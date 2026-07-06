06/07/2026

EU – Armenia

«Իվանիշվիլին պետք է տապալվի» հայտարարության համար դատապարտվել է Վրաստանի ՊՆ նախկին նախարարը. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 06/07/2026 1 min read

Թբիլիսիի քաղաքային դատարանը Վրաստանի նախկին պաշտպանության նախարար Բաչո Ախալայային դատապարտել է երկու տարի վեց ամսվա բանտարկության՝ Վրաստանի գործող իշխանության տապալման հրապարակային կոչերի համար:

Այս մասին հաղորդում է Georgia Today պարբերականը:

Վճիռը հրապարակել է քաղաքային դատարանի դատավոր Ռոմեո Տկեշելաշվիլին: Ախալայան մեղադրվում է այն բանում, որ 2026 թվականի փետրվարի 16-ի դատական ​​նիստում հայտարարել է, որ կառավարող «Վրացական երազանք – ժողովրդավարական Վրաստան» կուսակցության հիմնադիր Բիձինա Իվանիշվիլին պետք է տապալվի: Ախալայան ինքը դատավճռի հրապարակման պահին դատարանում ներկա չի եղել:

Ախալայան, որը Վրաստանի պաշտպանության նախարարի պաշտոնն զբաղեցրել է 2009-2012 թթ.՝ նախկին նախագահ Միխեիլ Սաակաշվիլիի կառավարման ժամանակ, ձերբակալվել է 2025 թվականի դեկտեմբերին: Նրան առաջադրվել է մեղադրանք 2025 թվականի հոկտեմբերի 4-ին Թբիլիսիի նախագահական պալատի վրա գրոհ կազմակերպելու համար: Հետաքննության տվյալներով՝ նա հեռախոսով համակարգել է հոկտեմբերի 4-ի զանգվածային հանրահավաքի կազմակերպիչների գործողությունները: Այդ գործով վճիռ դեռևս չի կայացվել:

Բաց մի թողեք

1 min read

Թուրքիայում Զելենսկուն թույլ չեն տա ելույթ ունենալ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թուրքիան ամրապնդել է իր առաջատար դերը ՆԱՏՕ-ում․ Էրդողանը հանդիպել է Ռյուտեի հետ. Լուսանկար

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանի դեսպանը կանչվել է Ադրբեջանի ԱԳՆ. նրան հանձնվել է բողոքի նոտա

06/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Քոլեջների ընդունելության նոր կարգ է սահմանվել․ ինչ է պետք իմանալ

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի՞նչ մեղադրանք է առաջադրվել Գագիկ Ծառուկյանին, ձերբակալվել է ու կներկայացվի դատարան՝ կալանքի համար

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թուրքիայում Զելենսկուն թույլ չեն տա ելույթ ունենալ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող առանձնատնից առգրավվել է 3 առյուծ և 1 վագր․ ՔԿ

06/07/2026 infomitk@gmail.com