ԵՄ բարձրագույն դատարանը կորոշի Իսպանիայի վիճահարույց կատալոնական համաներման օրինականությունը

Օրենքը Պեդրո Սանչեսի և կատալոնական անջատողական «Խունտս» կուսակցության միջև համաձայնեցված զիջումների փաթեթի մի մասն էր
ՄԱԴՐԻԴ – ԵՄ բարձրագույն դատարանը, ինչպես սպասվում է, այս շաբաթ կփակի Իսպանիայի վերջին պատմության աղմկոտ քաղաքական գլուխը՝ կատալոնացի անջատողականների համար երկրի վիճահարույց և վիճարկվող համաներման վերաբերյալ վճռով։
ԵՄ Արդարադատության դատարանը (ԵԱԴ) հուլիսի 16-ին կորոշի, թե արդյոք 2024 թվականին ընդունված օրենսդրությունը, որը նախատեսում է հարյուրավոր կատալոնացի անջատողական օրենսդիրների և ակտիվիստների ներում շնորհել 2017 թվականի անօրինական և միակողմանի կատալոնական հանրաքվեն կազմակերպող կամ դրան մասնակցող կատալոնացի ակտիվիստներին, խախտում է եվրոպական օրենսդրությունը։
Քվեարկության արգելքին չնայած՝ կատալոնացիների 92%-ը «Այո» է քվեարկել անկախությանը՝ 43% մասնակցության պայմաններում, ինչը հանգեցրել է Իսպանիայի ամենածանր քաղաքական ճգնաժամին ֆաշիստական դարաշրջանից ի վեր տասնամյակների ընթացքում։
Վիճահարույց «Համաներման մասին» օրենքը Իսպանիայի խորհրդարանում ընդունվեց ձայների աննշան առավելությամբ և մաս էր կազմում Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսի և կատալոնական անջատողական «Խունտս» կուսակցության միջև համաձայնեցված զիջումների փաթեթի, որը նպատակ ուներ ապահովել նրա խորհրդարանական մեծամասնությունը և ազգային առաջնորդի պաշտոնը։
Օրենքի քննադատները այն ներկայացնում են որպես Սոցիալիստական կուսակցության (PSOE) կողմից նեղ անձնական շահերից ելնելով կատարված անօրինական քաղաքական շահարկում։
Օրենքի կողմնակիցները, այդ թվում՝ կառավարության պաշտոնյաները, պնդում են, որ այս քայլը անհրաժեշտ քայլ էր Իսպանիայի մայրաքաղաք Մադրիդի և Կատալոնիայի գլխավոր քաղաքի՝ Բարսելոնայի միջև խիստ անհրաժեշտ «հաշտեցման» ուղղությամբ։
Այժմ ԵՄ դատարանը կլուծի Իսպանիայի Հաշվիչ դատարանի և երկրի բարձրագույն քրեական դատարանի՝ Ազգային դատարանի կողմից բարձրացված նախնական հարցերը։ Այն նախ կեզրակացնի, թե արդյոք 2017 թվականի Կատալոնիայի անկախության հանրաքվեն, որը գլխավորել են այն ժամանակվա տարածաշրջանային նախագահ Կառլես Պուչդեմոնը և ուրիշներ, վնասել է ԵՄ ֆինանսական շահերին։
Երկրորդ, այն կորոշի, թե արդյոք ահաբեկչության մեղադրանքները կարող են ներվել «Հանրապետության պաշտպանության կոմիտեների» (CDR) անդամներին, որոնք կատալոնական անջատողական խմբավորում են, որը լոգիստիկ աջակցություն է ցուցաբերել հանրաքվեին: Դատախազները խմբին մեղադրել են պայթուցիկ նյութեր պահելու և տարածաշրջանային խորհրդարանի վրա հարձակվելու մտադրության մեջ։
Պուչդեմոնի ապագան
ԵՄ դատարանի որոշումը հատկապես կարևոր է կատալոնացի անջատողականի և «Խունտս»-ի առաջնորդ Պուչդեմոնի ապագայի համար, հաշվի առնելով, որ ներքին դատական գործերը, որոնցում ներգրավված են բազմաթիվ բարձրաստիճան կատալոնացի օրենսդիրներ, այդ թվում՝ ինքը, որոնք մեղադրվում են հանրային յուրացման մեջ, կասեցված են մինչև ԵՄ բարձրագույն դատարանի կողմից իր վճիռը կայացնելը։
