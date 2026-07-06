06/07/2026

EU – Armenia

Խոշոր ու ողբերգական ավտովթար՝ Արագածոտնում․ երեք զոհ կա. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 06/07/2026 1 min read

Այսօր՝ հուլիսի 6-ին, խոշոր ու ողբերգական ավտովթար է տեղի ունեցել Արագածոտնի մարզում։

Ժամը 17:40-ի սահմաններում Գյումրի-Արտենի ավտոճանապարհին, Գետափ գյուղի վարչական տարածքում բախվել են «ՎԱԶ 21099» մակնիշի ավտոմեքենան և «Volvo» մակնիշի բեռնատարը, ինչի հետևանքով երկու ավտոմեքենաներն էլ հայտնվել են դաշտում, իսկ բեռնատարը՝ կողաշրջվել։

Ինչպես դեպքի վայրից հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, վթարի հետևանքով 3 հոգի տեղում մահացել են։

Դեպքի վայր է ժամանել նաև ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Թալինի բաժնի օպերատիվ խումբը՝ օրվա պատասխանատու հերթապահի գլխավորությամբ։Վթարի մասին ոստիկանության Թալինի բաժնից տեղեկությունը փոխանցվել է ՀՀ Քննչական կոմիտեի Արագածոտնի մարզային քննչական վարչության Թալինի քննչական բաժին, որտեղից ժամանել է քննչական խումբը՝ վարչության պետ Արթուր Մնոյանի, վարչության պետի տեղակալ Հրաչ Դավթյանի, Թալինի քննչական բաժնի պետ Արտակ Պետրոսյանի և օրվա պատասխանատու հերթապահ քննիչի գլխավորությամբ։Վթարի փաստով Թալինի քննչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որտեղ էլ պարզվում են վարորդների և մահացածների ինքնությունը։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Ովքե՞ր կլինեն նոր խորհրդարանի պատգամավորները

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպական խորհրդարանում բարձրացվել է Ավետիք Չալաբյանի կալանավորման հարցը

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ է փոխանցել Միշուստինը Փաշինյանին՝ Պուտինի անունից

06/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Քոլեջների ընդունելության նոր կարգ է սահմանվել․ ինչ է պետք իմանալ

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի՞նչ մեղադրանք է առաջադրվել Գագիկ Ծառուկյանին, ձերբակալվել է ու կներկայացվի դատարան՝ կալանքի համար

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թուրքիայում Զելենսկուն թույլ չեն տա ելույթ ունենալ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող առանձնատնից առգրավվել է 3 առյուծ և 1 վագր․ ՔԿ

06/07/2026 infomitk@gmail.com