը Թուրքիայում մեկնարկելիք գագաթնաժողովի շրջանակներում նախատեսվում է Զելենսկի-Թրամփ հանդիպում։
Բաց մի թողեք
Ֆլեշի Արմենը հրամայել է վերացնել խասկիին եւ նրա ձագերին․ Լուսանկար
«Իվանիշվիլին պետք է տապալվի» հայտարարության համար դատապարտվել է Վրաստանի ՊՆ նախկին նախարարը. Լուսանկար
Թուրքիան ամրապնդել է իր առաջատար դերը ՆԱՏՕ-ում․ Էրդողանը հանդիպել է Ռյուտեի հետ. Լուսանկար