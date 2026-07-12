«Առանց ցավի». Գերմանիան հաստատում է առողջության ապահովագրության կրճատումները

Հիվանդները, հիվանդանոցները և դեղագործական ընկերությունները կկրեն խնայողությունների բեռը
Առողջապահության ոլորտի և ընդդիմության բուռն բողոքներին չնայած, Գերմանիայի խորհրդարանը հաստատել է ծախսերի կրճատման օրինագիծ՝ առողջության ապահովագրության ծախսերը վերահսկելու համար։
Նոր օրենսդրությունը, որը հայտնի է որպես GKV Beitragsstabilisierungsgesetz, կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի առաջատար բարեփոխումների նախագծերից մեկն է և նախատեսված է գերմանացիներին կանխելու առողջության ապահովագրության համար ավելի շատ վճարելու անհրաժեշտությունը։ Ներկայումս համախառն աշխատավարձի 17.5 տոկոսը վճարվում է պարտադիր առողջապահական ապահովագրության համակարգին, որտեղ գործատուներն ու աշխատողները հավասարապես կիսում են ծախսերը։
Օրենքը կսահմանափակի բժիշկների, հիվանդանոցների, դեղատների և դեղերի վրա ծախսերը։ Դեղագործական ոլորտը նույնպես պետք է կրի բեռի մի մասը, իսկ արդյունաբերական ասոցիացիան՝ VFA-ն, գնահատում է, որ միայն 2027 թվականին եկամուտները կկրեն 4 միլիարդ եվրոյի վնաս։ Ապահովագրված հիվանդները, իրենց հերթին, ստիպված կլինեն ավելի շատ վճարել դեղերի համար, մինչդեռ ամուսինների համար անվճար համաապահովագրությունը կսահմանափակվի։
«Միայն գալիք տարում անհրաժեշտ գրեթե 19 միլիարդ եվրո խնայողությունների պայմաններում, պարզ է, որ կլինեն նկատելի փոփոխություններ, և որ այս օրենքը պահանջներ կդնի բոլոր կողմերի վրա», – ասաց դաշնային առողջապահության նախարար Նինա Վարկենը: «Ապագայում մենք ցանկանում ենք բավարարվել մեր ունեցած գումարով և վճարել միայն օգտակարի համար»։
Ավելի շատ կանեփ չկա
Այսպիսով, կանեփի ծաղիկները այլևս չեն փոխհատուցվի օրենքով սահմանված առողջապահական ապահովագրության կողմից: Հոմեոպաթիկ և անթրոպոսոֆիկ դեղամիջոցները, ինչպես նաև դրանց հետ կապված ծառայությունները, նույնպես կբացառվեն առողջապահական ապահովագրողների լրացուցիչ ապահովագրական ծրագրերից: Ավելին, մաշկի քաղցկեղի չպլանավորված ամբողջական սկրինինգի փոխհատուցումը կդադարեցվի։
Ընդդիմությունը կտրուկ քննադատեց օրինագիծը՝ կանխատեսելով ընտանեկան բժիշկների գերծանրաբեռնվածություն, հոգեթերապիայի ծառայությունների նվազում և բազմաթիվ հիվանդանոցների և նույնիսկ շտապ օգնության ծառայությունների անվճարունակություն: Ձախ կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Հայդի Ռեյխինեկը առողջապահության նախարարին ասաց, որ «առողջապահությունը կտոր-կտոր է լինում», ավելացնելով. «Բոլորը տառապում են ձեր բարեփոխումների հետևանքով»: Նա պնդեց. «Այս օրենքով դուք վտանգի եք ենթարկում մարդկանց կյանքը»։
Գերմանիայի դաշնային նահանգները ներկայացնող խորհուրդը (Բունդեսրատը) կարող էր կասեցնել օրենքը, բայց ուրբաթ կեսօրին որոշեց միջնորդություն չձեռնարկել։ Երկրները ապահովել էին էական փոփոխություններ, ուստի Բավարիայի նախարար-նախագահ Մարկուս Սյոդերը նույն օրը ZDF-ի Morgenmagazine-ին ասել էր. «Ամեն ինչ հաշվի առնելով՝ փաթեթն այժմ ընդունելի է, թեև ոչ առանց ցավի»։
Բաց մի թողեք
Գյումրիում 12-ամյա տղան հեծանիվ վարելիս բախվել է պատին․ մահացել է հիվանդանոցում. Լուսանկար
Հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ անպտղությունը մինչև 2036 թվականը կազդի 80 միլիոն կնոջ վրա՝ 35 տարեկանից բարձր կանանց շրջանում կտրուկ աճով
Ի՞նչ անել, եթե կենդանին կծել կամ ճանկռել է, ինչպե՞ս կանխել կատաղության հնարավոր զարգացումը