Բուլղարիայի բյուջետային ճգնաժամ. Ռեկորդային ծախսեր, ռեկորդային պարտք, բայց բարեփոխումների բացակայություն

«Հնարավորինս բարենպաստ մակրոտնտեսական միջավայրում բյուջեի փչացումը ֆինանսական, քաղաքական և սոցիալական աղետ է»
ՍՈՖԻԱ – Բուլղարիայի նոր կառավարությունը բախվում է նույն թակարդներին, որոնք տապալեցին իր նախորդին, և բյուջեները քաղաքական գլխացավանք են դառնում եվրոգոտու նորագույն անդամի համար։
Անցյալ չորեքշաբթի ֆինանսների նախարար Գալաբ Դոնևը խորհրդարանին ներկայացրեց Բուլղարիայի 2026 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը՝ կանխատեսելով ՀՆԱ-ի 5.7%-ի կամ 7.2 միլիարդ եվրոյի դեֆիցիտ, որը ամենաբարձրն է գրեթե երեք տասնամյակի ընթացքում և ամենաբարձրը եվրոգոտու տարածքում։
Պետական պարտքը, կանխատեսումների համաձայն, կհասնի 50.5 միլիարդ եվրոյի մինչև 2028 թվականը, իսկ ծախսերը կավելանան գրեթե 20%-ով՝ համեմատած 2025 թվականի հետ։
Դոնևը դեֆիցիտը ներկայացրել է որպես ժառանգված։ «Բյուջեն այսպես է թվում, քանի որ ցույց է տալիս, թե ինչ է թաքնված եղել տարիներ շարունակ», – ասել է նա bTV հեռարձակողին՝ ենթադրելով, որ նախորդ կառավարությունները թաքցրել են պետական ֆինանսների իրական վիճակը՝ եվրոգոտու անդամակցության հարկաբյուջետային չափանիշներին համապատասխանելու համար։
Նա ասաց, որ առանց նախագծում արդեն ներառված ուղղիչ միջոցառումների, դեֆիցիտը կհասներ ՀՆԱ-ի 7.4%-ի։
Նրա քննադատները չեն համոզվել։ Բուլղարիայի Ֆինանսական խորհուրդը (ԲՖԽ), անկախ մարմինը, որը պատասխանատու է պետական ֆինանսների մոնիթորինգի համար, հայտարարել է, որ բյուջեն հիմնված է «կոսմետիկ ծախսերի շտկումների և ագրեսիվ պարտքային ֆինանսավորման վրա, այլ ոչ թե իրական բարեփոխումների»։
Խորհուրդը հավելեց, որ մինչև 2028 թվականը եվրոգոտու 3% դեֆիցիտի կանոնին հասնելու ուղին հիմնված է լավատեսական ենթադրությունների, այլ ոչ թե կառուցվածքային փոփոխությունների վրա, և քանի որ տոկոսավճարները, որոնք կանխատեսվում է, որ մինչև 2028 թվականը կհասնեն տարեկան 1.78 միլիարդ եվրոյի (2022 թվականի 350 միլիոն եվրոյից պակասի համեմատ), պարտքի սպասարկումը ավելի ու ավելի շատ կգերազանցի կրթության և առողջապահության վրա ծախսերը։
Մեկ թիվ արտացոլում է անհավասարակշռությունը։ Կառավարության գլխավոր զսպման միջոցը՝ պետական կառավարման ոլորտում անձնակազմի ծախսերի 10%-ով կրճատումը սեպտեմբերից սկսած՝ կխնայի 85 միլիոն եվրո, սակայն ընդհանուր ծախսերը դեռևս կավելանան 9.3 միլիարդ եվրոյով։ ԲՖԽ-ն զգուշացրեց, որ ցանկացած ազդեցություն կթուլանա պետական ծառայողների աշխատավարձը պաշտպանելու համար նախատեսված փոխհատուցողական աշխատավարձերի բարձրացումներով։
Աջ կենտրոնամետ «Դեմոկրատական Բուլղարիա» կուսակցությունը դեֆիցիտը համեմատեց Ժան Վիդենովի կառավարության հետ՝ 1990-ականների վերջի մի ժամանակահատված, որն ավարտվեց հիպերինֆլյացիայով, դատարկ դարակներով և արժույթի փլուզմամբ, որը կայունացվեց միայն Արժույթի միջազգային հիմնադրամի փրկարարական ծրագրի և արժութային խորհրդի միջոցով։
