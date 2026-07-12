Իրանի պատասխանը՝ խոշոր հրթիռային հարձակումներ է իրականացրել Պարսից ծոցում

Կատարի հակաօդային պաշտպանությունը որսացել է իրանական բալիստիկ հրթիռներ
Կատարում գտնվող Euronews լրագրողները հաղորդում են Դոհայի վերևում իրանական հարձակումների և խոշոր պայթյունների երկու ալիքի մասին, որոնց հակաօդային պաշտպանությունը նույնպես արձագանքել է ԱՄԷ-ում, Բահրեյնում, Քուվեյթում և այլուր իրանական հարձակումներին, մի քանի ժամ անց այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ-ն նոր ավիահարվածներ է հասցրել Իրանին՝ ի պատասխան Հորմուզի նեղուցում Իրանի կողմից նավի վրա խոցված լինելուն։
Կիրակի առավոտյան Իրանը Պարսից ծոցում խոշոր, միաժամանակյա հրթիռային և անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումներ է իրականացրել՝ թիրախավորելով Կատարին, ԱՄԷ-ին, Բահրեյնին և Քուվեյթին, և ստանձնելով հետագա հարձակումների պատասխանատվությունը Հորդանանում և Օմանում՝ ԱՄՆ-ի կողմից Իրանում նոր ավիահարվածներից հետո՝ ի պատասխան շաբաթ երեկոյան Հորմուզի նեղուցում նավի վրա Իրանի կողմից նոր հարձակման։
Կիրակի առավոտյան Դոհան ցնցվել է բազմաթիվ բարձր պայթյուններից, քանի որ Կատարի հակաօդային պաշտպանությունը որսացել է իրանական բազմաթիվ բալիստիկ հրթիռներ մայրաքաղաքի վերևում, հաղորդում են Euronews-ի Քաթարի բյուրոյի լրագրողները քաղաքից։
Կատարի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարության մեջ հայտարարել է, որ «Կատարի զինված ուժերը շարունակում են որսալ Կատարի պետության վրա ուղղված մի շարք բալիստիկ հրթիռային հարձակումներ»։
Դոհայում Euronews-ի աշխատակիցները քաղաքի վերևում նկատել են մի քանի իրանական բալիստիկ հրթիռների որսացում, որին հաջորդել են բարձր պայթյուններ, որոնք ցնցել են մայրաքաղաքը՝ երկու ժամվա ընթացքում տեղի ունեցած երկու հարձակումների ալիքի արդյունքում, նույն մասշտաբով, ինչ Իրանի պատերազմի առաջին օրերին։
Կատարում տեղական ժամանակով ժամը 05:36-ին բջջային հեռախոսներին հնչել են ազգային արտակարգ օդային հարձակման մասին ահազանգեր, քանի որ Կատարի Ներքին գործերի նախարարությունը կոչ է արել բնակիչներին ապաստանել տներում, հեռու մնալ պատուհաններից և նախազգուշացրել, որ երկրի անվտանգության սպառնալիքի մակարդակը բարձր է։
Միևնույն ժամանակ, ԱՄԷ-ն հայտարարել է, որ իր հակաօդային պաշտպանության համակարգերը խոցում են իրանական հրթիռներն ու անօդաչու թռչող սարքերը՝ կոչ անելով բնակիչներին նույնպես ապաստան գտնել, հաղորդում են ԱՄԷ-ում Euronews-ի լրագրողները։
ԱՄԷ պաշտպանության նախարարությունը հանգստացրել է բնակիչներին, որ լսվող պայթյունները իրանական հրթիռների հակաօդային պաշտպանության կողմից որսացված հրթիռների արդյունք են։
Քուվեյթի բանակի հրամանատարությունը հայտարարել է, որ խոցում է «թշնամական օդային թիրախներ»՝ կոչ անելով բնակիչներին ապաստան գտնել։
Բահրեյնը նույնպես հայտարարել է, որ ակտիվացրել է իր հակաօդային պաշտպանությունը՝ ի պատասխան Իրանի հարձակումների։
Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը (ԻՀՊԿ) հարձակումների ժամանակ հայտարարության մեջ հայտարարեց, որ թիրախավորել է Կատարի Ալ-Ուդեյդ ամերիկյան ավիաբազան և պնդել, որ ոչնչացրել է հրամանատարական և վերահսկման կենտրոն, ինչպես նաև ինքնաթիռների սպասարկման կենտրոն։
Սակայն Կատարը հայտարարեց, որ որսացել է տարածաշրջանի ամենամեծ ամերիկյան ավիաբազային ուղղված հրթիռները։
Իրանը նաև պնդել է, որ հարձակվել է Հորդանանի արքայազն Հասան ավիաբազայի վրա՝ ոչնչացնելով մի շարք օբյեկտներ, և որ հարվածել է նաև Օմանի Դուքմ նավահանգստին, որն օգտագործվում է ԱՄՆ ռազմածովային ուժերի կողմից։
Վերջին օրերին Թեհրանը բազմիցս զգուշացրել է, որ ԱՄՆ-ի հետագա ցանկացած հարված իր հերթին կհանգեցնի Իրանի կողմից Պարսից ծոցի երկրների տարածքներում ամերիկյան թիրախների վրա հարձակվելուն, ինչպես դա արեց պատերազմի սկզբում։
ԱՄՆ զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարությունը՝ CENTCOM-ը, շաբաթ երեկոյան հայտարարեց, որ մի շարք հարվածներ է հասցրել հարավային Իրանին՝ ի պատասխան Հորմուզի նեղուցում Կիպրոսի դրոշի ներքո նավարկող կոնտեյներային նավի վրա Իրանի նոր հարձակման, որի հետևանքով այն հրդեհվել է և ստիպել անձնակազմին լքել այն։ Մեկ նավաստի անհետ կորել է։
Կենտրոնական հրամանատարությունը (CENTCOM) հայտարարել է, որ հարվածներ է հասցրել մոտ 140 թիրախի՝ «նվազեցնելու Իրանի կարողությունը՝ հարձակվելու քաղաքացիական նավաստիների և ազատորեն անցնող առևտրային նավերի վրա», մինչդեռ ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Փիթ Հեգսեթը առցանց գրել է, որ «Իրանը սխալ ընտրություն է կատարել։ Հիմա նրանք վճարում են»՝ ԱՄՆ ռմբակոծությունների սկսվելուց անմիջապես առաջ։
Իրանի գլխավոր բանակցող և խորհրդարանի խոսնակ Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը X-ում գրառման մեջ զգուշացրել է, որ «միակողմանի համաձայնությունների դարաշրջանն ավարտվել է։ Մենք ձեզ ասել ենք. պահեք ձեր խոսքը կամ վճարեք գինը։ Իրականությունը թակում է դուռը»՝ նկատի ունենալով Իրանի կողմից Հորմուզի նեղուցի ինքնիշխանության և վերահսկողության պահանջը և պատերազմն ավարտելու ԱՄՆ-Իրան շրջանակային համաձայնագիրը։
Բաց մի թողեք
Լեհաստանը հարգանքի տուրք է մատուցում Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի կոտորածի զոհերին՝ Ուկրաինայի հետ լարվածության ֆոնին
ԱՄՆ-ն հարվածում է Իրանին Կիպրոսի դրոշի ներքո նավի վրա հարձակումից հետո
Թրամփը գովաբանում է Ալլահին և սպառնում է ոչնչացնել Իրանը