Էյֆելյան աշտարակը և Փարիզի այլ տեսարժան վայրերը վաղաժամ կփակվեն՝ Ֆրանսիայում նոր շոգի ալիքի պատճառով

Météo-France-ի տվյալներով՝ Ֆրանսիայի հյուսիս-արևմուտքում գտնվող 24 դեպարտամենտներ շաբաթ օրը կարմիր շոգի վտանգի տակ են, ինչը կազդի ավելի քան 22 միլիոն մարդու վրա։
Փարիզի Էյֆելյան աշտարակը և Լուվրի թանգարանը այս շաբաթավերջին վաղաժամ կփակվեն՝ Արևմտյան Եվրոպայում նոր շոգի ալիքի պատճառով։
Էյֆելյան աշտարակը հայտարարել է, որ շաբաթ և կիրակի օրերին «բացառիկ կերպով կփակվի» ժամը 16:00-ին՝ Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում կանխատեսվող բարձր ջերմաստիճանի պատճառով, մինչդեռ Լուվրը կփակվի նույն ժամին մինչև երկուշաբթի։
Օրսե թանգարանը նույնպես հայտարարել է, որ շաբաթ օրվանից մինչև չորեքշաբթի ժամը 17:00-ն կփակվի։
Météo-France-ի տվյալներով՝ Ֆրանսիայի հյուսիս-արևմուտքում գտնվող 24 դեպարտամենտներ շաբաթ օրը կարմիր շոգի վտանգի տակ են, ինչը կազդի ավելի քան 22 միլիոն մարդու վրա։
Շրջանների մեծ մասում սպասվում է մոտ 35°C-ից մինչև 38°C ջերմաստիճան, իսկ Բուրգունդիից մինչև Պեյ դը լա Լուար՝ մինչև 39°C առավելագույն ջերմաստիճան։
Երկրի մնացած մասի մեծ մասը նույնպես գտնվում է նարնջագույն վտանգի տակ, քանի որ բնակիչները պատրաստվում են հուլիսի 14-ին կայանալիք Բաստիլի օրվա ամենամյա տոնակատարություններին։
Սա մայիսից ի վեր Ֆրանսիայում գրանցված երրորդ ջերմային ալիքն է։
Փարիզի քաղաքապետ Էմանուել Գրեգուարը ուրբաթ օրը արտակարգ խորհրդակցություն է հրավիրել՝ տաք ալիքին նախապատրաստվելու համար։
Գրեգուարը նշել է, որ քաղաքը կերկարաձգի ջերմային ալիքի դեմ պայքարի միջոցառումները՝ այգիներն ու լողավազանները ավելի երկար բացելով, խմելու ջրի կայաններ տեղադրելով և լրացուցիչ աջակցություն ցուցաբերելով խոցելի բնակիչներին։
Իսպանիայում եղանակի բարելավումը օգնել է հրշեջներին շաբաթ օրը պայքարել երկրի ամենամահացու անտառային հրդեհներից մեկի դեմ։
Հրշեջ մեքենա Լոս Գալյարդոսում, Ալմերիայի մոտ, Իսպանիա, ուրբաթ, 2026 թվականի հուլիսի 10։
Հրշեջ մեքենա Լոս Գալյարդոսում, Ալմերիայի մոտ, Իսպանիա, ուրբաթ, 2026 թվականի հուլիսի 10։ Հեղինակային իրավունք 2026 The Associated Press։ Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են։ Այս շաբաթ Ալմերիա նահանգի հարավարևելյան մասում հրդեհի հետևանքով զոհվել է առնվազն 12 մարդ, իսկ ավելի քան 1400-ը տարհանվել է։ Իշխանությունները կարծում են, որ հրդեհի պատճառը կարող էր լինել էլեկտրահաղորդման գծի անկումը։
Իսպանիայի ազգային օդերևութաբանական գործակալությունը՝ AEMET-ը, հայտնել է, որ շաբաթ օրվա կեսօրին Պիրենեյան թերակղզու մեծ մասում սպասվում են բարձր ջերմաստիճաններ՝ մինչև 36-38°C։
Ջրային պաշարները ծանր հարված են հասցնում Իտալիայի հյուսիսին՝ սպառնալով գյուղատնտեսությանը, քանի որ երկրի ամենաերկար գետը՝ Պո գետը, բախվում է երաշտի՝ շոգ պայմանների պատճառով։ Պո գետի ավազանի վարչությունը իրավիճակը անվանել է «կրիտիկական»։
Բաց մի թողեք
Մունդիալ – 2026. Արգենտինան կիսաեզրափակիչում է
Աշխատող ծնողները կարող են օրվա ընթացքում բացակայել․ ի՞նչ կհասցնի անել ծնողը 30 րոպեանոց «ծնողական ժամի» ընթացքում
Արման Ծառուկյանը Թբիլիսիում 11-0 հաշվով հաղթեց Կուատ Խամիտովին․ Լուսանկար