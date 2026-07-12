Բարդ է. Ատլանտիկան խզում է Թրամփի և դեղագործական ընկերությունների հարաբերությունները

Վաշինգտոնը դեղագործական ոլորտի ամենամոտ դաշնակիցն է ԵՄ-ում դեղերի գների բարձրացման գործում, մինչդեռ այն հարձակվում է դրանց վրա հայրենիքում։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը և դեղագործական ոլորտը կարող են պատերազմի մեջ լինել Վաշինգտոնում դեղերի գների շուրջ։ Սակայն Եվրոպայում նրանք համագործակցում են դրանք բարձրացնելու համար։
Դեղագործական ընկերությունները ագրեսիվ լոբբինգ են անում ԱՄՆ առևտրային պաշտոնյաների մոտ՝ դեղերի գների խիստ վերահսկողության տակ գտնվող եվրոպական երկրների նկատմամբ նոր սակագնային հետաքննություններ սկսելու համար, ըստ վարչակազմի մտածողությանը ծանոթ հինգ անձանց։
Ռազմավարությունը դեղագործական արտադրանքի վրա սակագներ սահմանելը չէ, այլ առևտրային խոչընդոտների սպառնալիքն օգտագործելը՝ երկրներին դեղերի գների վերաբերյալ բանակցությունների սեղանին նստեցնելու համար։
«Կա կատաղի լոբբինգ այնտեղ, որտեղ արդյունաբերությունն իրականում ճնշում է գործադրում 301-ների [սակագնային հետաքննություններ] մեկնարկելու վրա», – ասել է ԱՄՆ առևտրային ներկայացուցչի (USTR) գրասենյակի նախկին պաշտոնյան, որը ծանոթ է Սպիտակ տան մտածողությանը։
Այս պատմության համար զրուցել ենք ԱՄՆ առևտրային ոլորտի երկու նախկին պաշտոնյաների և արդյունաբերության հինգ ներկայացուցիչների ու լոբբիստների հետ։ Նշված անձանց թույլատրվել է անանուն մնալ՝ այս հարցի վերաբերյալ անկեղծորեն խոսելու համար։
Եվրոպայում երկրները դեղագործական ընկերությունների հետ գաղտնի բանակցություններում բանակցում են գների շուրջ՝ դեղամիջոցի օգուտների մանրակրկիտ գնահատումից հետո։ Շատ երկրներ օգտագործում են զեղչեր և զեղչեր՝ գները վերահսկելու համար, որոնք վերջին տարիներին կայուն աճել են։
ԱՄՆ-ն ցանկանում է վերացնել այս գնագոյացման սահմանափակումները՝ Եվրոպայում գները բարձրացնելու համար, քանի որ այն միջոցներ է ձեռնարկում ԱՄՆ-ում գները իջեցնելու համար։ Թրամփը պնդում է, որ ԱՄՆ քաղաքացիները սուբսիդավորում են եվրոպացիների դեղամիջոցները, և նա ցանկանում է, որ երկու տարածաշրջաններն էլ վճարեն նույնը։
Եվրոպական ռազմավարությունը
ԱՄՆ քարոզարշավն արդեն իսկ մեկ հաղթանակ է տարել Եվրոպայում արդյունաբերության համար՝ Մեծ Բրիտանիայի հետ դեղագործական առևտրային գործարք, որը պարտավորեցնում է Մեծ Բրիտանիային ավելացնել նոր դեղամիջոցների վրա ծախսերը՝ դեղագործական ապրանքներին երեք տարվա անմաքս հասանելիության դիմաց։
Հաջորդ թիրախը Գերմանիան է։ Վաշինգտոնը անցյալ ամիս հետաքննություն սկսեց այն բանի վերաբերյալ, ինչը նա նկարագրեց որպես «նորարարական դեղագործական արտադրանքի համար մշտական թերվճարում», որը կարող է Գերմանիային ենթարկել նոր մաքսատուրքերի։
Հաջորդը, հավանաբար, կլինեն Ֆրանսիան, Իսպանիան և Իտալիան
