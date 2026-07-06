Թուրքիան ամրապնդել է իր առաջատար դերը ՆԱՏՕ-ում․ Էրդողանը հանդիպել է Ռյուտեի հետ. Լուսանկար

Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հանդիպել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեի հետ։
APA-ի թուրքական բյուրոյի հաղորդմամբ՝ այս տեղեկատվությունը տարածել է Թուրքիայի նախագահի աշխատակազմը։
Հանդիպումը տեղի է ունեցել Անկարայում՝ ՆԱՏՕ-ի առաջնորդների գագաթնաժողովից առաջ։
Անկարայում տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսում լրագրողների հարցերին պատասխանելով՝ Մարկ Ռյուտեն նշել է, որ Թուրքիան ամրապնդել է իր առաջատար դերը ՆԱՏՕ-ում։ Ռյուտեն ընդգծել է Թուրքիայի նվաճումները պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտում։
Նա նշել է, որ վերջին տարիներին Թուրքիան արագ զարգացում է ապրել այս ոլորտում, և ներկայումս մոտ 3000 ընկերություն արտադրում է ՆԱՏՕ-ի ուժերին անհրաժեշտ ռազմական տեխնիկա։
Բաց մի թողեք
Թուրքիայում Զելենսկուն թույլ չեն տա ելույթ ունենալ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում
«Իվանիշվիլին պետք է տապալվի» հայտարարության համար դատապարտվել է Վրաստանի ՊՆ նախկին նախարարը. Լուսանկար
Ռուսաստանի դեսպանը կանչվել է Ադրբեջանի ԱԳՆ. նրան հանձնվել է բողոքի նոտա