06/07/2026

EU – Armenia

Ֆլեշի Արմենը հրամայել է վերացնել խասկիին եւ նրա ձագերին․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 06/07/2026 1 min read

Փարաքարում, «Լիա գարդեն» սրահի հարեւանությամբ գտնվող բենզալցակայանի մոտ թափառական խասկի էր ապրում իր ձագերով: Նրան երկար ժամանակ կերակրում էին Արմավիրի կենդանասերները:

Օրերս նրանց լուր է հասել, որ բենզալցակայանների տնօրեն Արմեն Հարությունյանը, որը հանրությանը հայտնի է որպես Ֆլեշի Արմեն, վերացրել է խասկիին եւ նրա ձագերին: Ավելի ճիշտ՝ հանձնարարել է իր անվտանգության ծառայության Հակոբ անունով պետին` հեռացնել կենդանուն, ձագերով հանդերձ, տարածքից եւ վերացնել:

«Կերով խաբել են, մտցրել են ավտո, տարել են անհայտ ուղղությամբ: Պարզ չի՞, որ տարել են, մի տեղ գյուլլել են, էլ ի՞նչ պետք է անեին էդ վայրենիները շանը», – հարցնում է կենդանապաշտպան «Դոգմա» կազմակերպության ներկայացուցիչ Գոհար Տեր-Անտոնյանը:

«Ձեր տեղեկությունը չի համապատասխանում իրականությանը: ես ձեզ կզանգեմ», – «Հրապարակին» ասաց անվտանգության պետ Հակոբը եւ, իհարկե, չզանգեց: Նաեւ դադարեց մեր զանգերին պատասխանել:

Կենդանապաշտպանները դիմել են ոստիկանություն, պահանջելով պատասխանատվության ենթարկել Արմեն Հարությունյանին եւ նրա աշխատակցին: Նաեւ ներկայացրել են հեռախոսազրույցի ձայնագրություն, որում Արմեն Հարությունյանը նրանց ասում է. «Լավ եմ արել, վերացրել եմ, ս-ր եղեք ստուց»:

«Ոստիկանները մեր ներկայությամբ զանգեցին Հակոբ անունով անձնավորությանը, եւ նա համարյա նույն լկտի պատասխանը տվեց ոստիկանության աշխատողներին, ցույց տալով, որ ինչ կուզեն կանեն», – ասում է Գոհար Անտոյանը:

Արմեն Հարությունյանը «ԱՐՄ ՊԵՏՐՈԼ» ՍՊԸ-ի հիմնադիրն ու տնօրենն է, իսկ այդ ընկերությունը կապակցված է եղել «Ֆլեշ» ապրանքանիշի հետ: Ի դեպ, Արմեն Հարությունյանը ներգրավված է բենզալցակայանի տարածքում առանց համապատասխան թույլտվության շինարարություն իրականացնելու գործով:

Նրան մեղադրում են այն բանում, որ 2023 թվականի մայիսին Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի Իսակովի պողոտայի 32/1 հասցեում գտնվող բենզալացակայանի տարածքում, առանց համապատասխան թույլտվության, կատարել է շինարարական աշխատանքներ։

Ֆլեշի Արմենը հրամայել է վերացնել խասկիին եւ նրա ձագերին

Բաց մի թողեք

1 min read

Թուրքիայում Զելենսկուն թույլ չեն տա ելույթ ունենալ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանը «չեղարկում» է իրանա – ամերիկյան բանակցությունները

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեծ սկանդալ՝ 2026-ի մունդիալում․ Թրամփն այստեղ էլ «միջամտեց»

06/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Թուրքիայում Զելենսկուն թույլ չեն տա ելույթ ունենալ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող առանձնատնից առգրավվել է 3 առյուծ և 1 վագր․ ՔԿ

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆլեշի Արմենը հրամայել է վերացնել խասկիին եւ նրա ձագերին․ Լուսանկար

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բուլղարիայի բյուջետային ճգնաժամ. Ռեկորդային ծախսեր, ռեկորդային պարտք, բայց բարեփոխումների բացակայություն

06/07/2026 infomitk@gmail.com