Ֆրանսիան «այս ոլորտում հավերժական խնդիր է ԱՄՆ-ի համար», – ասել է վերը մեջբերված USTR-ի նախկին պաշտոնյան։
Արդյունաբերության համար լուծումը Մեծ Բրիտանիայում կիրառված մոտեցումը պատճենելն ու տեղադրելն է։
«Մենք կողջունենք Միացյալ Նահանգների կողմից նմանատիպ գործողությունները՝ այլ շուկաների հետ ներգրավվելու փորձ կատարելու համար», – ասել է ԱՄՆ դեղագործական լոբբիստը՝ հավելելով, որ Գերմանիայից բացի՝ Ֆրանսիան, Իտալիան և Իսպանիան «սկզբից իսկ ճանաչվել են որպես այն երկրներ, որտեղ արդյունաբերությունը կհետաքրքրվի ԱՄՆ կառավարության ուշադրությամբ»։
Երբ հայտարարվեց Գերմանիայի սակագնային հետաքննության մասին, Ամերիկայի ամենամեծ դեղագործական լոբբի PhRMA-ի ղեկավար Սթիվեն Ուբլը խրախուսեց USTR-ի գրասենյակին «շարունակել ամուր առևտրային համաձայնագրերի հետապնդումը՝ ապահովելու համար, որ մեր առևտրային գործընկերները դադարեցնեն ամերիկյան նորարարությունների վրա անօրինական ներխուժումը»։
Արդյունաբերությունը մեկ տարուց ավելի է, ինչ լոբբինգ է անում այս ռազմավարության համար։
2025 թվականի հունիսին USTR-ի գլխավոր խորհրդական Ջենիֆեր Թորնթոնին ուղղված նամակում PHrMA-ի միջազգային քաղաքականության ավագ փոխնախագահ Քևին Հանինգերը նշել է, որ ԱՄՆ-ն պետք է օգտագործի առևտրային բանակցությունները՝ «ապահովելու համար այն օտարերկրյա կառավարությունների գործողությունների, քաղաքականության և գործելակերպի վերացումը, որոնք արժեզրկում և խաթարում են Միացյալ Նահանգների կողմից աշխարհի համար հնարավոր կենսադեղագործական նորարարությունները»։
Սակայն այս սիմբիոտիկ հարաբերությունները շատ ավելի տարբեր են, քան այն, ինչ ցուցադրվում է ԱՄՆ-ի և Ամերիկայի դեղագործական արդյունաբերության միջև։
Տարօրինակ գործընկերներ։ Տանը հարաբերությունները վատթարացել են
Թրամփի վարչակազմը բազմաթիվ հարձակումներ է իրականացրել՝ ԱՄՆ-ում դեղերի գները իջեցնելու համար, մի արշավ, որը, կարծես, սրվում է աշնանային միջանկյալ ընտրությունների մոտենալուն զուգընթաց։
Թրամփը սպառնացել է եռանիշ սակագներով համաշխարհային ընկերություններին, եթե նրանք չնվազեցնեն ամերիկացիների համար ծախսերը, ինչը հանգեցրել է դեղագործական արտադրողների հետ 17 գործարքի։ Նա հրամայել է Կոնգրեսին օրենքի վերածել իր դեղերի գնագոյացման քաղաքականությունը, որը հայտնի է որպես «ամենաարտոնված ազգ»,՝ դեղերի գները Եվրոպայի որոշ մասերի գներին համապատասխանեցնելու համար։
Սպիտակ տունը նաև վերանայում է այն առաջարկները, որոնք կարող են ստիպել ընկերություններին զեղչեր տրամադրել Medicare-ին, եթե ամերիկյան գները գերազանցեն այլ հարուստ երկրներում վճարվող գները, ինչը գրեթե անկասկած կհանգեցնի դեղագործական ոլորտի իրավական մարտահրավերների։
Եվ անցյալ շաբաթ Կոնգրեսի հանձնաժողովը սկսեց ազգային անվտանգության հետաքննություններ՝ պարզելու համար, թե արդյոք հինգ դեղագործական ընկերություններ, այդ թվում՝ Merck & Co-ն և AbbVie-ն, մասնակցել են Չինաստանում անցկացված կլինիկական փորձարկումներին, որոնք, ըստ հանձնաժողովի, նպաստել են կոմունիստական երկրի ռազմական կարողությունների զարգացմանը։
