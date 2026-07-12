Զրույց մրցունակ, ցածր ածխածնային եվրոպական տնտեսության կառուցման մասին. Տեսանյութ

Այս մտքի առաջնորդության հարցազրույցում Amazon-ի ԵՄ քաղաքականության փոխնախագահ Լյուսի Քրոնինը ուսումնասիրում է, թե ինչպես կարող են մասնավոր հատվածի ներդրումները օգնել փակել Եվրոպայի 800 միլիարդ եվրոյի մաքուր անցումային բացը՝ միաժամանակ աջակցելով մրցունակությանը:
Նա ընդգծում է վերականգնվող էներգիայի, էլեկտրական տրանսպորտի և կայուն փաթեթավորման ոլորտներում նշանակալի ներդրումները՝ ցույց տալով, թե ինչպես կարող է ապաածխածնացումը ստեղծել աշխատատեղեր, ամրապնդել մատակարարման շղթաները և խթանել տնտեսական աճը:
Զրույցը ընդգծում է քաղաքականության աջակցության կարևորությունը, ներառյալ ավելի արագ թույլտվությունների տրամադրումը, ընդլայնված լիցքավորման ենթակառուցվածքները և ավելի մեծ կարգավորիչ որոշակիությունը՝ զուգորդված արդյունաբերական ավելի սերտ համագործակցության հետ:
Այն ենթադրում է, որ ճիշտ շրջանակի դեպքում ապաածխածնացումը կարող է ավելի ու ավելի ներառվել առօրյա տնտեսական գործունեության մեջ՝ նպաստելով ավելի մրցունակ և կայուն եվրոպական տնտեսության մինչև 2030 թվականը:
Բաց մի թողեք
Եվրոպական ֆոնդային բորսաները պայքարում են Ուոլ Սթրիթի բանկերի դեմ առևտրի ապագայի համար
Ո՞վ է պատասխանատու էլեկտրամոբիլների մարտկոցների հետագա ճակատագրի համար
Մեծ Բրիտանիան վտանգում է նոր պառակտում Վաշինգտոնի հետ անտառահատման կանոնակարգերի շուրջ