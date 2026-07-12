Եվրոպական ֆոնդային բորսաները պայքարում են Ուոլ Սթրիթի բանկերի դեմ առևտրի ապագայի համար

Ազդեցության համար արշավը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ ԵՄ-ի տասնամյակներ շարունակ ԱՄՆ ոճով ֆինանսական շուկա ստեղծելու ձգտման հետևում քաղաքական իմպուլսը թափ է հավաքում։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ/ԼՈՆԴՈՆ — Եվրոպայի ֆոնդային բորսաները պահանջում են, որ ֆինանսների նախարարությունները իրենց կողմը գրավեն այն բանում, ինչը նրանք համարում են գոյատևման համար պայքար՝ ընդդեմ ներդրումային բանկերի։
Քանի որ նրանց՝ Եվրոպայի ընկերություններին կանխիկ գումար ուղղորդելու բիզնեսը հարված է ստանում, ազգային ֆոնդային բորսաները գտնվում են կառավարության ամենաբարձր մակարդակի ականջի տակ, քանի որ երկրները հուսահատորեն փորձում են բարելավել իրենց տնտեսությունների առողջությունը։
Նրանք շուտով կտեսնեն, թե արդյոք իրենց արշավը հաջող կլինի։ ԵՄ ֆինանսների նախարարները ուրբաթ օրը հավաքվում են Բրյուսելում՝ քննարկելու շուկայական բարեփոխումների վերաբերյալ օրենսդրական բանակցությունների ժամանակացույցը, որը, բորսաները հույս ունեն, կներառի փոփոխություններ այն բանում, թե ինչպես են ներդրումային բանկերը կառավարում բաժնետոմսերի առևտուրը հանրային վայրերից հեռու։
Սակայն վարկային հսկաների, ինչպիսիք են Goldman Sachs-ը և JP Morgan-ը, համար սա քաղաքական ազդեցության համար պայքար է, այլ ոչ թե քաղաքականության խնդիր, որը պետք է լուծվի, և նրանք նույնպես ուժեղացնում են լոբբինգը՝ ապահովելու համար, որ բորսաները չհաղթեն առևտրի վերսկսման համար մղվող պայքարում։
Ազդեցության համար պայքարը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ ԵՄ-ի տասնամյակներ շարունակ ԱՄՆ ոճով ֆինանսական շուկա ստեղծելու ձգտման հետևում քաղաքական իմպուլսը թափ է հավաքում, հատկապես դաշինքի վեց խոշորագույն տնտեսությունների շրջանում։ Բորսաներն ու ներդրումային բանկերը կարող են օգտվել նախագծից, եթե այն հաջող լինի, քանի որ քաղաքականության մշակողները երազում են խրախուսել եվրոպական ընկերություններին բաժնետոմսեր թողարկել ներդրողներին՝ թե՛ մեծ, թե՛ փոքր։
Բորսաները պնդում են, որ բանկերը, որոնք հիմնականում Եվրոպայում գործող Ուոլ Սթրիթի հսկաներն են, կլանում են մանրածախ առևտրի կետերը, որոնք այլապես կտեղի ունենային իրենց առևտրային վայրերում։ Մինչդեռ բանկերը նշում են, որ բորսաները արշավում են աշխարհաքաղաքական անորոշության ալիքի վրա՝ խաթարելու համար արժեքավոր ֆինանսական ծառայությունը, որը մեծանում է ժողովրդականությամբ։
Այս ամենը պետք է հաշվի առնել, քանի որ ԵՄ օրենսդիրները բանակցում են ֆինանսական շուկաները ինտեգրելու և վերահսկելու նպատակով կանոնների շուրջ, որոնք կոչվում են MISP։ Հաղթողը հսկայական ազդեցություն կունենա Եվրոպայում բաժնետոմսերի առևտրի ապագայի վրա, և դրանով իսկ՝ ներդրումների ավարի վրա։
Մութն ընդդեմ լույսի
Մարտադաշտը կենտրոնանում է այն բանի վրա, թե արդյոք չափազանց շատ բաժնետոմսեր են վաճառվում հանրային շուկայի «լույսից» հեռու՝ բանկերի մասնավոր «մութ» առևտրային պահոցներ (տեխնիկական տերմինն է՝ «համակարգային ինտերնալիզատորներ»), որոնք ունեն ավելի քիչ թափանցիկության պահանջներ։
