Եվրոպայի պահպանողականները վերակենդանացնում են երեխաների նկատմամբ բռնության մասին զոմբի օրինագիծը

Բարձր մակարդակի ճնշումը և անհասկանալի ընթացակարգերը նոր կյանք են հաղորդում վիճահարույց առաջարկին՝ թույլ տալով առցանց երեխաների սեռական բռնության մասին նյութերի սկանավորումը։
ՍՏՐԱՍԲՈՒՐԳ — Հինգշաբթի օրը Ստրասբուրգում տեղի ունեցած բարձր խաղադրույքներով դիմակայությունը Եվրոպական Միությանը մեկ քայլով մոտեցնում է երեխաների նկատմամբ բռնության մասին նախկինում չեղյալ հայտարարված օրենքի վերակենդանացմանը։
Եվրախորհրդարանը քվեարկեց օրինագիծ ուղարկելու օգտին, որը տեխնոլոգիական ընկերություններին տալիս է երեխաների նկատմամբ բռնության մասին նյութերի սկանավորման օրինական իրավունք ԵՄ անդամ երկրներին՝ հաստատման համար։ Այս անակնկալ շրջադարձը տեղի է ունեցել մարտին Եվրախորհրդարանի կողմից օրինագիծը մերժելուց ընդամենը մի քանի ամիս անց և հետևում է կենտրոնամետ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության կողմից առաջ քաշված ջանքերին, ինչը ԵՄ մայրաքաղաքներին դրդեց վերսկսել բանակցությունները նախկինում չեղյալ հայտարարված օրենքի շուրջ։
Առցանց երեխաների նկատմամբ բռնության մասին նյութերի դեմ պայքարը ամիսներ շարունակ թեժացրել է եվրոպական քաղաքականությունը և ստիպել է բոլորին՝ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցից մինչև տեխնոլոգիական մագնատ և X-ի սեփականատեր Էլոն Մասկը, խոսել։ Երեխաների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող խմբերը նշում են, որ ԵՄ օրինագիծը կարևոր է երեխաներին պեդոֆիլներից և գիշատիչներից պաշտպանելու համար։ Քննադատները նշում են, որ այն լուրջ ռիսկեր է պարունակում գաղտնիության և հսկողության համար։
Օրենսդիրների համար վերջին գլխացավանքում հինգշաբթի օրենսդիրները փոփոխություն մտցրին վիճահարույց օրենսդրության մեջ, որը կազատի WhatsApp-ի և Signal-ի նման ծայրից ծայր կոդավորված ծառայությունները սկանավորման կանոններից։
Ի վերջո, երկու ճամբարներն էլ հիասթափված դուրս եկան։
Գերմանացի օրենսդիր, աջ կենտրոնամետ խմբի ներքին գործերի խոսնակ Լենա Դյուպոնտը նշեց, որ խումբը ցանկանում է օրենքի «հստակ» վերադարձ՝ առանց փոփոխությունների։ «Մենք գոհ չենք այսօրվա արդյունքներից», – ասաց նա։
Սլովենացի լիբերալ օրենսդիր Իրենա Յովևան, որը քվեարկել է սկանավորման ռեժիմի դեմ և կանգնած է եղել հաջողված փոփոխություններից մեկի ետևում, ասաց. «Ես խորապես հիասթափված եմ, որ Խորհուրդը՝ մեկ քաղաքական խմբի աջակցությամբ, կարողացավ մեզ պարտադրել այս քվեարկությունը»։
Տեխնոլոգիական ընկերությունները, որոնք շարունակում են սկանավորել՝ չնայած իրավական բացի, բախվում են ավելի շատ անորոշության և ուշացումների, ասացին նրանք։ «Մենք հույս ունեինք այսօր հաստատման», – ասաց DOT Europe տեխնոլոգիական լոբբիստական խմբի գլխավոր տնօրեն Բեն Բրեյքը։ «Փոփոխությունների ընդունումը՝ նույնիսկ եթե դրանք բարի մտադրություններ ունեն, հետաձգում է գործընթացը»։
Եվ երեխաները մնում են անպաշտպան, պնդում էր ECLAG-ի՝ երեխաների իրավունքների պաշտպանության խմբերի կոալիցիայի խոսնակ Նատալի Մյորենսը: «Այսօրվա քվեարկությունը վերաբերում էր այն կարևոր իրավական բացի փակմանը, որը շարունակում է վտանգի ենթարկել երեխաներին», – ասաց նա։
Հինգշաբթի օրը քվեարկության դրված օրինագիծը ժամանակավոր լուծում է, որը թույլ է տալիս տեխնոլոգիական ընկերություններին սկանավորել երեխաների սեռական բռնության դեպքերը: Օրենսդիրները դեռևս բանակցություններ են վարում մշտական իրավական լուծման շուրջ, որն ինքնին չափազանց վիճահարույց գործ է։