«Բավականին անսովոր է, երբ հանրապետական վարչակազմը լիակատար հարձակման է ենթարկում դեղագործական արդյունաբերությունը՝ այնպես, որ կարող է շրջել նրանց ամբողջ բիզնես մոդելը», – ասել է ԱՄՆ-ում բնակվող դեղագործական լոբբիստը։
«Դեմոկրատները միշտ ատել են արդյունաբերությունը… հիմա Թրամփը պոպուլիստական տեսանկյունից է հարձակվում նրանց վրա… Նրանք կարծես պաշարման մեջ են»։
Նախորդ տարիներին Քրիստի Մարտինը, որը նախկին նախագահ Ջո Բայդենի օրոք աշխատել է որպես Medicare Center-ի աշխատակազմի ղեկավար, մեղադրել էր հանրապետականներին ոլորտին չափազանց մոտ լինելու մեջ։ Այժմ նա պնդում է, որ առաջիկա միջանկյալ ընտրությունները 180 աստիճանի շրջադարձի մեծ պատճառ են՝ քաղաքացիներին ցույց տալու փորձ, որ նրանք առողջապահությունն ավելի մատչելի են դարձնում։
«[Հանրապետականները] երբեք իսկապես ուժեղ չեն եղել առողջապահության հարցում, և նրանք դեղերի գնագոյացումը համարում են այն տեղը, որտեղ կարծում են, որ իրենք ուժեղ են», – POLITICO-ին ասել է Մարտինը։ «Նրանք փորձում են սա դարձնել այն, ինչի վրա նրանք պատրաստվում են կանգնել, բայց մինչ այժմ մենք չենք տեսնում որևէ իրական արդյունք, որը կօգնի իջեցնել դեղերի գները կամ իմաստալից կլինի դեղերի գնագոյացման եղանակը փոխելու համար, գոնե ԱՄՆ-ում»։
Այնուամենայնիվ, սա արդյունաբերության համար զգույշ հավասարակշռման գործողություն է՝ համատեղելով ԱՄՆ-ի երկու տրամագծորեն հակադիր դիրքորոշումները, հաշվի առնելով, թե որքան կարևոր է ամերիկյան շուկան իր եկամուտների համար։
«Արդյունաբերությունը փնտրում է, թե որտեղ կարող է համագործակցել կառավարության հետ և առարկում է այն մասին, թե որտեղ կարող են խնդիրներ առաջանալ», – ասաց ԱՄՆ-ում դեղագործական լոբբիստը։ «Դա նման է քո աներձագի հետ ունեցած հարաբերություններին… Չնայած դուք կարող եք ամեն ինչի շուրջ համաձայն չլինել, դուք գտնում եք միասին աշխատելու միջոց, որպեսզի Շնորհակալության օրվա ընթրիքը անհարմար չլինի»։
Կարո՞ղ է ԱՄՆ-ն մաքսատուրքերով հարվածել Գերմանիային
Մինչդեռ ԱՄՆ դեղագործական ընկերությունները զգուշորեն են արձագանքում դեղերի գնագոյացման բարեփոխումներին և չինական հետազոտությունների վերաբերյալ հարձակումներին, Եվրոպայում մայրաքաղաքները հակադարձում են Ամերիկային և դեղագործական արշավին դեղերի գնագոյացման վերաբերյալ։
Գերմանիայում սակագնային հետաքննությունը վերստին ոգևորեց հին դաշնակիցներին դեղագործական բարձր գների դեմ պայքարում, որի պատճառով Գերմանիայում դեղերի հաշիվները գրեթե կրկնապատկվել են 2013 թվականից ի վեր։
ԵՄ հինգ երկրներ, որոնք հայտնի են որպես Բենիլյուքսա (Բելգիա, Նիդեռլանդներ, Իռլանդիա, Լյուքսեմբուրգ և Ավստրիա), հակադարձեցին՝ հայտարարությամբ գնային քաղաքականությունը համաձայնեցնելու համար համերաշխության և համագործակցության անհրաժեշտության մասին։
Ֆրիդրիխ Մերցը այցելում է Sandoz դեղագործական խմբի Hexal արտադրական օբյեկտ 2026 թվականի հունիսի 26-ին։ | Լողավազանի լուսանկարը՝ Ֆիլիպ Սինգերի, Getty Images-ի միջոցով