ԵՄ օրենսդիրները ֆինանսական ճգնաժամից հետո նոր կանոններ են ստեղծել այս ներքին առևտրային առաջարկների համար՝ համաձայն ԵՄ շուկայի կանոնների։ Ծառայությունը նախատեսված է խոշոր գումարների կառավարիչների և բրոքերների համար, ովքեր առևտուր են անում մեծածախ՝ միլիոնավոր կամ միլիարդավոր եվրոների արժողությամբ։
Հարթակները թույլ են տալիս նրանց գտնել գնորդ՝ առանց իրենց ձեռքը ցույց տալու ավելի լայն շուկային՝ խուսափելու համար, որ շահարկողները խաղան համակարգով՝ լրացուցիչ գումար վաստակելու համար։ Սա լավ բիզնես է ներդրումային բանկիրների համար, ովքեր գրպանում են առաջարկի և հարցման գների միջև եղած տարբերությունը։
Այս «մութ» հարթակներում առևտուրը կրկնապատկվել է՝ հասնելով 10 տոկոսի 2022-ից 2025 թվականներին: Բորսաները, որոնք վախենում են, որ իրենց ճաշը սպառվում է, քանի որ հանրային բորսաներում տեղի ունեցող բաժնետոմսերի առևտրի մասնաբաժինը նույն ժամանակահատվածում նվազել է 39 տոկոսից մինչև 26 տոկոս, ցանկանում են, որ Եվրոպայի քաղաքական գործիչներն ավելին անեն՝ բանկերի մասնավոր համակարգերից առևտուրը դուրս բերելու և իրենց սեփական հանրային հարթակների «լույսին» վերադարձնելու համար։
«Ինչ-որ մեկը դեռ պետք է ինձ բացատրի, թե ինչու են այս մոլորակի ամենամեծ բանկերը բոլորովին այլ կանոններ ունենում նույն բիզնեսը իրականացնելու համար», – ասել է Deutsche Boerse-ի աշխատակազմի ղեկավար Նիլս Բրաբը։
Մինչդեռ բանկերը պնդում են, որ համակարգված ինտերնալիզատորները ավելի շատ բիզնես են բերում Եվրոպա։ «Ես չեմ կարծում, որ որևէ մեկը, ով ունի 10 տոկոս շուկայական մասնաբաժին, պետք է դիտարկվի որպես շուկայի գործունեությունը վտանգող անձ», – ասաց Ադամ Ֆարկասը, Եվրոպայի ֆինանսական շուկաների ասոցիացիայի գործադիր տնօրենը, որը լոբբինգ է անում Ատլանտյան օվկիանոսի երկու կողմերում գտնվող ներդրումային բանկերի համար։
«Եթե դուք ցանկանում եք մեծացնել իրացվելիությունը, ապա պետք է ներգրավեք խաղացողների և ներդրողների։ Սա կլինի իմ փաստարկը։ Եթե դուք թույլ եք տալիս երկու թիմի դուրս գալ խաղադաշտ՝ ֆուտբոլ խաղալու, և դուք ցանկանում եք վայելել լավ խաղ, ապա չեք ցանկանա կապել մեկի ձեռքերն ու ոտքերը խաղի ընթացքում», – ավելացրեց նա։
Մեկ մարտը մյուսի հետևից
Վերջին մարտը տեղի է ունենում երկու տարուց էլ պակաս ժամանակ անց այն բանից հետո, երբ պատերազմող ճամբարները համաձայնության եկան ԵՄ-ում բաժնետոմսերի գների վերաբերյալ հանրային տեղեկատվության հոսքի կառուցվածքի վերաբերյալ, որը նախատեսված է առևտուրը տեղի ունեցողի վերաբերյալ ավելի պարզ պատկերացում տալու համար։
ԵՄ-ն համաձայնվեց մի ձևակերպման, որտեղ տեղեկատվության հոսքը, որը հայտնի է որպես «համախմբված ժապավեն», կներառի շուկայում առկա առաջարկների և գնանշումների վերաբերյալ տվյալներ՝ նախքան գործարքի տեղի ունենալը, չնայած բորսաների դիմադրությանը, որոնք վաճառում են այդ տվյալները որպես իրենց բիզնես մոդելի մաս։
Մեծ Բրիտանիան զբաղված է բաժնետոմսերի ժապավենի կառուցվածքի վերաբերյալ նույն դառը վեճը կրկնելով։ Ֆինանսական վարքագծի վարչությունը, ակնկալվում է, որ կշարունակի առևտրից առաջ տվյալները տրամադրել Մեծ Բրիտանիայի տարբերակով՝ չնայած Լոնդոնի ֆոնդային բորսայի բուռն առարկություններին։
Սակայն քաղաքական գործիչների համար խաղադրույքի տակ ավելին է, քան պարզապես կողմ ընտրելը։
