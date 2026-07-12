4 հիմնական հարց, որոնք կախված են Լե Պենի թեկնածության շուրջ. Կարո՞ղ է Բարդելան ապստամբել

Ջորդան Բարդելան Ֆրանսիայի «Ազգային միավորում» կուսակցությանը մղել է մեկ ուղղությամբ: Որքա՞ն հեռու կտանի Լե Պենը այն հակառակ ուղղությամբ:
ՓԱՐԻԶ — Ամիսներ տևած իրավական սագան, որը սպառնում էր խափանել Մարին Լե Պենի նախագահական ձգտումները, ավարտվեց սյուժետային լուրջ շրջադարձով, որը թույլ կտա նրան չորրորդ անգամ առաջադրվել Ելիսեյան պալատում:
Լե Պենը երեքշաբթի օրը դատապարտվեց մեկ տարվա տնային կալանքի, սակայն նրա ընտրական արգելքը 2025 թվականի մարտից կրճատվեց հինգ տարուց մինչև ընդամենը 15 ամիս, ինչը հնարավորություն տվեց նրան առաջադրվել: Սակայն Լե Պենը հայտարարեց, որ իր գործը կներկայացնի Ֆրանսիայի բարձրագույն դատարան՝ վճռաբեկ դատարան, որպեսզի բողոքարկի իր դատավճիռը և խուսափի քարոզարշավի ընթացքում էլեկտրոնային կոճի մոնիտոր կրելուց:
«Ֆրանսիացիները կդատեն», – ասաց նա՝ մեկնարկելով իր թեկնածությունը՝ 2027 թվականի նախագահական ընտրություններում, խոստանալով համագործակցել Ջորդան Բարդելայի հետ, որին նա նշանակել է իր ապագա վարչապետը, եթե ընտրվի:
Ահա չորս հիմնական հարց, որոնք կախված են Լե Պենի քաղաքական վերածննդի և նրա առաջիկա նախագահական քարոզարշավի շուրջ։
Որո՞նք են իրավական հաջորդ քայլերը
Լե Պենի համար հիմնական մարտահրավերներից մեկը դատարանի որոշմամբ իր տեղաշարժը սահմանափակված լինելու ընթացքում քարոզարշավ անցկացնելուց խուսափելն է։
Սկզբունքորեն, երբ վերաքննիչ որոշումը բողոքարկվում է վճռաբեկ դատարանում, դատավճիռը կասեցվում է։ Այսպիսով, երեքշաբթի օրվա որոշումը բողոքարկելով՝ Լե Պենը կարող է կատարել իր խոստումը՝ էլեկտրոնային կոճի ապարանջան կրելով քարոզարշավ չանցկացնել։
Սակայն կա մի խոչընդոտ. Բարձրագույն դատարանի նախագահն արդեն ասել է, որ դատավորները կանեն ամեն ինչ՝ նախագահական ընտրություններից առաջ որոշում կայացնելու համար։ Եթե նա պարտվի վերջնական բողոքարկմանը, նա կարող է ստիպված լինել ապարանջան կրել մրցավազքի վերջին փուլում։
Այդ դեպքում Լե Պենը պետք է փորձի ապահովել իր տնային կալանքի մեղմ պայմաններ։ Նման պայմանները սահմանելու համար պատասխանատու դատավորները «կարող են նրան լայն ժամկետ տալ [քարոզարշավի համար], բայց պարտավորությունն այն է, որ նա պետք է գիշերը տանը լինի», – ասել է Բորդոյի հարավ-արևմտյան քաղաքի քրեական գործերով փաստաբան Եվա Բարուկը։
Որքանո՞վ է նա ուժեղ որպես թեկնածու
Որպես թեկնածու՝ Լը Պենը ամուր հիմքերի վրա է։ Ֆրանսիական Ifop ինստիտուտի հունիսյան հարցումը ցույց է տվել, որ նա առաջին տեղում է՝ ընտրությունների առաջին փուլում ձայների 32 տոկոսով։
Նրա 30-ամյա սան Բարդելան, որը կզբաղեցներ «Ազգային միավորման» թեկնածուի պաշտոնը, եթե նրան արգելվեր առաջադրվել, մի փոքր ավելի բարձր է։ Առաջին փուլում նա ստացել էր ձայների 36 տոկոսը։
«Մարին Լը Պենը մեծ ճանաչում ունի, բայց նա պետք է հանգստացնի մարդկանց որոշ թեմաներով», – որոշումից առաջ ասել է «Ազգային միավորման» բարձրաստիճան պաշտոնյան, որը անանուն է մնացել՝ կուսակցության երկու առաջատար դեմքերի միջև դինամիկայի մասին անկեղծորեն խոսելու համար։
Մեկ հիմնական տարբերություն կայանում է նրանում, թե ինչպես են ընտրողները ընկալում երկու ծայրահեղ աջ առաջնորդներին։
Չնայած Լը Պենը քաղաքական վետերան է՝ չորս տասնամյակ տևած կարիերայով և երեք նախագահական ընտրարշավով, նրա անունը շարունակում է թունավոր լինել ընտրողների մի մասի համար, հատկապես ավագ սերնդի համար, որը չի մոռացել հոր հակասեմական և ռասիստական դիտողությունները։
Լը Պենի նախկին խոստումը՝ դուրս գալ ԵՄ-ից, նույնիսկ վաղուց ի վեր մոռացված, և նրա ենթադրյալ թուլությունը տնտեսական հարցերում պատմականորեն նաև վախեցրել են ընտրողներին ավանդական, ազատ շուկայական կողմնորոշմամբ աջերից, որոնց Բարդելան ձգտում էր մինչև դատավճիռը:
Այդ խումբը կարող է լինել 2027 թվականին հաղթանակի բանալին
«Ազգային միավորման» համար երկրորդ փուլում հաղթելու համար անհրաժեշտ բացարձակ մեծամասնություն ստանալը կարող է պահանջել առաջընթաց ունենալ այնպիսի հատվածներում, ինչպիսին է կենտրոնամետ աջակողմյանները:
«Նրանք չեն համախմբվի Մարին Լը Պենի կողքին այնպես, ինչպես կհամախմբվեին Ջորդան Բարդելայի կողքին», – ասել է Verian սոցիոլոգիական ընկերության գլխավոր տնօրեն Լոր Սալվենը:
Կարո՞ղ է Բարդելան ապստամբել
Բարդելայի առավելությունը հարցումներում ոմանց մոտ մտածելու տեղիք է տվել, թե արդյոք երիտասարդ առաջնորդը կարող է հեղաշրջում իրականացնել իր խորհրդատուի դեմ:
Դա քիչ հավանական է: Նույնիսկ Լը Պենի ամենահավատարիմ օգնականները, որոնք քննադատել են Բարդելայի քայլերը հիմնական հարցերի, ինչպիսին է կենսաթոշակային բարեփոխումները, նրան համարում են նվիրված։
Նա, հավանաբար, նաև բավարար զորքեր չի ունենա նման քայլ իրականացնելու համար։
Մինչ Բարդելան նախագահում է կուսակցության գործունեությունը և Բրյուսելում Ազգային հանրահավաքի դեմքն է, Լը Պենին հավատարիմ ծանրքաշայինները կարևոր պաշտոններ ունեն կուսակցության կառուցվածքում և Ազգային ժողովում, որտեղ նա ղեկավարում է 122 ծայրահեղ աջ օրենսդիրներից բաղկացած խումբը։
Որտե՞ղ է փոշին նստելու Եվրոպայի և տնտեսության վրա
Մարին Լը Պենը, հնարավոր է, փոխել է իր կուսակցության պատմական դիրքորոշումը եվրոյից դուրս գալու հարցում, բայց նա նվիրված եվրոսկեպտիկ է, որը հակամարտողական մոտեցում է ցուցաբերում Եվրոպական հանձնաժողովի նկատմամբ։
Նա կիսում է Բարդելայի ցանկությունը՝ կտրուկ կրճատել Ֆրանսիայի ներդրումը ԵՄ բյուջե, որը նա մի քանի ամիս առաջ որակել էր որպես «զառանցանք»։ Նրանք երկուսն էլ դեմ են դաշինքի ներգաղթի վերաբերյալ քաղաքականությանը։
Լը Պենը հայտարարել է, որ եթե ընտրվի նախագահ, կփորձի փոխել Ֆրանսիայի սահմանադրությունը՝ ամրագրելով ֆրանսիական օրենսդրության գերակայությունը եվրոպական օրենսդրության նկատմամբ՝ Ֆրանսիայում ներգաղթը արմատապես սահմանափակելու համար։ Սա, հավանաբար, նրան կբերի հակասությունների Ֆրանսիայի Սահմանադրական խորհրդի և ԵՄ ինստիտուտների հետ։
Տնտեսության հարցում Լը Պենը աջակցում է պետականամետ, միջամտողական մոտեցմանը՝ ազգային արդյունաբերությունները պաշտպանելու համար։ Նա նաև պարբերաբար քննադատում է ազատ առևտրի համաձայնագրերը, ինչպիսիք են լատինաամերիկյան Մերկոսուր դաշինքի երկրների հետ կնքված պայմանագիրը, որպես ֆրանսիական շահերի զոհաբերություն։
Ազգային միավորման առաջնորդը ցանկանում է ամրապնդել Ֆրանսիայի սոցիալական պետությունը, բայց բացառել օտարերկրացիներին որոշակի արտոնություններից օգտվելու հնարավորությունից։ Նա նաև կողմ է նախագահ Էմանուել Մակրոնի կենսաթոշակային բարեփոխումների չեղարկմանը և թոշակի անցնելու օրինական տարիքը 64-ից 62-ի իջեցմանը։
Այդ հարցը գործարար շրջանակներում «Ազգային միավորման» հեղինակության պակասի հիմքում է, որտեղ շատերը կուսակցության տնտեսական ծրագիրը համարում են անիրատեսական։ Այդ բացը լրացնելու համար Բարդելան վերջին շաբաթներին բացահայտորեն կասկածի տակ է դրել այդ դիրքորոշումը։ Լը Պենը որոշակի բացություն է ցուցաբերել կենսաթոշակային իր ծրագրերը փոփոխելու հարցում, բայց ավելի սահմանափակ ձևով։
Կուսակցությունը, ինչպես սպասվում է, աշնանը կհրապարակի իր ծրագիրը՝ թողնելով բավականին շատ բան ճշգրտման համար։ Սակայն որպես թեկնածու, Լը Պենն է, որ կունենա վերջնական խոսքը այն հարցերի վերաբերյալ, որոնք կորոշեն նրա քարոզարշավը։
Բաց մի թողեք
Հաշվի առնելու ուժ։ Գերիշխանին հաճեցնելուց ավելի լավ է սովորել ապրել առանց նրա
Ինչպես կարող է Եվրոպան հաղթել (տնտեսական) Աշխարհի առաջնությունում
Մեծ Բրիտանիան վտանգում է նոր պառակտում Վաշինգտոնի հետ անտառահատման կանոնակարգերի շուրջ