Միևնույն ժամանակ, Գերմանիայի կառավարությունը կասկածանքով է մոտենում, որ վարչակազմը կբարձրացնի դեղագործական արտադրանքի սակագները, քանի որ դա կխախտի Վաշինգտոնի և Բրյուսելի միջև կնքված Turnberry առևտրային զինադադարը, որը համաձայնվել էր սակագները սահմանափակել 15 տոկոսով։
Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցն ասել է, որ «ենթադրում է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կպահպանի համաձայնագիրը», որը ներառում է դեղագործական սակագների սահմանափակումներ, հավելելով, որ դեղերի գնագոյացման որոշումները «զուտ ներքին հարց են»։
«Նրանց խնդիրը այնքան էլ շուկայի երկատումը չէ», – ասել է վերը մեջբերված USTR նախկին պաշտոնյան։ «Կարծում եմ՝ խնդիրն այն է, որ նրանք 301-ի ներքո ունեն միայն որոշակի տնտեսական տարածք»։
Դա պայմանավորված է նրանով, որ Թըրնբերիի ներքո ԱՄՆ տարբեր մաքսատուրքերը չեն կարող գերազանցել 15 տոկոսը, ինչը քիչ տեղաշարժի հնարավորություն է թողնում։
Սակայն Սպիտակ տան ներքին քննարկումներին ծանոթ երեք պաշտոնյաներ ասում են, որ կառավարությունը դեռ կարող է թիրախավորել ԵՄ առանձին անդամ երկրներ կամ նույնականացնել գործող շրջանակից դուրս գտնվող ապրանքներ։
«Սրանք առանձին հարցեր են՝ առանձին ուղղություններով», – ասել է Սպիտակ տան պաշտոնյան։ «Ակնհայտ է, որ Թըրնբերիի գործարքը ԵՄ-ի հետ էր, սա Գերմանիային հատուկ է»։
Դեն Մալանին, ԵՄ-ի հետ ԱՄՆ նախկին գլխավոր առևտրային բանակցողը և այժմ Ատլանտյան խորհրդի Եվրոպական կենտրոնի ոչ ռեզիդենտ ավագ գիտաշխատողը, ասել է, որ ԱՄՆ-ն «որևէ իրավական սահմանափակում չունի», երբ խոսքը վերաբերում է միայն մեկ անդամ երկրի մաքսատուրքերի սահմանմանը։
Հաջորդ քայլը, բացատրեց նա, կլինի այն, որ Թրամփի վարչակազմը կազմի Գերմանիայից ներմուծվող այն պոտենցիալ ապրանքների ցանկը, որոնց վրա նրանք կարող են մաքսատուրքեր սահմանել, եթե երկիրը հրաժարվի փոխել ուղղությունը։
Կառավարության մտածողությանը ծանոթ երկու գործիչներ ենթադրել են, որ Թրամփի վարչակազմը կարող է ընտրել այնպիսի ապրանքներ, որոնք «իրոք կարևոր են Եվրոպայի ներսում քաղաքական ընտրազանգվածի համար», այդ թվում՝ ավտոմեքենաները, որոնք Գերմանիայի արդյունաբերական տնտեսության հիմքն են։
«Դա քաղաքական որոշում կլինի, թե արդյոք նրանք կփորձեն արդարացնել այն որպես համապատասխան Turnberry-ին՝ ընտրելով Turnberry-ից դուրս գտնվող ապրանք կամ գործելակերպ, թե պարզապես կասեն. «Գիտեմ, որ մենք համաձայնեցինք 15 տոկոսի Turnberry-ում, բայց դա սովորական սակագինն էր, և հիմա մենք ունենք այս այլ խնդիրները, որոնք պետք է լուծենք», – ասել է Մալանին։
Բաց մի թողեք
Եվրոպայի պահպանողականները վերակենդանացնում են երեխաների նկատմամբ բռնության մասին զոմբի օրինագիծը
Բալթյան երկրները կանչում են ռուս դեսպաններին կեղծ արտաքսման մասին պնդումների պատճառով
Բուլղարական ինքնաթիռի և գլխավոր դատավորի սկանդալը ցույց է տալիս պատժամիջոցների սահմանները