08/07/2026

EU – Armenia

Նման մարդկանց վերջը շատ ավելի ծանր է լինելու

infomitk@gmail.com 08/07/2026 1 min read

Ասել եմ բազմիցս.

Արցախը հանձնող անձից/քաղաքական թիմից սպասեք ամեն ինչ… Սահմանադրություն, Եկեղեցի, սրբազաններ, ցեղասպանության հիշատակ, պատմություն, ավանդույթներ, ընտանիք. անարգում են ամեն բան:

Հայաստանը գրավված է թշնամու կողմից՝ դրանից բխող բոլոր հետևանքներով…

Այսօր՝ բացահայտ կեղծված ընտրություններից հետո, այլանդակ քաղաքական այլասերվածության ենք ականատես լինում:
Բացարձակ իրավական ամենաթողություն և պետական բոլոր ինստիտուտների տոտալ վերահսկողության։

2020թ-ի փետրվարից զրո հարաբերություն ունեմ Գագիկ Ծառուկյանի հետ:
Հանդիպել ենք մեկ անգամ Փարիզում, երբ եկել էր ըմբշամարտի մրցումները դիտելու:

Հայտնի է, որ նույն քաղաքական հայացքների կրող չենք: Առհասարակ, շատ տարբեր ենք մեր մոտեցումներում թե՛ քաղաքականության մեջ, թե՛ սպորտում:

Այն, ինչ այսօր արվեց Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ, այլանդակություն է։

Եվ սա միայն նրան չի վերաբերում, այլ ցույց է տալիս պետության կողմից տարրական մարդկային վերաբերմունքի բացակայությունն իր քաղաքացու հանդեպ։

Տասնյակ ուժայիններով գետնել 70-ամյա մարդուն՝ իր տանը, երբ նա միայնակ է, չի դիմադրում և պատրաստ է հանգիստ ենթարկվել օրինական պահանջներին, ստորության գագաթնակետն է։
Սա հիվանդ, բարոյազուրկ և թույլ մարդկանց փորձն է՝ ուժի ցուցադրությամբ քողարկելու սեփական ոչնչությունը։

Նման մարդկանց վերջը շատ ավելի ծանր է լինելու:

Արսեն Ջուլֆալակյանի էջից

Բաց մի թողեք

1 min read

Թուրքիան և Հայաստանը դիվանագիտական հարաբերություններ կհաստատե՞ն

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սա է Նիկոլ Փաշինյանի տարերքը․․․ Սա հրապարակային հաշվեհարդար է նաև մեզ հետ. Լուսանկար

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նախկինում հերքում էին քաղաքական ճնշումները, հիմա՝ հայտարարում դրանց մասին

08/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Թրամփը հրամայել է հարվածել Իրանին․ սարսափելին սկսվեց նորից

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արքայազն Հարրին պարտվեց Լոնդոնի Բարձրագույն դատարանում Associated Newspapers-ի դեմ գաղտնիության գործով

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՆԱՏՕ-ն պետք է ավելի եվրոպական դառնա

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսպանիայի կարողությունների աճը կարող է չպաշտպանել նրան ՆԱՏՕ-ի ծախսերի ճնշումից

08/07/2026 infomitk@gmail.com