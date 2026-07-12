Լեհաստանը հարգանքի տուրք է մատուցում Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի կոտորածի զոհերին՝ Ուկրաինայի հետ լարվածության ֆոնին

Վարշավան և Կիևը շարունակում են տարաձայնություններ ունենալ պատերազմական սպանությունների շուրջ
Լեհաստանը շաբաթ օրը հարգանքի տուրք մատուցեց Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի Վոլհինիայի կոտորածների ժամանակ ուկրաինացի ազգայնականների կողմից սպանված հազարավոր լեհերի, քանի որ պատերազմական սպանությունների շուրջ վերսկսված վեճերը Վարշավայի և Կիևի միջև դիվանագիտական վեճ են առաջացրել։
Պաշտոնյաները նշեցին կոտորածների 83-րդ տարելիցը, այն բանից հետո, երբ Ուկրաինական ապստամբական բանակի (UPA) ստորաբաժանումները 1943 թվականի հուլիսի 11-ին համակարգված հարձակումների ալիք սկսեցին լեհ քաղաքացիական բնակչության դեմ Վոլհինիայում, որն այժմ գտնվում է Ուկրաինայի հյուսիս-արևմուտքում։
Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը շաբաթ օրը հայտարարեց, որ քաղաքացիական զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշարձան կկառուցվի։
«Վարշավայում կկանգնեցվի Հիշատակի պատ՝ հավերժական կրակով և գտնված և նույնականացված յուրաքանչյուր զոհի անուններով», – ասաց նա։
Հարձակումները մնում են լեհ-ուկրաինական հարաբերությունների ամենավիճելի հարցերից մեկը։
Գնահատականները տարբեր են, սակայն լեհ պատմաբանները պնդում են, որ 1943-1945 թվականներին սպանվել է 70,000-ից 100,000 խաղաղ բնակիչ, որը Լեհաստանի խորհրդարանը 2016 թվականին ճանաչել է որպես ցեղասպանություն։
Ենթադրվում է, որ լեհական ստորգետնյա ուժերի կողմից իրականացված հաշվեհարդարների հետևանքով զոհվել է մոտ 10,000 ուկրաինացի։
«Մենք այսօր այստեղ ենք՝ հիշելու և որպես նախազգուշացում ծառայելու, որպեսզի լեհ և ուկրաինացի ժողովուրդների միջև նման փորձառություն երբեք չկրկնվի», – հիշատակի արարողությունների ժամանակ ասաց Լեհաստանի պաշտպանության նախարար Վլադիսլավ Կոսինյակ-Կամիշը։
Վարշավայի և Կիևի միջև լարվածություն
Այս տարվա արարողությունը տեղի ունեցավ երկու երկրների միջև պատերազմական տարիների հիշատակի շուրջ նոր լարվածության ֆոնին։
Մայիսին Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հաստատեց զորամասի անվանակոչումը «Ուկրաինայի ապստամբական բանակի հերոսների» (ՈւԱԲ) անունով։
Սա Լեհաստանի ծայրահեղ աջակողմյան նախագահ Կարոլ Նավրոցկիին դրդեց զրկել Զելենսկիին Սպիտակ Արծվի շքանշանից, որը Լեհաստանի բարձրագույն պետական պարգևն է։
Այս շաբաթ Եվրախորհրդարանը նույնպես կողմ քվեարկեց Վարշավային՝ 460 կողմ և 136 դեմ ձայներով ընդունելով մի բանաձև, որը քննադատում էր Զելենսկիի որոշումը՝ այն որակելով որպես «անհրաժեշտ և չհրահրված սրացում»։
Սակայն Տուսկը շաբաթ օրը միասնության տոնով հանդես եկավ
«Այսօր մենք պատասխանատու ենք մեր ապագայի և մեր երեխաների ու թոռների անվտանգության համար։ Սա Լեհաստանի, Ուկրաինայի և Եվրոպայի համատեղ պատասխանատվությունն է։ Այսօր մեզ անհրաժեշտ է համերաշխություն ընդհանուր սպառնալիքների առջև, և համերաշխությունը կառուցվում է ճշմարտության, հիշողության և հույսի հիմքերի վրա», – ասաց Տուսկը։
Նա հավելեց, որ Ուկրաինան պետք է լուծի Վոլհինիայի կոտորածների հետ կապված հարցերը՝ որպես ԵՄ անդամակցության իր ճանապարհի մի մաս։
Սակայն, չնայած հուշարձանի շուրջ վեճին, Լեհաստանը շարունակել է ռազմական աջակցություն ցուցաբերել Ուկրաինային։
Բաց մի թողեք
Իրանի պատասխանը՝ խոշոր հրթիռային հարձակումներ է իրականացրել Պարսից ծոցում
ԱՄՆ-ն հարվածում է Իրանին Կիպրոսի դրոշի ներքո նավի վրա հարձակումից հետո
Թրամփը գովաբանում է Ալլահին և սպառնում է ոչնչացնել Իրանը