Այլ մարդիկ, որոնց արգելվել է պաշտոնավարել բանտարկությունից հետո, ինչպիսիք են ձախակողմյան «Էսկերա Ռեպուբլիկա» կուսակցության առաջնորդ Օրիոլ Ժունկերասը, սպասում են ներմանը։
Պուչդեմոնը շարունակում է իր ինքնակամ աքսորը Բելգիայում՝ Իսպանիայի Գերագույն դատարանի կողմից կալանքի օրդերի պատճառով, որը մեղադրվում է հանրաքվեի համար պետական միջոցներից 1.9 միլիոն եվրոյի ենթադրյալ յուրացման մեջ։
Գերագույն դատարանի կողմից օրդերը չեղյալ համարելու մերժման դեմ բազմիցս պայքարելով՝ Պուչդեմոնը հարցը բարձրացրել է Իսպանիայի Սահմանադրական դատարան՝ հիմնարար իրավունքների խախտումների հիմքով։
«ՄԱԿ-ի որոշումը անմիջապես չի լուծի Պուչդեմոնի իրավական իրավիճակը», – ասել է Գրանադայի համալսարանի սահմանադրական իրավունքի վաստակավոր պրոֆեսոր Ագուստին Ռուիս Ռոբլեդոն։
Երբ դատավճիռը հրապարակվի, իսպանական դատարանները պետք է մեկնաբանեն այն և որոշեն, թե արդյոք հափշտակության մեղադրանքները կարող են ներվել ազգային օրենսդրության համաձայն, Euractiv-ին ասել է իրավաբանը։
Այնուամենայնիվ, չնայած Սահմանադրական դատարանի կողմից 2025 թվականին օրենքի օրինականությունն ու լեգիտիմությունը հաստատելուն, Ռոբլեդոն պնդում է, որ հաստատ չէ, թե արդյոք նա կմեղադրվի։
Այս տարվա սկզբին նույն դատարանը որոշեց պահպանել նրա դեմ կալանքի օրդերը՝ մինչև նրա վերաքննիչ բողոքի քննարկումը։
Կանաչ լո՞ւյս
Իսպանացի պատգամավորները պատրաստվում են դատավճռին, քանի որ հաղորդագրությունները պնդում են, որ Սանչեսը հույս ունի բարենպաստ արդյունքի՝ իր դաշնակից Խունտի հետ լարված հարաբերությունները բարելավելու և երկրի խորհրդարանական սուր փակուղին վերացնելու համար։ Սանչեսի գրասենյակը չի պատասխանել Euractiv-ի մեկնաբանության խնդրանքներին։
Մինչդեռ ԵՄ Արդարադատության գլխավոր դատախազը, որը դատարանի դատավորների իրավական խորհրդատուն է, վերջերս աջակցել է օրենքի օրինականությանը, այդ թվում՝ յուրացման և ահաբեկչության մեղադրանքների վերաբերյալ, ինչը հնարավոր է՝ հող նախապատրաստի բարենպաստ որոշման համար, Ռոբլեդոն նշել է, որ համաներման վերաբերյալ բանավեճը խորը բաժանումներ է առաջացրել Բրյուսելում։
«Սովորաբար ԵՄ Արդարադատությունը կհետևեր այդ ուղղությանը», – ասել է Ռոբլեդոն։ Այնուամենայնիվ, նա նշել է, որ Եվրոպական հանձնաժողովը պնդում է, որ օրենքը «ինքնահամաներում» է, այսինքն՝ օրենսդրությունն ընդունվել է նրանց ձայներով, ովքեր կարող են օգտվել դրանից՝ այս դեպքում՝ Խունտսի՝ այդպիսով հակասելով ԵՄ օրենսդրությանը։
Պատմական վճռի՝ դրական թե ոչ, չնայած Ռոբլեդոն բացատրեց, որ գործը կվերադառնա Իսպանիայի դատարաններ, որոնք կմեկնաբանեն և կկիրառեն ԵՄ որոշումը՝ դատապարտելով կամ արդարացնելով մեղադրյալներին։
«Համաներման մասին օրենքը պառակտում էր ոչ միայն դատական համակարգի, այլև իսպանական հասարակության համար», – հավելեց նա։ «ԵՄԴ-ի որոշումը դեռևս չի վերջ դրել այս հարցին. դա կախված կլինի Իսպանիայի դատարաններից»։
Բաց մի թողեք
Էստոնիան մտադիր է ՌԴ-ի հետ սահմանին հարյուրավոր զինվորականներ տեղակայել
Եվրոպայի պահպանողականները վերակենդանացնում են երեխաների նկատմամբ բռնության մասին զոմբի օրինագիծը
Բարդ է. Ատլանտիկան խզում է Թրամփի և դեղագործական ընկերությունների հարաբերությունները