08/07/2026

EU – Armenia

Տավուշի գյուղերից հեռանում են

infomitk@gmail.com 08/07/2026 1 min read

Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղերից գաղթը շարունակվում է։ Քանի որ Ռուսաստանում պատերազմ է, գաղթողներն այժմ չեն կարող մեկնել Ռուսաստան, հիմա էլ «գաղթում են» դեպի մայրաքաղաք, հիմնականում բնակություն են հաստատում Երեւանում, մայրաքաղաքի մոտակա բնակավայրերում։

Հրապարակ թերթը գրել է․ Չնայած գյուղերում որոշ ծրագրեր են իրականացվում, ճանապարհներ են ասֆալտապատվում, տուֆապատվում, պետական աջակցությամբ տներ են կառուցվում եւ այլն, սակայն գյուղացիների մեծ մասը եկամտի կայուն աղբյուր չունի` դա է մարզից մայրաքաղաք քոչելու պատճառը։ Կարկտահարությունը, երաշտը, ոռոգման ջրի բացակայությունը գյուղատնտեսությունը ոչ շահութաբեր են դարձրել, որից ստացած եկամտով հնարավոր չէ այլեւս գոյատեւել, ուստի շատ գյուղացիներ ստիպված փոխում են իրենց բնակավայրը` գալիս են Երեւան, որ աշխատանք գտնեն եւ կարողանան գոյատեւել, թեկուզ վարձու բնակարաններում ապրելով:

Բաց մի թողեք

1 min read

Մարզպետը հրահանգել է քանդել Բերդում իշխող կոալիցիան` չսպասելով 2027-ին

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սպորտի գործիչները չեն խոսում․ Լուսանկարներ

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

13-ժամյա խուզարկությունից հետո ինչո՞ւ է Արթուր Պողոսյանը ցուցադրում 70 ամյա Ծառուկյանի տապալման կադրերը

08/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Թրամփը հրամայել է հարվածել Իրանին․ սարսափելին սկսվեց նորից

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արքայազն Հարրին պարտվեց Լոնդոնի Բարձրագույն դատարանում Associated Newspapers-ի դեմ գաղտնիության գործով

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՆԱՏՕ-ն պետք է ավելի եվրոպական դառնա

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսպանիայի կարողությունների աճը կարող է չպաշտպանել նրան ՆԱՏՕ-ի ծախսերի ճնշումից

08/07/2026 infomitk@gmail.com