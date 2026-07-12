12/07/2026

EU – Armenia

Զրույց մրցունակ, ցածր ածխածնային եվրոպական տնտեսության կառուցման մասին. Տեսանյութ

infomitk@gmail.com 12/07/2026 1 min read

Այս մտքի առաջնորդության հարցազրույցում Amazon-ի ԵՄ քաղաքականության փոխնախագահ Լյուսի Քրոնինը ուսումնասիրում է, թե ինչպես կարող են մասնավոր հատվածի ներդրումները օգնել փակել Եվրոպայի 800 միլիարդ եվրոյի մաքուր անցումային բացը՝ միաժամանակ աջակցելով մրցունակությանը:

Նա ընդգծում է վերականգնվող էներգիայի, էլեկտրական տրանսպորտի և կայուն փաթեթավորման ոլորտներում նշանակալի ներդրումները՝ ցույց տալով, թե ինչպես կարող է ապաածխածնացումը ստեղծել աշխատատեղեր, ամրապնդել մատակարարման շղթաները և խթանել տնտեսական աճը:

Զրույցը ընդգծում է քաղաքականության աջակցության կարևորությունը, ներառյալ ավելի արագ թույլտվությունների տրամադրումը, ընդլայնված լիցքավորման ենթակառուցվածքները և ավելի մեծ կարգավորիչ որոշակիությունը՝ զուգորդված արդյունաբերական ավելի սերտ համագործակցության հետ:

Այն ենթադրում է, որ ճիշտ շրջանակի դեպքում ապաածխածնացումը կարող է ավելի ու ավելի ներառվել առօրյա տնտեսական գործունեության մեջ՝ նպաստելով ավելի մրցունակ և կայուն եվրոպական տնտեսության մինչև 2030 թվականը:

Բաց մի թողեք

1 min read

Եվրոպական ֆոնդային բորսաները պայքարում են Ուոլ Սթրիթի բանկերի դեմ առևտրի ապագայի համար

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ո՞վ է պատասխանատու էլեկտրամոբիլների մարտկոցների հետագա ճակատագրի համար

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեծ Բրիտանիան վտանգում է նոր պառակտում Վաշինգտոնի հետ անտառահատման կանոնակարգերի շուրջ

11/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Էստոնիան մտադիր է ՌԴ-ի հետ սահմանին հարյուրավոր զինվորականներ տեղակայել

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մոլդովայի նախագահ Մայա Սանդուն վարչապետի պաշտոնում առաջադրել է եվրոպամետ գործարար Վասիլե Տոֆանին. Լուսանկարներ

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Էյֆելյան աշտարակը և Փարիզի այլ տեսարժան վայրերը վաղաժամ կփակվեն՝ Ֆրանսիայում նոր շոգի ալիքի պատճառով

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանի պատասխանը՝ խոշոր հրթիռային հարձակումներ է իրականացրել Պարսից ծոցում

12/07/2026 infomitk@gmail.com