Պատգամավոր Մարտին Դիմիտրովը հինգշաբթի օրը զգուշացրեց, որ դեֆիցիտը կարող է հանգեցնել «ռումինական սցենարի». երկիրը, որը մի ժամանակ ֆինանսական կարգապահության մոդել էր, տեսել է իր դեֆիցիտի աճը մինչև ՀՆԱ-ի 7.7%-ը, կառավարության փլուզումը խնայողության կրճատումների պատճառով, և արժույթի կտրուկ թուլացումը։
Դեֆիցիտի պարադոքսը
Ամենասուր քննադատությունը կառուցվածքային է։ Շուկայական տնտեսագիտության ինստիտուտի տվյալներով՝ Բուլղարիան ունի իր ամենամեծ խաղաղ ժամանակների դեֆիցիտը այնպիսի պայմաններում, որոնց կնախանձեր ցանկացած ֆինանսների նախարար՝ ԵՄ-ում ամենացածր գործազրկությունը, աշխատավարձի ամենաարագ աճը և տնային տնտեսությունների ռեկորդային սպառումը։
«Հնարավոր ամենաբարենպաստ մակրոտնտեսական միջավայրում բյուջեի փչացումը ֆինանսական, քաղաքական և սոցիալական աղետ է», – գրել է ինստիտուտը՝ պնդելով, որ հարկաբյուջետային քաղաքականությունը կրում է Բուլղարիայի գնաճի մեղքի առնվազն կեսը՝ դեռևս գրեթե կրկնակի գերազանցելով եվրոգոտու միջին ցուցանիշը, չնայած հունիսին այն թուլացավ մինչև 5.3%։
Բյուջեն արդեն իսկ երկու բողոքի ակցիա է առաջացրել։ Հունիսի 27-ին հարյուրավոր մարդիկ հավաքվեցին Նախարարների խորհրդի դիմաց՝ վարչապետ Ռումեն Ռադևի պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր առաջին ցույցի ժամանակ։ Հաջորդ օրը երկու հիմնական արհմիութենական կոնֆեդերացիաները կազմակերպեցին իրենց սեփական բողոքի ակցիան՝ դեմ լինելով անձնակազմի ծախսերի կրճատմանը։
Հենց բյուջեն էր, որը 2025 թվականի դեկտեմբերին վերջ դրեց նախորդ Ժելյազկովի կառավարությանը, որը տապալվեց հարկերի բարձրացման դեմ զանգվածային բողոքի ցույցերի արդյունքում՝ չնայած ՀՆԱ-ի ընդամենը 3%-ի դեֆիցիտին։
Ռադևը, որն այն ժամանակ դեռ նախագահ էր, հրապարակավ կոչ արեց հրաժարական տալ։ Յոթ ամիս անց նրա սեփական բյուջեն կանխատեսում է այդ մակարդակի գրեթե կրկնակի դեֆիցիտ։
Եվրոպական չափում
ԵՄ խորհուրդը հունիսի 25-ին պաշտոնապես հաստատեց, որ «Բուլղարիայում գոյություն ունի չափազանց դեֆիցիտ՝ դեֆիցիտի չափանիշը չպահպանելու պատճառով», ինչը առաջին դեպքն է, երբ եվրոգոտու նոր անդամը միանալուց անմիջապես հետո ենթարկվում է հարկաբյուջետային հսկողության։
ԵՄ տնտեսական հանձնակատար Վալդիս Դոմբրովսկիսը նշեց, որ «այս տարվանից սկսած ՀՆԱ-ի 3%-ից բարձր գերազանցումը այլևս չի բացատրվում պաշտպանության լրացուցիչ ծախսերով»։
Ֆրանսիան, Իտալիան և ևս ութ անդամ պետություններ գտնվում են նմանատիպ ընթացակարգերի ներքո, սակայն Բուլղարիայի դիրքորոշումն ավելի նուրբ է. Հանձնաժողովը 2026 թվականի համար կանխատեսել էր 4.1% դեֆիցիտ, ինչը զգալիորեն ցածր է այժմ առաջարկվող 5.7%-ից: Սոֆիան մինչև հոկտեմբերի 15-ը ժամանակ ունի ուղղիչ միջոցառումներ ներկայացնելու համար:
Բաց մի թողեք
Եթե մինչև ուրբաթ Արարատցեմենտը չվերագործարկվի, երկրում շինարարությունը կկանգնի
Անցանկալի է, որ բիզնես գործունեության անհաջող փորձը ներկայացվեր այնպես, թե Հայաստանի ու Իրանի քաղաքացիները տարաձայնություններ ունեն
6-8 ամսում ՀԷՑ-ի՝ մոտ 400 մլն դոլար ֆինանսական պարտավորություններից վաղաժամկետ մարվել է 50 մլն-ը. Պետրոսյան