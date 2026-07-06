«Իվանիշվիլին պետք է տապալվի» հայտարարության համար դատապարտվել է Վրաստանի ՊՆ նախկին նախարարը. Լուսանկար

Թբիլիսիի քաղաքային դատարանը Վրաստանի նախկին պաշտպանության նախարար Բաչո Ախալայային դատապարտել է երկու տարի վեց ամսվա բանտարկության՝ Վրաստանի գործող իշխանության տապալման հրապարակային կոչերի համար:
Այս մասին հաղորդում է Georgia Today պարբերականը:
Վճիռը հրապարակել է քաղաքային դատարանի դատավոր Ռոմեո Տկեշելաշվիլին: Ախալայան մեղադրվում է այն բանում, որ 2026 թվականի փետրվարի 16-ի դատական նիստում հայտարարել է, որ կառավարող «Վրացական երազանք – ժողովրդավարական Վրաստան» կուսակցության հիմնադիր Բիձինա Իվանիշվիլին պետք է տապալվի: Ախալայան ինքը դատավճռի հրապարակման պահին դատարանում ներկա չի եղել:
Ախալայան, որը Վրաստանի պաշտպանության նախարարի պաշտոնն զբաղեցրել է 2009-2012 թթ.՝ նախկին նախագահ Միխեիլ Սաակաշվիլիի կառավարման ժամանակ, ձերբակալվել է 2025 թվականի դեկտեմբերին: Նրան առաջադրվել է մեղադրանք 2025 թվականի հոկտեմբերի 4-ին Թբիլիսիի նախագահական պալատի վրա գրոհ կազմակերպելու համար: Հետաքննության տվյալներով՝ նա հեռախոսով համակարգել է հոկտեմբերի 4-ի զանգվածային հանրահավաքի կազմակերպիչների գործողությունները: Այդ գործով վճիռ դեռևս չի կայացվել:
Բաց մի թողեք
Թուրքիայում Զելենսկուն թույլ չեն տա ելույթ ունենալ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում
Թուրքիան ամրապնդել է իր առաջատար դերը ՆԱՏՕ-ում․ Էրդողանը հանդիպել է Ռյուտեի հետ. Լուսանկար
Ռուսաստանի դեսպանը կանչվել է Ադրբեջանի ԱԳՆ. նրան հանձնվել է բողոքի նոտա