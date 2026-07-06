Գերմանիան 2027 թվականին մեկ երրորդով կավելացնի պաշտպանության ծախսերը

Բեռլինը նպատակ ունի վեց տարի շուտ հասնել ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության ծախսերի նպատակին:
Գերմանիան հաջորդ տարի մեկ երրորդով կավելացնի պաշտպանության ծախսերը՝ 2027 թվականին բյուջեի նախագծով ռազմական ոլորտին հատկացնելով 109.7 միլիարդ եվրո։
Առաջարկը ներկայացվել է երեքշաբթի և չորեքշաբթի օրերին Անկարայում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից առաջ, որտեղ դաշնակից առաջնորդները կքննարկեն անցյալ տարվա ՀՆԱ-ի 3.5%-ը պաշտպանության վրա ծախսելու և ևս 1.5% անվտանգության ենթակառուցվածքների վրա մինչև 2035 թվականը ծախսելու խոստման առաջընթացը։
Առաջարկվող պաշտպանության բյուջեն Բեռլինին կդնի դաշինքի նպատակին հասնելու ճանապարհին՝ մինչև 2029 թվականը, ՆԱՏՕ-ի կողմից համաձայնեցված ժամկետից վեց տարի շուտ։
Ընդհանուր առմամբ, Euractiv-ի կողմից տեսած բյուջեի նախագծի համաձայն, դաշնային բյուջեն, կանխատեսվում է, որ կհասնի 555.4 միլիարդ եվրոյի, որը կֆինանսավորվի մոտ 200 միլիարդ եվրո պարտքով։
«Դուք չեք կարող պաշտպանվել Պուտինից՝ պարզապես հավատարիմ մնալով հավասարակշռված բյուջեին», – կիրակի օրը հանրային ARD հեռարձակողին տված հարցազրույցում ասել է Գերմանիայի ֆինանսների նախարար Լարս Քլինգբեյլը։
Եվրոպական պաշտպանության գործակալությունը (EDA) անցյալ շաբաթ հայտնեց, որ ԵՄ-ում պաշտպանության ծախսերը 2025 թվականին տարեկան աճել են 20%-ով՝ հասնելով 418 միլիարդ եվրոյի։
Գերմանիան աշխատում է իր պաշտպանական ոլորտը վերանայելու ուղղությամբ՝ առաջիկա տարիներին պաշտպանական ներդրումների համար ազատելով ավելի քան 500 միլիարդ եվրո։
2025 թվականին Գերմանիան իր պաշտպանական ծախսերի մեծ մասը ազատեց սահմանադրական պարտքի արգելքից, որը կառուցվածքային դեֆիցիտը սահմանափակում է ՀՆԱ-ի 0.35%-ով։
Բյուջեի հիմնական 109.7 միլիարդ եվրոյից բացի, զինված ուժերի համար նախատեսված հատուկ ֆոնդից կտրամադրվի ևս 30 միլիարդ եվրո։
Նախագիծը նախատեսում է հետագա աճ՝ մինչև 153.9 միլիարդ եվրո 2028 թվականին, 162.9 միլիարդ եվրո 2029 թվականին և 183.7 միլիարդ եվրո 2030 թվականին։
Այս տարի Բեռլինը պատրաստվում է ծախսել 83 միլիարդ եվրո, որից ևս 25.5 միլիարդ եվրո կհատկացվի հատուկ ֆոնդին։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն վերջերս գովաբանեց Գերմանիայի նպատակը՝ մինչև 2029 թվականը պաշտպանության վրա ծախսել ՀՆԱ-ի 3.5%-ը՝ այն անվանելով «անսովոր նվաճում»։
Գերմանիայի 2027 թվականի ընդհանուր բյուջեից մոտ 11.6 միլիարդ եվրո նախատեսված է Ուկրաինային Ռուսաստանի ագրեսիվ պատերազմի դեմ աջակցելու համար։
Բյուջեի նախագիծը դեռևս պահանջում է խորհրդարանի հաստատում և կարող է փոփոխվել օրենսդիրների կողմից մինչև այս տարվա վերջին վերջնական քվեարկությունը։
Բաց մի թողեք
Թուրքիայում Զելենսկուն թույլ չեն տա ելույթ ունենալ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում
Մեծ Բրիտանիայի կործանիչները Նորվեգական ծովի վրայով ռուսական ինքնաթիռ են խփել ավիակիրի մոտ
Նորվեգիան հրապարակել է թագաժառանգ Մետտե-Մարիտի առաջին լուսանկարը թոքերի փոխպատվաստումից հետո