Քաոս պալատում
Հինգշաբթի օրը հավանականությունը մեծ էր օրենքի ընդունման օգտին: Երբ Խորհուրդը այս ամսվա սկզբին այն կյանքի կոչեց, դա արեց՝ հետևելով մի ընթացակարգի, որը տեխնիկապես ԵՄ պաշտոնական օրենսդրական գործընթացն է, բայց իրականում գրեթե երբեք չի օգտագործվում, և ավելի հեշտ է դարձնում օրինագծի ընդունումը, քան այն չեղյալ հայտարարելը։
Խորհրդարանի լիագումար նիստերի դահլիճը անսովոր աղմկոտ և քաոսային էր, և անդամները ակնհայտորեն շփոթված էին ընթացակարգի վերաբերյալ: Շատերը զայրացած էին, որ ստիպված էին ընդհանրապես քվեարկել: Մի անդամ մոտեցավ փոխնախագահ Սոֆի Վիլմեսի ամբիոնին՝ ասելու. «Մենք չգիտենք, թե ինչի վրա ենք քվեարկում»։
Օրինագծի հակառակորդները, վերջիվերջո, չհասան 361 ձայնի շեմին՝ այն ամբողջությամբ կասեցնելու համար, ընդամենը 314 ձայն քվեարկեցին դեմ, 276-ը՝ կողմ, իսկ 17-ը՝ ձեռնպահ։
Արդյունքը մեծապես ապահովվեց Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության աջ կենտրոնամետ քվեարկությամբ, լիբերալ և սոցիալ-դեմոկրատական խմբերը բաժանվեցին, իսկ մնացած բոլորը հիմնականում քվեարկեցին առաջարկի դեմ։
Պահպանողական բարձրաստիճան գործիչները, այդ թվում՝ ԵԺԿ ղեկավար Մանֆրեդ Վեբերը և չորս եվրոպացի հանձնակատարներ, որոնցից երկուսը պահպանողական էին, քվեարկությունից մի քանի օր առաջ ճնշում էին գործադրում օրենսդիրների վրա։
Հակառակորդները դժգոհեցին, որ քվեարկության ժամկետը նույնպես չօգնեց. «Հուլիսի վերջին օրը նիստ անցկացնելը պարտադրելը բացարձակ մեծամասնություն ապահովելը դարձնում է աներևակայելի դժվար», – ասաց Յովևան։ «Սա անհանգստացնող նախադեպ է ստեղծում խորհրդարանի համար»։
Գաղտնիության պահպանմանը նվիրված օրենսդիրները հաջողության հասան օրինագծում փոփոխություն կատարելով՝ բոլորի ամենազգայուն թեմաներից մեկի՝ ծայրից ծայր կոդավորման վերաբերյալ, որը WhatsApp-ի, Signal-ի և այլոց կողմից օգտագործվող տեխնոլոգիա է հաղորդագրությունները լրտեսությունից պաշտպանելու համար։ ԵՄ Խորհրդի ազգային կառավարությունները այժմ պետք է որոշեն՝ ընդունե՞լ այդ փոփոխությունը, թե՞ ոչ։
«Կանաչների» խմբի չեխ պատգամավոր և գաղտնիության պաշտպանության ակտիվ պաշտպան Մարկետա Գրեգորովան ասել է, որ դա «դառը-քաղցր հաղթանակ» էր։
«Մենք այժմ ակնկալում ենք, որ Խորհուրդը կպահպանի այդ պաշտպանությունը [գաղտնագրման վերաբերյալ]», – ասել է ծայրահեղ աջ «Հայրենասերներ» խմբի պորտուգալացի պատգամավոր Անտոնիո Տանգեր Կոռեան, որը ներկայացրել է ծայրից ծայր կոդավորման վերաբերյալ փոփոխություն, որը նույնպես ընդունվել է։
Եթե Խորհուրդը մերժի, ԵՄ-ն կրկին կհայտնվի ինստիտուցիոնալ փակուղու մեջ. օրինագիծը կանցնի սարսափելի «հաշտեցման» ընթացակարգի, որը 2013 թվականից ի վեր կիրառվել է միայն մեկ անգամ։
Եվրոպական հանձնաժողովի խոսնակը նշել է, որ Խորհրդի պարտականությունն է վերանայել փոփոխությունները, բայց հավելել է, որ ինքը կանցկացնի առաջարկվող փոփոխությունների «գնահատում»։ «Ի վերջո, մենք պետք է գտնենք միջոց՝ մեր երեխաներին առցանց սեռական բռնությունից պաշտպանելու համար։ Եվ մենք պետք է դա անենք արագ», – ասել են նրանք։
Բաց մի թողեք
Բարդ է. Ատլանտիկան խզում է Թրամփի և դեղագործական ընկերությունների հարաբերությունները
Բալթյան երկրները կանչում են ռուս դեսպաններին կեղծ արտաքսման մասին պնդումների պատճառով
Բուլղարական ինքնաթիռի և գլխավոր դատավորի սկանդալը ցույց է տալիս պատժամիջոցների սահմանները