Հետևողական ճգնաժամերը կառավարություններին չափազանց պարտքային են դարձրել՝ ԵՄ տնտեսության արդիականացման համար վճարելու համար, որի գինը տարեկան կազմում է 1 տրիլիոն եվրո, ինչը մտավախություններ է առաջացնում, որ դաշինքը կմնա ԱՄՆ-ի և Չինաստանի տնտեսական հզորություններից հետ։
Բրյուսելի նպատակն է ներգրավել արտաքին կապիտալ և ԵՄ խնայողներին, որոնք ունեն 11 տրիլիոն եվրո կանխիկ, վերածել երկարաժամկետ ներդրողների՝ ստեղծելով ամերիկյան ոճի ֆոնդային շուկա, որից ստարտափները կարող են գումար հայթայթել։
Այնուամենայնիվ, բորսաները առավելություն ունեն այս պայքարում: Նրանք համոզել են ԵՄ վեց խոշորագույն տնտեսություններին, որոնք հայտնի են որպես E6, կատարել բարեփոխումներ MISP օրինագծում, որը կպահանջի, որ ներդրումային բանկերը տրամադրեն ավելի շատ տվյալներ պահոցում տեղի ունեցող գործարքների վերաբերյալ։
Նրանց համոզման ուժը հիմնված է աշխարհաքաղաքական անորոշության ալիքի վրա, որը տատանվում է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի՝ Գրենլանդիան անեքսիայի սպառնալիքներից, Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա ներխուժումից և Իրանի հակամարտությունից, ինչը ԵՄ որոշում կայացնողներին դրդում է դաշինքն ավելի ինքնավար դարձնել և փորձել ուժեղացնել տեղական խաղացողների ուժը։
Ազգային ֆոնդային բորսայի ձայնը միշտ լրացուցիչ կշիռ է ունեցել քաղաքական գործիչների մոտ՝ ներդրողներից կանխիկ գումար հայթայթելու բիզնեսներին օգնելու իր դերի շնորհիվ: Սա հատկապես բարձր է ներկայիս տնտեսական պայմաններում, քանի որ ֆինանսների նախարարները մտահոգություններ են հայտնում ընկերությունների արտահոսքի վերաբերյալ ԱՄՆ-ից։
Բորսաների համար եվրոպական ընկերությունները մեկնում են ԱՄՆ՝ կապիտալի ավելի խորը պաշարներ գտնելու փոխարեն՝ իրենց հայրենիքին ավելի մոտ լողալու համար: Եվ նրանք այդ խնդիրները կապում են ներդրումային բանկերի հետ, որոնք բիզնես են խլում իրենց հայրենիքում՝ գրավելով ներդրողներին իրենց «մութ» առևտրային պահոցներում առևտուր անելու համար։
«ԵՄ-ն կանգնած է մեկուսացված՝ գլոբալ աշխարհում, որտեղ այլ երկրները սկսում են մեզ գնդակով հարվածել, ինչպես ֆուտբոլի դաշտում», – ասաց Բրաբը։
Սակայն ներդրումային բանկերը և այլ մրցակիցներ չեն հավատում ընկերությունների բաժնետոմսերի տեղաբաշխման և ֆոնդային առևտրի վերաբերյալ քննարկումների միջև եղած կապին։
«Վերջին տեսանկյունը, որը նրանք փորձում են առաջ մղել, IPO-ներն են։ … Դա չի համապատասխանում իրականությանը», – ասաց Նիք Դաթոնը՝ Cboe Global Markets-ի գլխավոր կարգավորող տնօրենը, որը գործարկում է բիզնես մոդել, որը մրցակից է հանրային բորսայական շուկաներին։
«Նրանք անհանգստացած են ցուցակագրումների նվազման իրական տնտեսության վրա ունեցած ազդեցությամբ։ Նրանք անհանգստացած են, որ իրենց հաջողակ ընկերությունները կբարձրանան իրենց դիրքերը և կտեղափոխվեն ԱՄՆ։ Սրանք բոլորը իրական մտահոգություններ են։ Վերլուծությունն ու ախտանիշները ճիշտ են, բայց ախտորոշումը սխալ է»։
Բաց մի թողեք
Զրույց մրցունակ, ցածր ածխածնային եվրոպական տնտեսության կառուցման մասին. Տեսանյութ
4 հիմնական հարց, որոնք կախված են Լե Պենի թեկնածության շուրջ. Կարո՞ղ է Բարդելան ապստամբել
Ո՞վ է պատասխանատու էլեկտրամոբիլների մարտկոցների հետագա ճակատագրի համար