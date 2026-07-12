Թրամփը գովաբանում է Ալլահին և սպառնում է ոչնչացնել Իրանը

Նոր սպառնալիքներ են հնչում Թեհրանի ռեժիմի կողմից ԱՄՆ նախագահի դեմ մահափորձի թիրախավորման մասին հաղորդագրությունների ֆոնին։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ ամերիկյան զինված ուժերը պատրաստ են «լիովին ոչնչացնել և ոչնչացնել Իրանի բոլոր տարածքները»՝ ի պատասխան իր կյանքին սպառնացող սպառնալիքների։
Թրամփը գրառում է կատարել Truth Social-ում շաբաթ առավոտյան վաղ ժամերին։ Լրատվամիջոցների հաղորդագրությունները ցույց են տալիս, որ Թրամփը Իսրայելի իշխանություններից ստացել է հետախուզական տեղեկատվություն այն մասին, որ Իրանի ռեժիմը նրան սպանելու է թիրախավորում։
Գրառման մեջ նախագահը նշել է, որ «1000 հրթիռներ կողպված և լիցքավորված են և ուղղված են Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը», եթե ռեժիմը փորձի սպանել իրեն։
Նոր սպառնալիքները հնչում են Իրանի և ԱՄՆ-ի միջև հունիսին կնքված հրադադարի խափանման ֆոնին։ ԱՄՆ-ն այս շաբաթվա սկզբին նոր հարվածներ է հասցրել Իրանին՝ ի պատասխան Հորմուզի նեղուցի կարևորագույն ջրային ուղում նավագնացության վրա Իրանի հարձակումների։
Չորեքշաբթի օրը Թրամփը լրագրողներին ասել է, որ Իրանը դավադրություն է կազմակերպում իր դեմ։ «Նրանք ուզում են վերացնել ԱՄՆ առաջնորդին՝ ինձ», – ասաց նա։ «Ես բոլոր ցուցակներում եմ։ Ես տեսա այսօր առավոտյան, ես նրանց բոլոր ցուցակներում եմ։ Եվ մինչև հիմա, կարծում եմ, մի փոքր բախտավոր եմ եղել, բայց դա գուցե երկար չի տևի»։
Այնուամենայնիվ, Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև բանակցությունները շարունակվում են՝ չնայած վերջին ռազմական գործողություններին։
«Փառք Աստծո», – ավելացրեց ԱՄՆ նախագահը, ստորագրելով իր սոցցանցերի գրառումը։
Բաց մի թողեք
Մոջթաբա Խամենեին խոստացել է, որ Թեհրանը վրեժ կլուծի
Ինչպես է ԱՄՆ պետքարտուղարը հեռվից կառավարում Վենեսուելան․ NYT
Կիևի վրա ռուսական հրթիռային հարվածների հետևանքով վիրավորվել է առնվազն 11 մարդ