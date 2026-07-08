ԵՄ-ի կողմից անասնապահական ֆերմերներին աջակցելու ծրագիրը կլիմայական խնդիրը վերաձևակերպում է որպես ռազմավարական ակտիվ

Տարիներ շարունակ ԵՄ-ն իր կովերին, խոզերին և հավերին հիմնականում վերաբերվել է որպես կրճատվող արտանետումների աղբյուր։ Երեքշաբթի օրը Եվրոպական հանձնաժողովը նրանց նոր պաշտոն տվեց։ Այժմ ԵՄ-ն ասում է, որ անասնապահությունը կարևորագույն ենթակառուցվածք է։
Ստրասբուրգում ներկայացված նրա պաշտոնական անասնապահական ռազմավարությունը հիմնված է անվտանգության քաղաքականության բառապաշարի վրա։ Նախիրները հիմք են հանդիսանում «ռազմավարական ինքնավարության»։ Արածեցնող կենդանիները պաշտպանում են արևելյան թևում հողերի լքվածությունից։ Սննդի արտադրությունը «պատրաստվածություն» է։ ԵՄ գյուղատնտեսական արտանետումների մոտ երկու երրորդի համար պատասխանատու ոլորտը, որն օգտագործում է իր հողերի մեկ երրորդը, այլևս կառավարման խնդիր չէ, այլ պաշտպանելու ակտիվ։
«Անասնապահությունը միայն գյուղատնտեսության մասին չէ», – լրագրողներին ասաց Հանձնաժողովի համախմբվածության և բարեփոխումների գծով գործադիր փոխնախագահ Ռաֆայելե Ֆիտտոն։ «Խոսքը մրցունակության մասին է, խոսքը սննդի անվտանգության մասին է… և խոսքը Եվրոպայի ապագայի մասին է»։
Գյուղատնտեսության հանձնակատար Քրիստոֆ Հանսենն ասել է, որ ոլորտը «դեռևս հաջողության պատմություն է», որը ապահովում է 7 միլիոն աշխատատեղ և տարեկան ստեղծում է 400 միլիարդ եվրո (չհաշված ներմուծումից 37 միլիարդ եվրոյով ավելի արտահանումը): Սակայն այժմ այն «վտանգի տակ է»: Հանսենն ասել է, որ անասնապահության թիվը նվազում է: Դատարկ գյուղատնտեսական հողերը, «հատկապես արևելյան սահմանին, անվտանգության խնդիր են»:
Երբեք տեղի ունեցած սպանդ
Կես տասնամյակ առաջ Եվրոպան քննարկում էր, թե արդյոք միտումնավոր կրճատել իր նախիրները՝ բնության և կլիմայի անունից:
Նիդեռլանդներում ազոտի աղտոտման վերաբերյալ դատարանի որոշումները կառավարությանը դրդեցին գնել ֆերմաները: Սկզբնական ծրագրերը նախատեսում էին մինչև մեկ երրորդի կրճատում: Իռլանդիայում կառավարության արտահոսած մի փաստաթղթում նախատեսվում էր սպանդել 200,000 կով՝ կլիմայական նպատակներին հասնելու համար:
Տրակտորներ, որոնք կայանված էին Եվրախորհրդարանի շրջանի մոտ՝ Բրյուսելում ֆերմերների բողոքի ցույցի ժամանակ: | Նիկոլաս Տուկատ/AFP via Getty Images
Ֆերմերների համար ազոտի կանոնները, մեթանի նպատակները և թունաքիմիկատների կրճատումները միաձուլվեցին մեկ հարձակման մեջ: Կովը դարձել էր եվրոպական գյուղատնտեսության մեջ առկա ամեն ինչի խորհրդանիշը, և շատ ֆերմերներ այն համարում էին իրենց կենսակերպի վրա ուղղակի հարձակում: Այնուհետև եկան տրակտորները։
2024 և 2025 թվականներին եվրոպական մայրաքաղաքներում տեղի ունեցած բողոքի ցույցերը կոտրեցին «Կանաչ գործարքի»՝ ԵՄ-ի կլիմայական օրակարգի քաղաքական կամքը: Հանձնաժողովը դադարեցրեց իր գյուղատնտեսական աշխատանքների մեծ մասը և խոստացավ քաղաքականությունը պայմաններից ուղղորդել խթանների:
Երեքշաբթի օրը Հանձնաժողովը կիրառեց այդ խոստումը եվրոպական գյուղատնտեսության ամենավիճարկվող անկյունում: Ռազմավարությունը չի հարցնում, թե արդյոք Եվրոպան չափազանց շատ կենդանիներ ունի: Այն չափազանց քիչ կենդանիների առկայությունը դիտարկում է որպես սպառնալիք:
Վերցրեք մեթանը, որը անասնապահական ոլորտի գյուղատնտեսական արտանետումների մեծ մասն է կազմում: Ինչպես եք այն հաշվարկում, վիճարկվել է տարիներ շարունակ:
Մեթանը շատ ավելի շատ ջերմություն է որսում, քան ածխաթթու գազը, բայց անհետանում է մեկ տասնամյակի ընթացքում, մինչդեռ CO2-ը մնում է դարեր շարունակ: Անասնապահության լոբբիստները պնդում են, որ կայուն նախիրը քիչ նոր տաքացում է ավելացնում, և որ հաշվարկի սովորական եղանակը չափազանցնում է դրա ազդեցությունը: Իռլանդիան և Նոր Զելանդիան՝ կաթնամթերքի և տավարի մսի երկու հզոր արտադրողներ, այս հարցը առաջ են մղել միջազգային ատյաններում:
Ռազմավարությունը թեքվում է նրանց կողմը։ Մեթանի վերաբերյալ դրա պատասխանը նպատակ չէ, այլ չափման նախագիծ. արտանետումները հաշվարկվում են ֆերմայի մակարդակով բավականաչափ մանրամասն՝ խրախուսելու համար այն ֆերմերին, որը փոխում է կերային հավելումները կամ բուծում ցածր արտանետումներով անասուններ։ Ռազմավարությունը խոսում է անասունների մեթանի «կենսածին» բնույթի մասին, այն գաղափարի մասին, որ կովի աղիքներից եկող գազը բնական ածխածնային ցիկլի մի մասն է, այլ ոչ թե բրածո վառելիքի արտանետում, ինչը լոբբիստների փաստարկն է։ Պաշտոնյաները պնդում են, որ սա ճշգրտություն է, այլ ոչ թե հաշվապահական հնարք։
Սակայն կանաչ խմբերը համաձայն չեն, և ավելի քան 30-ը, այդ թվում՝ Greenpeace-ը և Եվրոպական շրջակա միջավայրի բյուրոն, անցյալ ամիս նամակներ են գրել Հանսենին այն մոտեցումների դեմ, որոնք «նվազեցնում» են անասունների ազդեցությունը՝ մեջբերելով գիտնականներին, որոնք ասում են, որ մեթանը հավասարապես տաքացնում է մոլորակը՝ անկախ նրանից, թե այն գալիս է կովի, թե խողովակաշարից։
Greenpeace-ի ԵՄ գյուղատնտեսական քաղաքականության տնօրեն Մարկո Կոնտիերոն ասել է, որ հանձնաժողովը, կարծես, պատրաստ է ընդունել Իռլանդիայի և Նոր Զելանդիայի կողմից նախընտրելի նույն հաշվապահական հաշվառումը՝ ֆերմերային կենդանիներից եկող մեթանը որակելով որպես բնական՝ խուսափելու համար այն խորը կրճատումներից, որոնց ոլորտը երկար ժամանակ դիմադրել է։ Նա Հանձնաժողովի կողմից «այս տեսակի ցանկալի մտածողությունը» որակեց որպես «սկանդալ»։
Վճարում, ոչ թե վերահսկողություն
Ռազմավարությունը ենթադրում է, որ ոլորտի անկումը կարող է վերացվել և դրա ազդեցությունը կրճատվել՝ ամբողջությամբ խթանների և տեխնոլոգիական լուծումների միջոցով։
Հանձնաժողովի պաշտոնյաները սա անվանում են ռեալիզմ։ Ռազմավարության համաձայն՝ անասնապահական ոլորտը կարիք ունի 18 միլիարդ եվրոյի ներդրումների, որոնք այն չի կարող հայթայթել, և նոր պարտադրանքների կուտակումը կավարտի արդյունաբերության թուլացումը, որը տատանվում է ցածր շահույթի և ծերացող աշխատուժի տակ։
Բաց մի թողեք
ԵՄ-ն երկարաժամկետ բյուջեն ամրապնդելու համար դիտարկում է ավիատոմսերի և շաքարի հարկերը
Միացյալ Նահանգները կաշխատեն TRIPP երթուղին նաև Սև ծովի վրացական նավահանգիստներին կապելու ուղղությամբ
Պատմության մեջ խոշորագույն պետական գնումն են արել