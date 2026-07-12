12/07/2026

EU – Armenia

Մոջթաբա Խամենեին խոստացել է, որ Թեհրանը վրեժ կլուծի

infomitk@gmail.com 12/07/2026 1 min read

Իրանի գերագույն առաջնորդ Մոջթաբա Խամենեին խոստացել է, որ Թեհրանը վրեժ կլուծի Ալի Խամենեիի և ամերիկա-իսրայելյան հարվածների զոհ դարձած այլ իրանցիների մահվան համար։

«Մենք խոստանում ենք վրեժ լուծել ձեր և այս երկու պատերազմների բոլոր նահատակների արյան համար՝ պատժելով հանցագործներին և անարգված մարդասպաններին։ Այս վրեժը մեր ժողովրդի կամքն է, և այն պետք է կատարվի», – ասել է Խամենեին իր հոր՝ նախկին գերագույն առաջնորդի հուղարկավորության կապակցությամբ գրավոր հայտարարության մեջ։

«Վրեժը մեր ժողովրդի պահանջն է, և այն պետք է կատարվի», – ընդգծել է նա։

Հուլիսի 3-ին Թեհրանում սկսվել են Ալի Խամենեիի հրաժեշտի արարողությունները։ Գերագույն առաջնորդի հուղարկավորությունը տեղի ունեցավ հուլիսի 9-ին նրա հայրենի Մաշհադ քաղաքում:

Բաց մի թողեք

1 min read

Թրամփը գովաբանում է Ալլահին և սպառնում է ոչնչացնել Իրանը

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչպես է ԱՄՆ պետքարտուղարը հեռվից կառավարում Վենեսուելան․ NYT

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կիևի վրա ռուսական հրթիռային հարվածների հետևանքով վիրավորվել է առնվազն 11 մարդ

11/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Եվրոպայի պահպանողականները վերակենդանացնում են երեխաների նկատմամբ բռնության մասին զոմբի օրինագիծը

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը գովաբանում է Ալլահին և սպառնում է ոչնչացնել Իրանը

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բարդ է. Ատլանտիկան խզում է Թրամփի և դեղագործական ընկերությունների հարաբերությունները

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

4 հիմնական հարց, որոնք կախված են Լե Պենի թեկնածության շուրջ. Կարո՞ղ է Բարդելան ապստամբել

12/07/2026 infomitk@gmail.com