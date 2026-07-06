06/07/2026

EU – Armenia

Թուրքիան ամրապնդել է իր առաջատար դերը ՆԱՏՕ-ում․ Էրդողանը հանդիպել է Ռյուտեի հետ. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 06/07/2026 1 min read

Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հանդիպել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեի հետ։

APA-ի թուրքական բյուրոյի հաղորդմամբ՝ այս տեղեկատվությունը տարածել է Թուրքիայի նախագահի աշխատակազմը։

Հանդիպումը տեղի է ունեցել Անկարայում՝ ՆԱՏՕ-ի առաջնորդների գագաթնաժողովից առաջ։

Անկարայում տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսում լրագրողների հարցերին պատասխանելով՝ Մարկ Ռյուտեն նշել է, որ Թուրքիան ամրապնդել է իր առաջատար դերը ՆԱՏՕ-ում։ Ռյուտեն ընդգծել է Թուրքիայի նվաճումները պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտում։

Նա նշել է, որ վերջին տարիներին Թուրքիան արագ զարգացում է ապրել այս ոլորտում, և ներկայումս մոտ 3000 ընկերություն արտադրում է ՆԱՏՕ-ի ուժերին անհրաժեշտ ռազմական տեխնիկա։

Բաց մի թողեք

1 min read

Թուրքիայում Զելենսկուն թույլ չեն տա ելույթ ունենալ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Իվանիշվիլին պետք է տապալվի» հայտարարության համար դատապարտվել է Վրաստանի ՊՆ նախկին նախարարը. Լուսանկար

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանի դեսպանը կանչվել է Ադրբեջանի ԱԳՆ. նրան հանձնվել է բողոքի նոտա

06/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Քոլեջների ընդունելության նոր կարգ է սահմանվել․ ինչ է պետք իմանալ

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի՞նչ մեղադրանք է առաջադրվել Գագիկ Ծառուկյանին, ձերբակալվել է ու կներկայացվի դատարան՝ կալանքի համար

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թուրքիայում Զելենսկուն թույլ չեն տա ելույթ ունենալ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող առանձնատնից առգրավվել է 3 առյուծ և 1 վագր․ ՔԿ

06/07/2026 infomitk@gmail.com