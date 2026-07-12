ԱՄՆ-ն հարվածում է Իրանին Կիպրոսի դրոշի ներքո նավի վրա հարձակումից հետո

Թեհրանը հայտարարում է, որ փակել է Հորմուզի նեղուցը
Կիպրոսի դրոշի ներքո նավարկող առևտրային նավի վրա հարձակումից հետո Իրանը կիրակի օրը հայտարարեց, որ փակում է Հորմուզի նեղուցը, ինչը հանգեցրեց ԱՄՆ-ի նոր հարվածների և հրթիռների ու անօդաչու թռչող սարքերի ռմբակոծության Պարսից ծոցի երկրների դեմ, որոնք հյուրընկալում են ամերիկյան զորքերին։
AFP լրագրողներն ու տեղական իշխանությունները հայտնել են, որ սիրեններ և պայթյուններ են լսվել Քաթարում, Արաբական Միացյալ Էմիրություններում և Բահրեյնում, ինչը վերջին սրացումն է, որը խաթարում է Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև Մերձավոր Արևելքի պատերազմի ավարտին ուղղված ժամանակավոր համաձայնագիրը։
Պենտագոնը հայտարարել է, որ հարվածել է Իրանին կիրակի առավոտյան, այն բանից հետո, երբ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը կրակ է բացել Կիպրոսում գրանցված կոնտեյներային նավի վրա, որը, նրանց խոսքով, անցնում էր Հորմուզի նեղուցով «անօրինական ճանապարհով»։
Իրանական լրատվամիջոցները հայտնել են Բանդար Աբբասում, Սիրիկում, Ջասկում և Քեշմ կղզում, ինչպես նաև Իրաքին սահմանակից Խուզեստան նահանգում պայթյունների մասին, զոհերի մասին անհապաղ հաղորդագրություններ չկան։
Ժամեր անց Բահրեյնի վրայով հնչել են օդային հարձակման սիրեններ, մինչդեռ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները և Քաթարը հայտարարել են, որ կասեցրել են հրթիռային հարձակումները։
Իրանը հարվածել է Կիպրոսի դրոշի ներքո նավին
Իրանի հեղափոխական պահակազորը ավելի վաղ հայտարարել էր, որ հարվածել և կանգնեցրել է նավը, որը անտեսել է հաստատված նավագնացության միջանցքն օգտագործելու բազմիցս տրված հրահանգները, ըստ IRNA պետական լրատվական գործակալության։
«Այս միջադեպից հետո… Հորմուզի նեղուցը փակ կլինի մինչև հետագա ծանուցում և մինչև այս տարածաշրջանում ամերիկյան միջամտությունների ավարտը», – ասել է պահակազորը։
ԱՄՆ զինված ուժերը հայտարարել են, որ Թեհրանը «բացահայտորեն հարձակվել է» Հորմուզի նեղուցով անցնող Կիպրոսի դրոշի ներքո նավարկող կոնտեյներային նավի վրա։ ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարությունը (CENTCOM) հայտարարել է, որ անձնակազմի անդամը անհետ կորել է, իսկ նավը վնասվել է հրդեհի և շարժիչի սենյակի վնասման հետևանքով։
Բրիտանական UKMTO ծովային գործակալությունը հաղորդել է, որ անձնակազմը լքել է նավը և փրկարար նավակի վրա է եղել, հավելելով, որ միջադեպը տեղի է ունեցել Օմանից մոտ 17 կիլոմետր (10 մղոն) արևելք։
«Ի պատասխան՝ Միացյալ Նահանգները մեծ գին է սահմանում՝ շարունակելով նվազեցնել Իրանի կարողությունը՝ հարձակվելու քաղաքացիական նավաստիների և նեղուցով ազատորեն անցնող առևտրային նավերի վրա», – ասվում էր X-ում։
CENTCOM-ը ավելի ուշ հայտարարեց, որ զինված ուժերը հարվածել են մոտավորապես 140 իրանական ռազմական թիրախների՝ ավարտելով այս շաբաթվա հարվածների երրորդ փուլը, որը իրականացվել էր ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հրահանգով։
ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Փիթ Հեգսեթը պարզապես ասաց. «Իրանը սխալ ընտրություն է կատարել։ Հիմա նրանք վճարում են»։
Իրանի պահապանների կորպուսը ավելի ուշ պետական լրատվամիջոցներով հայտարարեց, որ իրենք հակադարձել են՝ բալիստիկ հրթիռներով և անօդաչու թռչող սարքերով հարվածելով Հորդանանում, Քուվեյթում, Բահրեյնում և Կատարում գտնվող ամերիկյան բազաներին և ռադարային կայաններին։
Վերջին հարվածները տեղի են ունեցել այն ժամանակ, երբ Իրանի գերագույն առաջնորդը խոստացել էր վրեժ լուծել իր հոր և նախորդի սպանության համար, այն բանից հետո, երբ Թրամփը սպառնացել էր խիստ վրեժխնդրությամբ իր դեմ ցանկացած մահափորձի դեպքում։
Թրամփը հայտարարել է հրադադարի ավարտի մասին՝ միաժամանակ բաց թողնելով դուռը բանակցությունների համար, և միջնորդները փորձում են փրկել դիվանագիտական լուծումը։
«Վրեժը մեր ազգի կամքն է և անխուսափելիորեն պետք է իրականացվի», – գրավոր ուղերձում ասել է նոր գերագույն առաջնորդ Մոջթաբա Խամենեին։
Բաց մի թողեք
Իրանի պատասխանը՝ խոշոր հրթիռային հարձակումներ է իրականացրել Պարսից ծոցում
Լեհաստանը հարգանքի տուրք է մատուցում Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի կոտորածի զոհերին՝ Ուկրաինայի հետ լարվածության ֆոնին
Թրամփը գովաբանում է Ալլահին և սպառնում է ոչնչացնել Իրանը