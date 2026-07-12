Իրանի գերագույն առաջնորդ Մոջթաբա Խամենեին խոստացել է, որ Թեհրանը վրեժ կլուծի Ալի Խամենեիի և ամերիկա-իսրայելյան հարվածների զոհ դարձած այլ իրանցիների մահվան համար։
«Մենք խոստանում ենք վրեժ լուծել ձեր և այս երկու պատերազմների բոլոր նահատակների արյան համար՝ պատժելով հանցագործներին և անարգված մարդասպաններին։ Այս վրեժը մեր ժողովրդի կամքն է, և այն պետք է կատարվի», – ասել է Խամենեին իր հոր՝ նախկին գերագույն առաջնորդի հուղարկավորության կապակցությամբ գրավոր հայտարարության մեջ։
«Վրեժը մեր ժողովրդի պահանջն է, և այն պետք է կատարվի», – ընդգծել է նա։
Հուլիսի 3-ին Թեհրանում սկսվել են Ալի Խամենեիի հրաժեշտի արարողությունները։ Գերագույն առաջնորդի հուղարկավորությունը տեղի ունեցավ հուլիսի 9-ին նրա հայրենի Մաշհադ քաղաքում:
Բաց մի թողեք
Թրամփը գովաբանում է Ալլահին և սպառնում է ոչնչացնել Իրանը
Ինչպես է ԱՄՆ պետքարտուղարը հեռվից կառավարում Վենեսուելան․ NYT
Կիևի վրա ռուսական հրթիռային հարվածների հետևանքով վիրավորվել է առնվազն 11 մարդ